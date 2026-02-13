Ρίξε μου το ραβασάκι: To viral σημείωμα που έστειλε κοπέλα στο airplane crush της

Μια αμήχανη αλλά χαριτωμένη προσπάθεια να γνωρίσει κάποια έναν επιβάτη απέκτησε viral φήμη, δείχνοντας πόσο ρομαντικές και ταυτόχρονα αστείες μπορούν να γίνουν οι στιγμές της «πρώτης κίνησης»

Μια ρομαντική και ταυτόχρονα αμήχανη στιγμή έγινε viral στο TikTok, όταν η Isabella Duric, 23 ετών, αποφάσισε να στείλει ένα σημείωμα σε έναν «χαριτωμένο τύπο» που καθόταν πίσω της σε πτήση της Virgin Airlines από Σίδνεϊ προς Μελβούρνη. Η προσπάθεια, που ξεκίνησε ως αστείο μεταξύ φίλων, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή χιλιάδων χρηστών, προκαλώντας γέλιο αλλά και ταυτίσεις με τις δικές τους αμήχανες στιγμές.

Η Isabella μοιράστηκε στο TikTok όλη τη διαδικασία: από τη σύνταξη του σημειώματος με το Instagram και το Snapchat της, μέχρι την προσπάθεια να το πετάξουν προς τον άνδρα. Η αβεβαιότητα και η προσμονή για το πώς θα αντιδρούσε ο παραλήπτης έκαναν την ιστορία ακόμα πιο γοητευτική και relatable για το κοινό.

Μια φίλη της τύλιξε το χαρτί και το πέταξε προς τον άνδρα, αλλά το σημείωμα χτύπησε το παράθυρο και έπεσε κοντά στο κάθισμά του, χωρίς να το διαβάσει. Η Isabella περιέγραψε την αμηχανία που ένιωσε: «Νόμιζα ότι ήταν η τέλεια ευκαιρία να κάνω την κίνηση μου. Έφτιαξα ένα γράμμα που θα τραβούσε την προσοχή του, αλλά η εκτέλεση κατέληξε σε κωμικά αμήχανο στιγμιότυπο».

Μετά την προσπάθεια, η Isabella και οι φίλες της έστειλαν μήνυμα στον άνδρα για να του τραβήξουν την προσοχή, λέγοντας «Άνοιξε το σημείωμα». Λίγο αργότερα, ήρθε η απάντηση του Lachie: «Γεια σου Isabella, είμαι ο Lachie, ο τύπος που του πέταξες το σημείωμα χαχα τι κάνεις. Δεν είχα ίντερνετ στο αεροπλάνο για να σε προσθέσω δυστυχώς».

Παρά το αρχικό ενδιαφέρον, η επικοινωνία τους δεν προχώρησε και η Isabella δήλωσε ότι πλέον βλέπει κάποιον άλλον. Η ιστορία της όμως παραμένει viral, καθώς συνδυάζει το ρομαντικό στοιχείο με την κωμική αμηχανία και τη γοητεία του «first move» σε ένα απρόσμενο σκηνικό, όπως είναι ένα αεροπλάνο.

