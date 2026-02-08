Ο Draco Malfoy γίνεται απρόσμενο σύμβολο της χρονιάς του αλόγου στην Κίνα

Ο Draco Malfoy, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του κόσμου του Harry Potter, αναδείχθηκε απροσδόκητα σε σύμβολο της σεληνιακής πρωτοχρονιάς στην Κίνα, καθώς το κοινό αγκάλιασε τον χαρακτήρα με αφορμή τη χρονιά του αλόγου. Η εξέλιξη αυτή βασίζεται σε ένα γλωσσικό παιχνίδι που συνδέει το όνομα του ήρωα με έννοιες τύχης και ευημερίας.

Στη μανδαρινική μεταγραφή, το όνομα Malfoy αποδίδεται ως ma er fu. Ο πρώτος χαρακτήρας σημαίνει άλογο, ενώ ο τελευταίος σημαίνει τύχη ή ευλογία, μια έννοια ιδιαίτερα ισχυρή και διαδεδομένη στις εορταστικές παραδόσεις της σεληνιακής πρωτοχρονιάς. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να ερμηνευθεί ελεύθερα ως τύχη του αλόγου, καθιστώντας τον Draco Malfoy έναν απροσδόκητα ευοίωνο συμβολισμό για τη νέα χρονιά.

Το λογοπαίγνιο πυροδότησε κύμα δημιουργικότητας στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Memes, εικονογραφήσεις, διακοσμητικά και θεματικά προϊόντα με πρωταγωνιστή τον Draco Malfoy άρχισαν να εμφανίζονται σε σπίτια, γραφεία και εμπορικά κέντρα. Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι εικόνες του νεαρού Malfoy, όπως τον υποδύθηκε ο Tom Felton, να χαμογελά σε κόκκινες αφίσες σεληνιακής πρωτοχρονιάς ή να ιππεύει καρτουνίστικα άλογα.

Ο Tom Felton φαίνεται πως αντιλήφθηκε γρήγορα τη διάδοση του φαινομένου. Ο 38χρονος ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στον ρόλο του στο Broadway με την παράσταση «Harry Potter and the Cursed Child», αναδημοσίευσε στο Instagram εικόνα από κινεζικό εμπορικό κέντρο, όπου το πρόσωπό του δεσπόζει σε κόκκινο πανό. Στο πανό αναγράφεται μήνυμα στα μανδαρινικά που αποδίδεται ως μαγική αφύπνιση που προσελκύει άφθονο πλούτο.

Η αναβίωση της δημοφιλίας του Draco Malfoy συμπίπτει με την περίοδο προετοιμασίας για τη σεληνιακή πρωτοχρονιά, η οποία ξεκινά αργότερα μέσα στον μήνα. Από την κυκλοφορία των κινεζικών εκδόσεων της σειράς βιβλίων της JK Rowling το 2000, έχουν πωληθεί περίπου 200 εκατομμύρια αντίτυπα στην Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία του CGTN, γεγονός που καταδεικνύει τη βαθιά απήχηση του μαγικού σύμπαντος στη χώρα.

Η δυναμική αυτή ενισχύεται και από τα σχέδια της Warner Brothers Discovery, η οποία ανακοίνωσε πέρυσι την κατασκευή θεματικού πάρκου Harry Potter στη Σαγκάη. Το νέο συγκρότημα, το οποίο θα εκτείνεται σε 53.000 τετραγωνικά μέτρα και θα είναι μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα στο Λονδίνο και το Τόκιο, αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το 2027. Η εταιρεία το χαρακτήρισε ως την πρώτη εμπειρία του είδους της στην Κίνα, επιβεβαιώνοντας ότι η μαγεία του Harry Potter συνεχίζει να αποκτά νέες μορφές και συμβολισμούς στην κινεζική κουλτούρα.

