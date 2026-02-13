Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να πετάς ποτέ τα κοτσάνια από το μπρόκολο

Συνήθως όταν καθαρίζουμε το μπρόκολο, κρατάμε μόνο τα ανθάκια και πετάμε το κοτσάνι, θεωρώντας το άνοστο ή άχρηστο. Κι όμως, αυτή η φαινομενικά περιττή μερίδα είναι γεμάτη θρεπτικά συστατικά! Τα κοτσάνια του μπρόκολου περιέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνες C και K, φυλλικό οξύ και αντιοξειδωτικά, που συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού και στη σωστή λειτουργία του οργανισμού.

Πώς να αξιοποιήσεις τα κοτσάνια

Μπορείς να τα κόψεις σε λεπτές φέτες ή να τα τρίψεις και να τα προσθέσεις σε σαλάτες, σούπες, stir-fry ή smoothie. Ο ήπιος γλυκός τους χαρακτήρας δίνει γεύση χωρίς να χάνεις τα θρεπτικά οφέλη. Μάλιστα, όταν μαγειρευτούν σωστά, τα κοτσάνια γίνονται τρυφερά και νόστιμα, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον λίπος ή σάλτσα.

Για εύκολη επεξεργασία, κόψε πρώτα το κάτω σκληρό μέρος και μετά ξύσε την εξωτερική φλούδα με ένα peeler. Το εσωτερικό είναι τρυφερό και γλυκό και μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε πιάτο χρησιμοποιείς τα ανθάκια. Έτσι, αξιοποιείς ολόκληρο το μπρόκολο και μειώνεις τα απόβλητα στην κουζίνα. Αξιοποιώντας τα κοτσάνια, εξοικονομείς χρήματα και μειώνεις τη σπατάλη φαγητού. Ένα υγιεινό γεύμα γίνεται ακόμα πιο οικονομικό, ενώ ο οργανισμός σου απολαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά που διαφορετικά θα χάνονταν.





Την επόμενη λοιπόν φορά που θα καθαρίσεις μπρόκολο, θυμήσου ότι τα κοτσάνια του είναι τόσο πολύτιμα όσο τα ανθάκια. Μην τα πετάς, είναι ένα μικρό μυστικό για πιο υγιεινά, πιο νόστιμα και πιο πλήρη γεύματα!

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

