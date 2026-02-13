Fashion 13.02.2026

Carolina Herrera F/W26: H συλλογή ωδή στη σύγχρονη γυναίκα της Νέας Υόρκης

Ο Wes Gordon παρουσιάζει ρούχα που συνδυάζουν κομψότητα, τέχνη και πρακτικότητα, με έμπνευση από τις γυναίκες
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο οίκος Carolina Herrera παρουσίασε στη Νέα Υόρκη τη νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027, εστιάζοντας στη δυναμική γυναίκα που κινείται με αυτοπεποίθηση στον αστικό χώρο χωρίς να θυσιάζει την κομψότητά της. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, Wes Gordon, επέστρεψε στη βάση του μετά το εντυπωσιακό σόου στη Μαδρίτη και δημιούργησε μια συλλογή που συνδυάζει την κλασική κληρονομιά του οίκου με σύγχρονες, δημιουργικές επιρροές.

Η επίδειξη στήθηκε στο Meatpacking District, σε έναν χώρο που θύμιζε ατελιέ καλλιτέχνη, και αντί για παραδοσιακά μοντέλα, περπάτησαν γυναίκες της τέχνης με προσωπικότητα, όπως η φωτογράφος Ming Smith και η καλλιτέχνις Rachel Feinstein, δείχνοντας ότι η μόδα αφορά τη δημιουργικότητα και την προσωπική ιστορία κάθε γυναίκας.

Η έμπνευση προήλθε από την θρυλική Peggy Guggenheim, μούσα της συλλογής, που αποτέλεσε οδηγό για μια γκαρνταρόμπα γεμάτη ισορροπία ανάμεσα στον συγκρατημένο αισθησιασμό και τη δυναμική παρουσία. Οι σιλουέτες απέδωσαν στοιχεία από τις δεκαετίες του ’60 και του ’80, με γραμμές hourglass, φουσκωτούς ώμους και αρχιτεκτονικά σακάκια. Τα prints με animal motifs και κρίνα, μαζί με μικρές παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες όπως το σκίτσο γόβας στιλέτο προς τιμήν των 10 χρόνων του αρώματος Good Girl, έδωσαν μοντέρνα διάθεση σε κλασικές φούστες και πουκάμισα.

Ο Gordon τόνισε τη σημασία των separates, παρουσιάζοντας ρούχα που μπορούν να φορεθούν και με τζιν χωρίς να χάνουν την couture ταυτότητά τους. Οι παγιέτες μεταμορφώθηκαν σε πλεκτά σύνολα άνετα και κομψά, ενώ το denim συνδυάστηκε με κρόσσια και τζάκετ με υφές που αποπνέουν πολυτέλεια. Η συλλογή δείχνει ότι ο οίκος απευθύνεται όχι μόνο στη «μεγάλη κυρία» της Upper East Side, αλλά στη δημιουργική γυναίκα που κινείται ανάμεσα σε γκαλερί και βραδινά κοκτέιλ με στιλ και αυτοπεποίθηση.

Οι μούσες της πασαρέλας

Στο σόου περπάτησαν πραγματικές καλλιτέχνιδες και προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης, όπως οι Amy Sherald, Anh Duong, Eliza Douglas, Floria Currin, Hannah Traore, Ming Smith και Rachel Feinstein, προσδίδοντας στο σόου αυθεντικότητα και βάθος.

Μακιγιάζ και styling

Το beauty look κινήθηκε σε δύο βασικές γραμμές. Το πρώτο ήταν μονοχρωματικό, σε ροδακινί και κόκκινους τόνους, που ένωνε αρμονικά μάτια, ζυγωματικά και χείλη. Το δεύτερο look ήταν πιο μυστηριώδες, με γκρι-μαύρο smoky eye που δημιουργούσε βάθος και αντίθεση με ροζ χείλη, συνδυάζοντας δραματικότητα και ρομαντισμό.

Η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 του οίκου Carolina Herrera γιορτάζει τη δύναμη, τη δημιουργικότητα και το στιλ της σύγχρονης γυναίκας, συνδέοντας την παράδοση με τη σύγχρονη τέχνη και την καθημερινή πολυτέλεια.

