«Ιμάντες και Μεταποιητές»: Η τέχνη ως εργαλείο ελπίδας για τους ογκολογικούς ασθενείς

Η Τέχνη της Φροντίδας, η Φροντίδα της Τέχνης Ημερίδα για τη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών και τη δύναμη της τέχνης Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου

Η Τέχνη της Φροντίδας, η Φροντίδα της Τέχνης: Εμπνευσμένο από το κείμενο και τις εμπειρίες του ογκολόγου γιατρού, Αλέξανδρου Αρδαβάνη, «Ιμάντες και Μεταποιητές» ήταν το θεατρικό δρώμενο που έκλεισε την ημερίδα που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το WIN CANCER, το Σπίτι της Κύπρου και ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ , με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου.

Οι σπουδαστές της δραματικής σχολής Τεχνών Εκατό, υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη και ηθοποιού, Χάρη Τζωρτζάκη, συγκίνησαν το κοινό, δείχνοντας πως η τέχνη διευκολύνει την έκφραση των συναισθημάτων και ανοίγει τον δρόμο για την ελπίδα, τη σπουδαιότερη ίσως ανάγκη των ογκολογικών ασθενών.

Η ημερίδα με θέμα «Η Τέχνη της Φροντίδας, η Φροντίδα της Τέχνης» ήταν αφιερωμένη στη φροντίδα ασθενών και ανέδειξε τη συμβολή της τέχνης ως πολύτιμου εργαλείου υποστήριξης, ενδυνάμωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πασχόντων και των οικογενειών τους. Παράλληλα αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν το θεσμικό πλαίσιο και τις καλές πρακτικές ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα και στην Κύπρο και τη βιωματική διάσταση της φροντίδας για ασθενείς και φροντιστές.

Χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, Ξένια Καλδάρα, η πρόεδρος του Win Cancer, Πίστη Κρυσταλλίδου, ο Διευθυντής του Σπιτιού της Κύπρου, Διομήδης Νικήτα, η πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ, Αννα Αχιλλεούδη και η πρόεδρος του Ιδρύματος Τζένη Καρέζη και καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Κυριακή Μυστακίδου-Γκίνη.

Την παρουσίαση έκανε η ηθοποιός, Γαλήνη Τσεβά.

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τη νόσο, η ανάδειξη της ανάγκης για ολιστική φροντίδα και η προβολή εναλλακτικών προσεγγίσεων, όπως η τέχνη, που τοποθετούν τον άνθρωπο στο επίκεντρο της θεραπευτικής διαδικασίας.

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, απηύθυνε χαιρετισμό μέσω video, παρουσιάζοντας λεπτομέρειες από το Εθνικό Σχέδιο Ανακουφιστικής Φροντίδας και την εφαρμογή του στην πράξη, ενώ ο εκτελεστικός Διευθυντής του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ, Νικόλας Φιλίππου και ο Ιατρικός Διευθυντής της ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ., Δρ. Κυριάκος Στυλιανίδης ανέλυσαν τις Καλές Πρακτικές από την Κύπρο, παρουσιάζοντας το Κυπριακό Μοντέλο Ανακουφιστικής Φροντίδας. Ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Φροντίδα και Ενσυναίσθηση: Πού συναντώνται η Επιστήμη και η Κοινωνία», στο οποίο συμμετείχαν: ο Αλέξανδρος Αρδαβάνης, Διευθυντής Α’ Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας», ο Μιχάλης Νικολάου, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος της κατ’οίκον νοσηλείας, ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας», εμπνευστής του προγράμματος «Οίκοθεν», η Ιωάννα Αριστείδου, Συντονίστρια Κοινωνικής Υπηρεσίας ΠΑΣΥΚΑΦ, ο Τζαννής Πολυκανδριώτης, Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ανακουφιστικής Φροντίδας & Γενικός Γραμματέας Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, η Ισιδώρα Δ. Μυτιληναίου, Εκτελεστική Διευθύντρια Ιδρύματος Τζένη Καρέζη και η Κωνσταντίνα Θανάσουλα, Εκπαιδεύτρια-Χειρίστρια Σκύλων Θεραπείας, Ειδική Παιδαγωγός, Animal Assisted Services Specialist.