Food 15.02.2026

Mac ’n’ Cheese αλά ελληνικά με γραβιέρα και φέτα

mac_cheese
Μια ελληνική εκδοχή του κλασικού comfort food με τυριά που λιώνουν και αρωματικά βότανα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Mac ’n’ Cheese είναι ένα από τα πιο αγαπημένα comfort food σε όλο τον κόσμο, και αυτή η εκδοχή με γραβιέρα και φέτα ανεβάζει το κλασικό πιάτο σε άλλο επίπεδο. Η ένταση της πικάντικης γραβιέρας συνδυάζεται αρμονικά με τη βαρελίσια φέτα, δημιουργώντας μια κρεμώδη, πλούσια σάλτσα που αγκαλιάζει κάθε κοχύλι ζυμαρικών. Το άρωμα των φρέσκων κρεμμυδιών, του σκόρδου και της ρίγανης προσθέτει μια μεσογειακή νότα, κάνοντας το πιάτο ιδανικό για οικογενειακά γεύματα ή για ένα χαλαρό δείπνο με φίλους.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσετε φρέσκα βότανα και αρωματικά στοιχεία για ακόμα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το κλειδί βρίσκεται στο σωστό ανακάτεμα των τυριών για να δημιουργηθεί μια πλούσια, ομοιογενής κρέμα και στο ψήσιμο μέχρι να αποκτήσει η επιφάνεια ένα χρυσαφένιο, τραγανό χρώμα. Με αυτή τη συνταγή, το Mac ’n’ Cheese μετατρέπεται σε ένα πιάτο που συνδυάζει νοσταλγία και γαστρονομική πολυτέλεια.

mac_cheese
unsplash

Διάβασε επίσης: Η συνταγή για την πίτσα χωρίς αλεύρι που έγινε viral

Υλικά (για 6 μερίδες)

  • 500 γρ. ζυμαρικά κοχύλια
  • 6 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
  • 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
  • 2 κουτ. σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 500 ml φρέσκο γάλα, πλήρες
  • 100 γρ. φέτα πικάντικη, βαρελίσια, θρυμματισμένη
  • 200 γρ. πικάντικη γραβιέρα, τριμμένη
  • 15 γρ. φύλλα φρέσκιας ρίγανης
  • 1/4 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος
  • 3 κουτ. σούπας βούτυρο αγελάδας
  • Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
mac_cheese
unsplash

Εκτέλεση:

  • Βράσε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, 3 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία. Κράτησε 500 ml από το νερό τους και στράγγισέ τα.
  • Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C.
  • Σε κατσαρόλα ζέστανε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά και σοτάρισε τα κρεμμυδάκια με το σκόρδο, αλατοπιπερώνοντας, μέχρι να μαραθούν.
  • Πασπάλισε με το αλεύρι και ανακάτεψε καλά.
  • Ρίξε το γάλα και το νερό των ζυμαρικών, ανακάτεψε και βράσε για 5 λεπτά μέχρι να αρχίσει να δένει η σάλτσα.
  • Αποσύρσέ την από τη φωτιά και μεταφέρε το περιεχόμενο σε πολυκόφτη.
  • Χτύπησε σταδιακά τη φέτα, τη μισή γραβιέρα, τη ρίγανη και τον μαϊντανό μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής, πυκνή κρέμα.
  • Άδειασε την κρέμα σε ταψί 25×35 εκ., πρόσθεσε τα ζυμαρικά και ανακάτεψε καλά. Ισιώσε την επιφάνεια.
  • Πασπάλισε με την υπόλοιπη γραβιέρα και ψήσε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να ροδίσει όμορφα.

Διάβασε επίσης: Εύκολα tips για να εφαρμόσεις το «zero waste» στην κουζίνα σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

food συνταγή φαγητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μαίρη Συνατσάκη για Αθηνά Οικονομάκου: «Θα πάω στον γάμο της Οικονομάκου όπου και να γίνει»

Μαίρη Συνατσάκη για Αθηνά Οικονομάκου: «Θα πάω στον γάμο της Οικονομάκου όπου και να γίνει»

15.02.2026
Επόμενο
Ελένη Βουλγαράκη: «Ενώθηκε η κοινή λογική» μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

Ελένη Βουλγαράκη: «Ενώθηκε η κοινή λογική» μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

15.02.2026

Δες επίσης

4 λάθη που κάνουμε όλοι μας όταν αγοράζουμε ψωμί
Life

4 λάθη που κάνουμε όλοι μας όταν αγοράζουμε ψωμί

15.02.2026
Έτσι θα φτιάξεις την αρωματική πούδρα που είναι viral στο TikTok
Beauty

Έτσι θα φτιάξεις την αρωματική πούδρα που είναι viral στο TikTok

15.02.2026
Νέο βιβλίο για τον Emilio Pucci, τον κατάσκοπο που έγινε σύμβολο της μόδας
City Guide

Νέο βιβλίο για τον Emilio Pucci, τον κατάσκοπο που έγινε σύμβολο της μόδας

15.02.2026
Αυτό είναι το κοινό trend των ενημερωμένων fashionistas και των γιαγιάδων στο χωριό
Fashion

Αυτό είναι το κοινό trend των ενημερωμένων fashionistas και των γιαγιάδων στο χωριό

15.02.2026
Δεν βάζουν μυαλό αυτά είναι τα 4 ζώδια – Κάνουν πάντα του κεφαλιού τους
Life

Δεν βάζουν μυαλό αυτά είναι τα 4 ζώδια – Κάνουν πάντα του κεφαλιού τους

15.02.2026
Αυτά είναι τα 3 λάθη που κάνεις και αρρωσταίνεις στις διακοπές σου
Life

Αυτά είναι τα 3 λάθη που κάνεις και αρρωσταίνεις στις διακοπές σου

14.02.2026
Το μυστικό για πιο «κοφτερό» μυαλό: Αυτή είναι η άσκηση που δυναμώνει τον εγκέφαλό σου
Fitness

Το μυστικό για πιο «κοφτερό» μυαλό: Αυτή είναι η άσκηση που δυναμώνει τον εγκέφαλό σου

14.02.2026
Πώς να παραμείνεις φίλος με τον πρώην σου χωρίς εντάσεις – 6 βασικά tips
Life

Πώς να παραμείνεις φίλος με τον πρώην σου χωρίς εντάσεις – 6 βασικά tips

14.02.2026
Πώς θα διακοσμήσεις το κρεβάτι σου σύμφωνα με τους ειδικούς
Life

Πώς θα διακοσμήσεις το κρεβάτι σου σύμφωνα με τους ειδικούς

14.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ