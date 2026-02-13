Μουσικά Νέα 13.02.2026

Ο Γιώργος Μαζωνάκης χειρουργείται το Σάββατο – Τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει

Γιώργος Μαζωνάκης
Ο γνωστός τραγουδιστής παραμένει στο Metropolitan Hospital και θα υποβληθεί σε επέμβαση για πέτρα στη χολή, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά τους έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και τον πυρετό που παρουσίασε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, γεγονός που οδήγησε στην εισαγωγή του στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι γιατροί προχώρησαν σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε χολολιθίαση. Έτσι, αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χειρουργικά, με την επέμβαση να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Η είδηση προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.


Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026. Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου.»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΥΓΕΙΑ χειρουργείο
