Celeb News 13.02.2026

Ανθή Βούλγαρη: Η εξομολόγηση για την σοβαρή περιπέτεια υγείας της – «Αγχώθηκα μήπως πεθάνω»

Αποκαλύπτει πώς η χειρουργική επέμβαση άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και πώς η μητρότητα της χάρισε νέες προτεραιότητες και χαρά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής Κοινωνία ώρα MEGA, Ανθή Βούλγαρη, μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της περιπέτεια υγείας που έζησε πριν μερικά χρόνια, σε συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγαλόπουλο και το AnesTea the Podcast.

Η ίδια δήλωσε αρχικά πως: «Όταν σου λένε ότι έχεις κάτι στο κεφάλι και θα πρέπει να στο ανοίξουν για να στο βγάλουνε.. Ξημέρωνε 6 Αυγούστου, έπαθα την επιληπτική κρίση και με πηγαίνουν στο νοσοκομείο και δε θυμόμουν τίποτα. Μου έκαναν εξετάσεις και εγώ έλεγα πως ήταν υπερκόπωση, γιατί δούλευα ατελείωτες ώρες, από πολύ νωρίς μέχρι αργά το βράδυ και 2-3 δουλειές για να τα βγάλω πέρα, μέχρι που κλάταρα. Είπα πως είναι υπερκόπωση και θα χρειάζομαι ξεκούραση.

https://www.instagram.com/anthivoulgari/

Όταν μου είπαν ότι ‘Πρέπει να ειδοποιήσουμε τους γονείς σου’, λέω: ‘Εντάξει, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα’. Όταν μου ανακοίνωσαν πως έχω στο κεφάλι ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα και πρέπει να βγει για να μην προκαλέσει αιμορραγία στον εγκέφαλο… Εκεί σοκάρεσε.


Αγχώθηκα μήπως πεθάνω. Είχα μια άμυνα και το αντιμετώπισα σαν να πρόκειται για κάποιον άλλον. Ότι ‘Ok, πάμε! Ήταν το πρώτο καλοκαίρι που είχα πάει διακοπές, δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου, γιατί πάντα δούλευα. ‘Εκεί άλλαξα πολύ ως άνθρωπος. Άρχισα να δίνω σημασία στο σώμα μου, άρχισα να λέω ότι χρειάζομαι να ξεκουράζομαι και δεν είμαι υπεράνθρωπος. Μέχρι τότε πίστευα ότι μπορώ να τα κάνω όλα και δεν πειράζει που κουράζομαι».

https://www.instagram.com/anthivoulgari/

Ανθή Βούλγαρη
