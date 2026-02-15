Celeb World 15.02.2026

Μαίρη Συνατσάκη για Αθηνά Οικονομάκου: «Θα πάω στον γάμο της Οικονομάκου όπου και να γίνει»

Η Μαίρη Συνατσάκη στηρίζει την Αθηνά Οικονομάκου και μοιράζεται τις σκέψεις της για τον γάμο της
Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αθηνά Οικονομάκου, εκτός από επιτυχημένες επαγγελματίες, διατηρούν μια δυνατή φιλία. Με αφορμή το bazaar για το brand ρούχων τους, οι δύο γυναίκες μίλησαν στην κάμερα του Open, με τον γάμο της Αθηνάς με τον Μπρούνο Τσερέλα να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερωτήσεων.

Η αφοσίωση της Μαίρης στην Αθηνά

Η Μαίρη Συνατσάκη, με τον χαρακτηριστικό της αυθορμητισμό, δήλωσε ότι θα είναι παρούσα στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, όπου κι αν αυτός πραγματοποιηθεί. «Είμαι ένα τηλέφωνο μακριά από οπουδήποτε στον κόσμο θέλει να είμαι η Αθηνά», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την αμέριστη στήριξή της στην φίλη της.

Η αντίδραση της Αθηνάς στις ερωτήσεις για τον γάμο

Από την πλευρά της, η Αθηνά Οικονομάκου, αναφέρθηκε στις αμέτρητες ερωτήσεις που δέχεται για τον γάμο της. «Αν μου έδιναν ένα ευρώ για κάθε ερώτηση που μου κάνουν για τον γάμο θα είχα πολλά λεφτά», σχολίασε με χιούμορ.

Παρά την πίεση, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν θέλει να δείξει αρνητική διάθεση στους δημοσιογράφους. «Δεν μπορώ όμως όταν σε έχω μπροστά μου να κρατήσω μούτρα, ούτε να θυμώσω και να απαντήσω με ύφος, δεν έχει νόημα για κανένα  μας», εξήγησε.

Η πιθανή επιστροφή της Μαίρης στην τηλεόραση

Η Μαίρη Συνατσάκη ρωτήθηκε επίσης για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση, ειδικά μετά την επιστροφή του YFSF, στο οποίο είχε συμμετάσχει ο σύντροφός της, Ίαν Στρατής. Η Μαίρη, ωστόσο, απάντησε ότι δεν έχει κάποια πρόταση για νέα εκπομπή ή show.

Η αποκάλυψη για το unfollow στην Κατερίνα Καινούργιου

Πρόσφατα, η Μαίρη Συνατσάκη, σε συνέντευξή της στο podcast του Fipster, αποκάλυψε τον λόγο που έκανε unfollow στην Κατερίνα Καινούργιου. Όπως είχαμε γράψει στο mad.gr, η Μαίρη εξήγησε ότι την περίοδο που ήταν έγκυος, είδε την Κατερίνα Καινούργιου να προβάλλει ρεπορτάζ με δηλώσεις πρώην συντρόφων της για την εγκυμοσύνη της. Αυτό την ενόχλησε ιδιαίτερα και την οδήγησε στην απόφαση να την κάνει unfollow.

Συγκεκριμένα, η Μαίρη δήλωσε: «Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη”».

Η Κατερίνα Καινούργιου, από την πλευρά της, απάντησε στην Μαίρη Συνατσάκη on air, αναγνωρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ήταν άβολο.

Η επιθυμία της Μαίρης για μητρότητα

Η Μαίρη Συνατσάκη, σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε αναφερθεί στην επιθυμία της να γίνει μητέρα. Όπως είχαμε αναφέρει στο mad.gr, η Μαίρη είχε δηλώσει: «Τα τελευταία δύο χρόνια έχω μπει σε μια ηλικία που θα μου άρεσε να γίνω μαμά».

