Padam Padam: Το hit που χάρισε στην Kylie Minogue τη δική της Barbie

Η Mattel τιμά την Kylie Minogue με μια εντυπωσιακή Barbie Signature, εμπνευσμένη από το εκρηκτικό “Padam Padam” που σημάδεψε το 2023

Το 2023, η Kylie Minogue απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται διαχρονικό είδωλο της dance-pop σκηνής. Το single «Padam Padam» κυκλοφόρησε και γρήγορα μετατράπηκε σε παγκόσμιο hit, φτάνοντας στο Νο. 7 του Billboard Hot Dance/Electronic Songs chart και κατακτώντας την κορυφή στο Dance/Mix Show Airplay.

Με τον χαρακτηριστικό, «κολλητικό» ρυθμό του και τον anthem-ικό του χαρακτήρα, το τραγούδι έδωσε νέα ώθηση στην καριέρα της Αυστραλής σταρ, αναζωπυρώνοντας την αγάπη του κοινού σε όλο τον κόσμο. Η Minogue, άλλωστε, κατέχει σταθερή θέση στο πάνθεον της dance μουσικής ήδη από τη δεκαετία του ’80, με επιτυχίες όπως το «The Loco-Motion», το εμβληματικό «Can’t Get You Out of My Head» και το «I Believe in You».

Η επιτυχία του «Padam Padam» δεν περιορίστηκε μόνο στα charts. Το 2024, η Minogue τιμήθηκε με Grammy για Καλύτερη Pop Dance Ηχογράφηση, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο το status της ως pop icon.

Μια Barbie αφιερωμένη στην Kylie Minogue

Η επιρροή της Kylie Minogue επεκτείνεται πλέον και στον κόσμο της μόδας και των συλλεκτικών ειδών. Η Mattel παρουσίασε μια συλλεκτική Barbie Signature Kylie Minogue, εμπνευσμένη από το «Padam Padam» και τη λαμπρή πορεία της.

Η κούκλα είναι ντυμένη με ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο σύνολο, εμπνευσμένο από το look της Minogue στο music video: ένα sleek bodysuit με δραματική κάπα, που παραπέμπει σε δημιουργία του οίκου Mugler, συνδυασμένο με lace-up μπότες τύπου Maison Ernest. Το look ολοκληρώνεται με έντονο κόκκινο κραγιόν και κόκκινες ανταύγειες στα μαλλιά, αποτυπώνοντας τη δυναμική και φλογερή αισθητική του clip.

Η σειρά Signature Music της Mattel

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Mattel τιμά εμβληματικούς καλλιτέχνες μέσα από τη σειρά Signature Music Series. Στο παρελθόν έχουν κυκλοφορήσει συλλεκτικές κούκλες εμπνευσμένες από μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής, όπως η Stevie Nicks, η Mariah Carey, ο Elton John, ο David Bowie, η Tina Turner, η Cher, η Aaliyah, η Gloria Estefan και ο Elvis Presley.

Κάθε δημιουργία αντλεί έμπνευση από μια καθοριστική περίοδο ή ιστορική στιγμή στην καριέρα των καλλιτεχνών. Μάλιστα, οι gothic και witchy εκδοχές της Stevie Nicks έγιναν ανάρπαστες, εξαντλούμενες μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία τους.

