Food 13.02.2026

Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να πετάς ποτέ τα κοτσάνια από το μπρόκολο

Μην πετάς τα κοτσάνια, είναι θησαυρός για την υγεία σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Συνήθως όταν καθαρίζουμε το μπρόκολο, κρατάμε μόνο τα ανθάκια και πετάμε το κοτσάνι, θεωρώντας το άνοστο ή άχρηστο. Κι όμως, αυτή η φαινομενικά περιττή μερίδα είναι γεμάτη θρεπτικά συστατικά! Τα κοτσάνια του μπρόκολου περιέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνες C και K, φυλλικό οξύ και αντιοξειδωτικά, που συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού και στη σωστή λειτουργία του οργανισμού.

Πώς να αξιοποιήσεις τα κοτσάνια

Μπορείς να τα κόψεις σε λεπτές φέτες ή να τα τρίψεις και να τα προσθέσεις σε σαλάτες, σούπες, stir-fry ή smoothie. Ο ήπιος γλυκός τους χαρακτήρας δίνει γεύση χωρίς να χάνεις τα θρεπτικά οφέλη. Μάλιστα, όταν μαγειρευτούν σωστά, τα κοτσάνια γίνονται τρυφερά και νόστιμα, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον λίπος ή σάλτσα.

mprokolo
Pinterest

Διάβασε επίσης: 5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Για εύκολη επεξεργασία, κόψε πρώτα το κάτω σκληρό μέρος και μετά ξύσε την εξωτερική φλούδα με ένα peeler. Το εσωτερικό είναι τρυφερό και γλυκό και μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε πιάτο χρησιμοποιείς τα ανθάκια. Έτσι, αξιοποιείς ολόκληρο το μπρόκολο και μειώνεις τα απόβλητα στην κουζίνα. Αξιοποιώντας τα κοτσάνια, εξοικονομείς χρήματα και μειώνεις τη σπατάλη φαγητού. Ένα υγιεινό γεύμα γίνεται ακόμα πιο οικονομικό, ενώ ο οργανισμός σου απολαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που διαφορετικά θα χάνονταν.


Την επόμενη λοιπόν φορά που θα καθαρίσεις μπρόκολο, θυμήσου ότι τα κοτσάνια του είναι τόσο πολύτιμα όσο τα ανθάκια. Μην τα πετάς, είναι ένα μικρό μυστικό για πιο υγιεινά, πιο νόστιμα και πιο πλήρη γεύματα!

unsplash.com

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης: Αυγά με βούτυρο ή λάδι στο τηγάνι; Τι προτείνουν οι σεφ για τέλειο αποτέλεσμα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

λαχανικά μπρόκολο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης χειρουργείται το Σάββατο – Τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει

Ο Γιώργος Μαζωνάκης χειρουργείται το Σάββατο – Τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει

13.02.2026
Επόμενο
Padam Padam: Το hit που χάρισε στην Kylie Minogue τη δική της Barbie

Padam Padam: Το hit που χάρισε στην Kylie Minogue τη δική της Barbie

13.02.2026

Δες επίσης

Άγιος Βαλεντίνος: Πόσο κρατάει πραγματικά ο έρωτας; Η επιστήμη απαντά
Life

Άγιος Βαλεντίνος: Πόσο κρατάει πραγματικά ο έρωτας; Η επιστήμη απαντά

13.02.2026
5 fashion tips από τα catwalks για να αναβαθμίσεις τα office looks σου
Fashion

5 fashion tips από τα catwalks για να αναβαθμίσεις τα office looks σου

13.02.2026
Ανεμοδαρμένα Ύψη: O μυστικός beauty κώδικας πίσω από τα χτενίσματα της Cathy
Beauty

Ανεμοδαρμένα Ύψη: O μυστικός beauty κώδικας πίσω από τα χτενίσματα της Cathy

13.02.2026
Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού
Life

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

13.02.2026
7 μύθοι για το κρυολόγημα που όλοι πιστεύουμε αλλά είναι λάθος
Life

7 μύθοι για το κρυολόγημα που όλοι πιστεύουμε αλλά είναι λάθος

12.02.2026
Αυτό είναι το deco στοιχείο που θα αναβαθμίσει την κουζίνα σου
Life

Αυτό είναι το deco στοιχείο που θα αναβαθμίσει την κουζίνα σου

12.02.2026
Η συνταγή για την πίτσα χωρίς αλεύρι που έγινε viral
Food

Η συνταγή για την πίτσα χωρίς αλεύρι που έγινε viral

12.02.2026
15 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας
Life

15 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας

12.02.2026
Πώς να κρατήσεις τη φλόγα ζωντανή σε μακροχρόνια σχέση – 6 tips που λειτουργούν πραγματικά
Life

Πώς να κρατήσεις τη φλόγα ζωντανή σε μακροχρόνια σχέση – 6 tips που λειτουργούν πραγματικά

12.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ