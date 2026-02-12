Υγεία 12.02.2026

«Ιμάντες και Μεταποιητές»: Η τέχνη ως εργαλείο ελπίδας για τους ογκολογικούς ασθενείς

Η Τέχνη της Φροντίδας, η Φροντίδα της Τέχνης  Ημερίδα για τη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών και τη δύναμη της τέχνης Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου
Mad.gr

Η Τέχνη της Φροντίδας, η Φροντίδα της Τέχνης: Εμπνευσμένο από το κείμενο και τις εμπειρίες του ογκολόγου γιατρού, Αλέξανδρου Αρδαβάνη, «Ιμάντες και Μεταποιητές» ήταν το θεατρικό δρώμενο που έκλεισε την ημερίδα που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το WIN CANCER, το Σπίτι της Κύπρου και ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ , με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου.

Οι σπουδαστές της δραματικής σχολής Τεχνών Εκατό, υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη και ηθοποιού, Χάρη Τζωρτζάκη,  συγκίνησαν το κοινό, δείχνοντας πως η τέχνη διευκολύνει την έκφραση των συναισθημάτων και ανοίγει τον δρόμο για την ελπίδα, τη σπουδαιότερη ίσως ανάγκη των ογκολογικών ασθενών.

Η ημερίδα με θέμα «Η Τέχνη της Φροντίδας, η Φροντίδα της Τέχνης» ήταν αφιερωμένη στη φροντίδα ασθενών και ανέδειξε τη συμβολή της τέχνης ως πολύτιμου εργαλείου υποστήριξης, ενδυνάμωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πασχόντων και των οικογενειών τους. Παράλληλα αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν το θεσμικό πλαίσιο και τις καλές πρακτικές ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα και στην Κύπρο και τη βιωματική διάσταση της φροντίδας για ασθενείς και φροντιστές.

Χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, Ξένια Καλδάρα, η πρόεδρος του Win Cancer, Πίστη Κρυσταλλίδου, ο Διευθυντής του Σπιτιού της Κύπρου, Διομήδης Νικήτα, η πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ, Αννα Αχιλλεούδη και η πρόεδρος του Ιδρύματος Τζένη Καρέζη και καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Κυριακή Μυστακίδου-Γκίνη.

Την παρουσίαση έκανε η ηθοποιός, Γαλήνη Τσεβά.

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη νόσο, η ανάδειξη της ανάγκης για ολιστική φροντίδα και η προβολή εναλλακτικών προσεγγίσεων, όπως η τέχνη, που τοποθετούν τον άνθρωπο στο επίκεντρο της θεραπευτικής διαδικασίας.

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, απηύθυνε χαιρετισμό μέσω video, παρουσιάζοντας λεπτομέρειες από το Εθνικό Σχέδιο Ανακουφιστικής Φροντίδας και την εφαρμογή του στην πράξη, ενώ ο εκτελεστικός Διευθυντής του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ, Νικόλας Φιλίππου και ο Ιατρικός Διευθυντής της ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.,  Δρ. Κυριάκος Στυλιανίδης ανέλυσαν τις Καλές Πρακτικές από την Κύπρο, παρουσιάζοντας το  Κυπριακό Μοντέλο Ανακουφιστικής Φροντίδας. Ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Φροντίδα και Ενσυναίσθηση: Πού συναντώνται η Επιστήμη και η Κοινωνία», στο οποίο συμμετείχαν: ο Αλέξανδρος Αρδαβάνης, Διευθυντής Α’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας», ο Μιχάλης Νικολάου, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής και Επιστημονικά  Υπεύθυνος της κατ’οίκον νοσηλείας, ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας», εμπνευστής του προγράμματος «Οίκοθεν», η Ιωάννα Αριστείδου, Συντονίστρια Κοινωνικής Υπηρεσίας ΠΑΣΥΚΑΦ, ο Τζαννής Πολυκανδριώτης, Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανακουφιστικής Φροντίδας & Γενικός Γραμματέας Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, η Ισιδώρα Δ. Μυτιληναίου, Εκτελεστική Διευθύντρια Ιδρύματος Τζένη Καρέζη και η Κωνσταντίνα Θανάσουλα, Εκπαιδεύτρια-Χειρίστρια Σκύλων Θεραπείας, Ειδική Παιδαγωγός, Animal Assisted Services Specialist.

Θεσμικοί Χορηγοί Επικοινωνίας Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη: Mad & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Ημερίδα Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Billie Kark και ody icons στο ΙΛΙΟΝ Plus

Billie Kark και ody icons στο ΙΛΙΟΝ Plus

12.02.2026
Επόμενο
Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια του J2US – Η ανακοίνωση του Open για την μεγάλη πρεμιέρα

Αυτά είναι τα 12 ζευγάρια του J2US – Η ανακοίνωση του Open για την μεγάλη πρεμιέρα

12.02.2026

Δες επίσης

Αυτό είναι το tip που δεν ήξερες για την εφαρμογή του σαμπουάν
Beauty

Αυτό είναι το tip που δεν ήξερες για την εφαρμογή του σαμπουάν

12.02.2026
Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες την Κυριακή θα πλημμυρίσουν το Ζάππειο!
City Guide

Δήμος Αθηναίων: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες την Κυριακή θα πλημμυρίσουν το Ζάππειο!

12.02.2026
Αυτό είναι το micro-trend που θα σε κάνει να αγαπήσεις τα κρόσσια
Fashion

Αυτό είναι το micro-trend που θα σε κάνει να αγαπήσεις τα κρόσσια

12.02.2026
Ευκόλη και γρήγορη συνταγή για σπιτική πίτα για σουβλάκι
Food

Ευκόλη και γρήγορη συνταγή για σπιτική πίτα για σουβλάκι

12.02.2026
Rihanna-A$AP Rocky: Γίνονται η έμπνευση σου για το Valentine’s look σου
Fashion

Rihanna-A$AP Rocky: Γίνονται η έμπνευση σου για το Valentine’s look σου

12.02.2026
Contouring με ρουζ: Οδηγός για φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση
Beauty

Contouring με ρουζ: Οδηγός για φρέσκια και λαμπερή εμφάνιση

12.02.2026
Τσικνοπέμπτη με BBQ χοιρινά παϊδάκια που μένουν αξέχαστα
Food

Τσικνοπέμπτη με BBQ χοιρινά παϊδάκια που μένουν αξέχαστα

12.02.2026
Από τους vegan μέχρι τους ψήστες: Πώς θα γιορτάσει το κάθε ζώδιο την Τσικνοπέμπτη
Life

Από τους vegan μέχρι τους ψήστες: Πώς θα γιορτάσει το κάθε ζώδιο την Τσικνοπέμπτη

12.02.2026
10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια
Life

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

11.02.2026
Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!