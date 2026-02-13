Κατερίνα Καινούργιου: «Ανήμερα Αγίου Βαλεντίνου είχα χωρίσει – Κοιτάξτε 3 χρόνια μετά»

Η παρουσιάστρια μιλάει για τον έρωτα της ζωής της, τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, και τη νέα σελίδα που ανοίγει λίγο πριν τον Άγιο Βαλεντίνο

Με αφορμή τα τριαντάφυλλα που δέχτηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μία μέρα πριν από τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, η Κατερίνα Καινούργιου θυμήθηκε ένα δικό της viral βίντεο πριν από 3 χρόνια, τότε που είχε μόλις χωρίσει από μια μακροχρόνια σχέση.

Η παρουσιάστρια θέλησε να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας στις γυναίκες που την ακολουθούν, υπενθυμίζοντας ότι η ζωή έχει ανατροπές και οι όμορφες στιγμές μπορεί να έρθουν από εκεί που δεν το περιμένεις.

«Πήραμε κι εμείς το μικρό μας δωράκι! Θυμήθηκα ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok πριν τρία χρόνια, όταν ήμουν μετά από έναν χωρισμό και ήταν Αγίου Βαλεντίνου. Τότε είχα πει στον αέρα: “Είμαι και εγώ στα χειρότερά μου”. Κοιτάξτε όμως σήμερα πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και πόσο όμορφα είναι όλα στη ζωή μου τώρα. Οπότε, μην χάνετε την ελπίδα όσες δεν έχετε κάτι για τον Άγιο Βαλεντίνο, μπορεί να έρθει από εκεί που δεν περιμένετε», είπε η Κατερίνα με ειλικρίνεια.

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, αναφέρθηκε και στον σύντροφό της: «Κάποιος άτυχος έμπλεξε μαζί μου και δεν μπορεί να κάνει ρούπι!» σχολίασε για τον Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου είχε επισφραγίσει τη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή τον Νοέμβριο, υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης. Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, ένα κοριτσάκι, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί στα μέσα Απριλίου.





