Έκτακτο χειρουργείο για τον Χρήστο Δάντη – Αναβάλλονται οι συναυλίες

Ένα απρόοπτο περιστατικό υγείας αντιμετωπίζει ο Χρήστος Δάντης, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι του και χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση. Την είδηση έκανε γνωστή η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου, μέσα από ανάρτησή της στα social media, ενημερώνοντας το κοινό για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.

Εξαιτίας του τραυματισμού, ακυρώνεται η προγραμματισμένη εμφάνισή του στο Σταυρός του Νότου, καθώς και η συναυλία που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, ο τραγουδιστής πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση έπειτα από ιατρική σύσταση, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση των δύο live εμφανίσεων. Στο μήνυμά της, ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την αναστάτωση και ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την κατανόηση και τη στήριξη προς τον καλλιτέχνη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ατυχήματος του Χρήστου Δάντη, ο οποίος υπέστη σπάσιμο στο χέρι, η προγραμματισμένη σημερινή συναυλία στον Σταυρό του Νότου ακυρώνεται, όπως και η αυριανή στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατόπιν ιατρικής σύστασης και επειδή πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση άμεσα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις δύο εμφανίσεις. Εκ μέρους του Χρήστου Δάντη ζητούμε συγγνώμη για την ακύρωση των δύο προσεχών εμφανίσεων και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας», έγραψε η Ασημίνα Χατζηανδρέου στην ανάρτησή της για το ατύχημα του Χρήστου Δάντη.

