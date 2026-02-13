Mad TV News 13.02.2026

Ο Μάριος Ψωμόπουλος στο Talk to MAD: «Έχω ξεχωρίσει τον Good Job Nicky , τον Akyla και τον Zaf για τη Eurovision»

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός μιλά στο Talk To MAD για τη Eurovision, τις μεγάλες συνεργασίες του και τα μυστικά πίσω από τις επιτυχίες του
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τον Μάριο Ψιμόπουλο, μουσικό παραγωγό πίσω από πολλές επιτυχίες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο οποίος μίλησε για την πορεία του, τις συνεργασίες του, αλλά και την εμπειρία του με τη Eurovision.

Ο Μάριος ανέφερε σχετικά με τη Eurovision: «Δεν είχα προτείνει φέτος κάποιο τραγούδι, αλλά το σκέφτομαι. Μ’ αρέσει πάρα πολύ να κάνω τη μουσική μου διαθέσιμη σε τόσο πολύ κοινό στο εξωτερικό, σε τόσες κουλτούρες, και αυτό είναι πολύ challenging. Θέλω να ακούω ένα κομμάτι μου σε ένα mainstream ξένο ραδιόφωνο».

Σχετικά με τα φετινά τραγούδια του διαγωνισμού, σημείωσε: «Όλα τα τραγούδια που άκουσα ήταν αξιοπρεπή, τόσο στην παραγωγή όσο και στην παρουσίαση. Υπήρχαν μερικά που μου άρεσαν αρκετά, όπως ο Good Job Nicky , ο Akylas και ο Zaf, που είναι καταπληκτικός τραγουδιστής. Το σημαντικό είναι να δεις πώς τα παιδιά θα λειτουργήσουν στη σκηνή εκείνο το βράδυ».

Mοιράστηκε για τη μουσική του πορεία: «Η μουσική για μένα ήρθε φυσικά, από πολύ μικρός ήμουν μέσα σε ένα μουσικό περιβάλλον. Ο πατέρας μου έκανε διαφημιστική μουσική και ζούσα μέσα σε στούντιο. Παράλληλα, σπούδασα οικονομικά στην Αγγλία, αλλά πάντα η μουσική ήταν ο δρόμος μου».

Σχετικά με το πρώτο του επαγγελματικό τραγούδι, αποκάλυψε: «Έπαιζα κάποια demos στον Κωνσταντίνο Πατζή, παιδικό φίλο μου, και μου είπε να τα παρουσιάσουμε στον Τριαντάφυλλο. Τα τραγούδια έγιναν επιτυχία και ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα goosebumps ακούγοντάς τα στο ραδιόφωνο».

Ο Μάριος αναφέρθηκε και στη διαδικασία της δημιουργίας: «Η μουσική είναι γλώσσα. Όταν γράφω, πάντοτε πηγαίνω με το δικό μου συναίσθημα και τα βιώματά μου. Υπάρχουν κομμάτια που δεν θα τα ακούσει ποτέ κανείς, αν δεν νιώσω ότι είναι σωστά. Αλλά όταν βγαίνουν, θέλω να ταξιδεύουν και να αγγίζουν τον κόσμο».

Σχετικά με τις συνεργασίες του, τόνισε: «Έχω συνεργαστεί με νέους καλλιτέχνες, όπως ο Γιαννιάς και ο Νίκος Οικονομόπουλος από την αρχή της καριέρας τους. Μου αρέσει να χτίζω μαζί τους, να βλέπω το ταλέντο να εξελίσσεται. Και με παλιούς συνεργάτες, όπως η Ελένη Φουρέιρα ή ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας, υπάρχει μια οικογενειακή σχέση, η οποία δίνει ασφάλεια και ελευθερία στη δημιουργία».

Ο Μάριος αναφέρθηκε σε στιγμές που τα τραγούδια του έγιναν επιτυχίες: «Το “Τατατά” του Στέφανου γράφτηκε σε μια φάση αδράνειας, post-covid, και κατέληξε να ταξιδέψει σε πολλές χώρες και να χρησιμοποιηθεί σε διαφημίσεις και ταινίες. Είναι ευλογία όταν ένα κομμάτι φτάνει τόσο μακριά».

Σχετικά με τη δουλειά του στο στούντιο, δήλωσε: «Υπάρχουν στιγμές που δεν είμαι τόσο παραγωγικός ή η έμπνευση δεν έρχεται. Αλλά όταν κάθεσαι και δουλεύεις, κάτι πάντα θα προκύψει. Η διαδικασία είναι αυθόρμητη και βασίζεται σε συναίσθημα, όχι σε υποχρέωση».

Όσον αφορά τις μελλοντικές φιλοδοξίες του, ανέφερε: «Θέλω η μουσική μου να ταξιδεύει όσο πιο μακριά γίνεται και να την αγαπάει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Θέλω να αφήσω ένα χιτ που θα μείνει και θα λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άφησε κάτι».

Κλείνοντας, ο Μάριος μοιράστηκε: «Η μουσική είναι μια συνεχής διαδικασία, απαιτεί αφοσίωση, συνεργασία, και πίστη στο καλό. Αν είσαι θετικός και προσηλωμένος, όλα μπορούν να συμβούν».

Μάριος Ψιμόπουλος
