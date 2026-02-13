Μουσικά Νέα 13.02.2026

Padam Padam: Το hit που χάρισε στην Kylie Minogue τη δική της Barbie

kylie_minogue
Η Mattel τιμά την Kylie Minogue με μια εντυπωσιακή Barbie Signature, εμπνευσμένη από το εκρηκτικό “Padam Padam” που σημάδεψε το 2023
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2023, η Kylie Minogue απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται διαχρονικό είδωλο της dance-pop σκηνής. Το single «Padam Padam» κυκλοφόρησε και γρήγορα μετατράπηκε σε παγκόσμιο hit, φτάνοντας στο Νο. 7 του Billboard Hot Dance/Electronic Songs chart και κατακτώντας την κορυφή στο Dance/Mix Show Airplay.

Με τον χαρακτηριστικό, «κολλητικό» ρυθμό του και τον anthem-ικό του χαρακτήρα, το τραγούδι έδωσε νέα ώθηση στην καριέρα της Αυστραλής σταρ, αναζωπυρώνοντας την αγάπη του κοινού σε όλο τον κόσμο. Η Minogue, άλλωστε, κατέχει σταθερή θέση στο πάνθεον της dance μουσικής ήδη από τη δεκαετία του ’80, με επιτυχίες όπως το «The Loco-Motion», το εμβληματικό «Can’t Get You Out of My Head» και το «I Believe in You».

https://www.instagram.com/kylieminogue/

Διάβασε επίσης: Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence

Η επιτυχία του «Padam Padam» δεν περιορίστηκε μόνο στα charts. Το 2024, η Minogue τιμήθηκε με Grammy για Καλύτερη Pop Dance Ηχογράφηση, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο το status της ως pop icon.

Μια Barbie αφιερωμένη στην Kylie Minogue

Η επιρροή της Kylie Minogue επεκτείνεται πλέον και στον κόσμο της μόδας και των συλλεκτικών ειδών. Η Mattel παρουσίασε μια συλλεκτική Barbie Signature Kylie Minogue, εμπνευσμένη από το «Padam Padam» και τη λαμπρή πορεία της.

;igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ

Η κούκλα είναι ντυμένη με ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο σύνολο, εμπνευσμένο από το look της Minogue στο music video: ένα sleek bodysuit με δραματική κάπα, που παραπέμπει σε δημιουργία του οίκου Mugler, συνδυασμένο με lace-up μπότες τύπου Maison Ernest. Το look ολοκληρώνεται με έντονο κόκκινο κραγιόν και κόκκινες ανταύγειες στα μαλλιά, αποτυπώνοντας τη δυναμική και φλογερή αισθητική του clip.

Η σειρά Signature Music της Mattel

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Mattel τιμά εμβληματικούς καλλιτέχνες μέσα από τη σειρά Signature Music Series. Στο παρελθόν έχουν κυκλοφορήσει συλλεκτικές κούκλες εμπνευσμένες από μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής, όπως η Stevie Nicks, η Mariah Carey, ο Elton John, ο David Bowie, η Tina Turner, η Cher, η Aaliyah, η Gloria Estefan και ο Elvis Presley.

Κάθε δημιουργία αντλεί έμπνευση από μια καθοριστική περίοδο ή ιστορική στιγμή στην καριέρα των καλλιτεχνών. Μάλιστα, οι gothic και witchy εκδοχές της Stevie Nicks έγιναν ανάρπαστες, εξαντλούμενες μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία τους.

Διάβασε επίσης: Η Kylie Minogue ξανά στην κορυφή των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Barbie Kylie Minogue μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να πετάς ποτέ τα κοτσάνια από το μπρόκολο

Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να πετάς ποτέ τα κοτσάνια από το μπρόκολο

13.02.2026
Επόμενο
Brad Pitt και Tom Cruise σε AI βίντεο που «θολώνει» τα όρια της πραγματικότητας

Brad Pitt και Tom Cruise σε AI βίντεο που «θολώνει» τα όρια της πραγματικότητας

13.02.2026

Δες επίσης

Έκτακτο χειρουργείο για τον Χρήστο Δάντη – Αναβάλλονται οι συναυλίες
Μουσικά Νέα

Έκτακτο χειρουργείο για τον Χρήστο Δάντη – Αναβάλλονται οι συναυλίες

13.02.2026
Ο Γιώργος Μαζωνάκης χειρουργείται το Σάββατο – Τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης χειρουργείται το Σάββατο – Τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει

13.02.2026
Sing for Greece 2026: Η σειρά που θα εμφανιστούν τα 14 τραγούδια στον αποψινό Β’ Ημιτελικό
TV

Sing for Greece 2026: Η σειρά που θα εμφανιστούν τα 14 τραγούδια στον αποψινό Β’ Ημιτελικό

13.02.2026
Η Shakira ετοιμάζει μεγάλη δωρεάν συναυλία στην Copacabana
Μουσικά Νέα

Η Shakira ετοιμάζει μεγάλη δωρεάν συναυλία στην Copacabana

13.02.2026
Finneas O’Connell: Υπερασπίζεται τη Billie Eilish μετά την ομιλία στα Grammy
Μουσικά Νέα

Finneas O’Connell: Υπερασπίζεται τη Billie Eilish μετά την ομιλία στα Grammy

12.02.2026
Ο Bad Bunny εκτοξεύει τα streams μετά το SuperBowl
Μουσικά Νέα

Ο Bad Bunny εκτοξεύει τα streams μετά το SuperBowl

12.02.2026
Harry Styles: Δεν έχει σκοπό να αλλάξει τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της περιοδείας του
Μουσικά Νέα

Harry Styles: Δεν έχει σκοπό να αλλάξει τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της περιοδείας του

12.02.2026
Billie Kark και ody icons στο ΙΛΙΟΝ Plus
Μουσικά Νέα

Billie Kark και ody icons στο ΙΛΙΟΝ Plus

12.02.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

12.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ