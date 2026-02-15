Mac ’n’ Cheese αλά ελληνικά με γραβιέρα και φέτα

Το Mac ’n’ Cheese είναι ένα από τα πιο αγαπημένα comfort food σε όλο τον κόσμο, και αυτή η εκδοχή με γραβιέρα και φέτα ανεβάζει το κλασικό πιάτο σε άλλο επίπεδο. Η ένταση της πικάντικης γραβιέρας συνδυάζεται αρμονικά με τη βαρελίσια φέτα, δημιουργώντας μια κρεμώδη, πλούσια σάλτσα που αγκαλιάζει κάθε κοχύλι ζυμαρικών. Το άρωμα των φρέσκων κρεμμυδιών, του σκόρδου και της ρίγανης προσθέτει μια μεσογειακή νότα, κάνοντας το πιάτο ιδανικό για οικογενειακά γεύματα ή για ένα χαλαρό δείπνο με φίλους.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσετε φρέσκα βότανα και αρωματικά στοιχεία για ακόμα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το κλειδί βρίσκεται στο σωστό ανακάτεμα των τυριών για να δημιουργηθεί μια πλούσια, ομοιογενής κρέμα και στο ψήσιμο μέχρι να αποκτήσει η επιφάνεια ένα χρυσαφένιο, τραγανό χρώμα. Με αυτή τη συνταγή, το Mac ’n’ Cheese μετατρέπεται σε ένα πιάτο που συνδυάζει νοσταλγία και γαστρονομική πολυτέλεια.

Υλικά (για 6 μερίδες)

500 γρ. ζυμαρικά κοχύλια

6 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

2 κουτ. σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις

500 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

100 γρ. φέτα πικάντικη, βαρελίσια, θρυμματισμένη

200 γρ. πικάντικη γραβιέρα, τριμμένη

15 γρ. φύλλα φρέσκιας ρίγανης

1/4 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος

3 κουτ. σούπας βούτυρο αγελάδας

Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Βράσε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, 3 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία. Κράτησε 500 ml από το νερό τους και στράγγισέ τα.

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C.

Σε κατσαρόλα ζέστανε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά και σοτάρισε τα κρεμμυδάκια με το σκόρδο, αλατοπιπερώνοντας, μέχρι να μαραθούν.

Πασπάλισε με το αλεύρι και ανακάτεψε καλά.

Ρίξε το γάλα και το νερό των ζυμαρικών, ανακάτεψε και βράσε για 5 λεπτά μέχρι να αρχίσει να δένει η σάλτσα.

Αποσύρσέ την από τη φωτιά και μεταφέρε το περιεχόμενο σε πολυκόφτη.

Χτύπησε σταδιακά τη φέτα, τη μισή γραβιέρα, τη ρίγανη και τον μαϊντανό μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής, πυκνή κρέμα.

Άδειασε την κρέμα σε ταψί 25×35 εκ., πρόσθεσε τα ζυμαρικά και ανακάτεψε καλά. Ισιώσε την επιφάνεια.

Πασπάλισε με την υπόλοιπη γραβιέρα και ψήσε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να ροδίσει όμορφα.

