Social Trends 13.02.2026

Brad Pitt και Tom Cruise σε AI βίντεο που «θολώνει» τα όρια της πραγματικότητας

Ένα ρεαλιστικό AI βίντεο με Brad Pitt και Tom Cruise σε σκηνή δράσης γίνεται viral και ανοίγει συζήτηση για τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα social media έχει ανοίξει, για ακόμη μία φορά, τη συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στην Τεχνητή Νοημοσύνηκαι την πραγματικότητα. Στο κλιπ, οι Brad Pitt και Tom Cruise εμφανίζονται να δίνουν μια εντυπωσιακή μάχη σε ταράτσα ουρανοξύστη, με εκρήξεις και σκηνές καταστροφής να εκτυλίσσονται γύρω τους.

Η σκηνή θυμίζει blockbuster παραγωγή του Χόλιγουντ. Οι εκφράσεις, οι κινήσεις και η κινηματογραφική ατμόσφαιρα είναι τόσο ρεαλιστικές, που πολλοί θεατές πίστεψαν αρχικά ότι πρόκειται για απόσπασμα νέας ταινίας. Ωστόσο, το βίντεο δεν είναι αληθινό. Έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια τεχνολογίας AI.

Μια «επανένωση» που δεν γυρίστηκε ποτέ

Η ιδέα μιας νέας συνεργασίας των δύο σταρ θα αποτελούσε σίγουρα μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός, καθώς η μοναδική τους κοινή εμφάνιση χρονολογείται από το 1994, στην ταινία «Interview with the Vampire». Το viral clip, όμως, δεν αποτελεί trailer κάποιας μυστικής παραγωγής, αλλά ένα ψηφιακό δημιούργημα που αξιοποιεί προηγμένα εργαλεία μηχανικής μάθησης.

Στο υποτιθέμενο σενάριο της σκηνής, οι δύο ηθοποιοί ανταλλάσσουν σκληρούς διαλόγους πριν η ένταση κορυφωθεί σε σκηνές πάλης. Η λεπτομέρεια στα πρόσωπα και η ακρίβεια στις κινήσεις προκαλούν δέος, αλλά και προβληματισμό.

Ρεαλισμός που δυσκολεύει τη διάκριση

Η ποιότητα του βίντεο αποτυπώνει τη ραγδαία πρόοδο της AI στη δημιουργία οπτικού περιεχομένου. Τα σύγχρονα μοντέλα μπορούν να αναπαράγουν φωνές, εκφράσεις και σωματική κίνηση με τέτοια ακρίβεια, ώστε το αποτέλεσμα να μοιάζει απολύτως πειστικό.

Η εξέλιξη αυτή έχει διχάσει την κοινή γνώμη. Ορισμένοι βλέπουν νέες, συναρπαστικές δυνατότητες για ανεξάρτητους δημιουργούς, που πλέον μπορούν να παράγουν υλικό κινηματογραφικού επιπέδου χωρίς τεράστιους προϋπολογισμούς. Άλλοι, όμως, εκφράζουν ανησυχία για το μέλλον της αυθεντικότητας και των δικαιωμάτων εικόνας.

Το μέλλον της ψυχαγωγίας στην εποχή της AI

Το συγκεκριμένο βίντεο δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη viral φαινόμενο. Αντιπροσωπεύει μια ευρύτερη μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο παράγεται και καταναλώνεται το περιεχόμενο. Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διαχωρίσει κανείς το πραγματικό από το ψηφιακά κατασκευασμένο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανοίγει τεράστιες δημιουργικές προοπτικές, αλλά παράλληλα θέτει κρίσιμα ερωτήματα για την αξιοπιστία, την ηθική και τα όρια της χρήσης της. Σε μια εποχή όπου ακόμη και μια «μάχη» ανάμεσα σε Brad Pitt και Tom Cruise μπορεί να είναι προϊόν αλγορίθμου, το στοίχημα δεν είναι μόνο η καινοτομία, αλλά και η εμπιστοσύνη.

