Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση – απάντηση στα αιχμηρά σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

Την δική της απάντηση στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα έκανε η Ελένη Βουλγαράκη μέσα από μια ανάρτηση στα social media, λίγες μέρες μετά την αποχώρησή της από την καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή που συμμετείχε μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Ο δημοσιογράφος, είχε κάνει ορισμένα σχόλια για την απόφασή της να βρίσκεται κοντά στον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία μέσα από το Happy Day, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια. Γιατί λίγα χρόνια διαρκούν οι καριέρες. Πόσα χρόνια έχει, 10; Νερό περνάνε. Και έχω να αλλάξω χώρα, και σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο που έχει την καριέρα του και την παρατάει και σου φορτώνει και όλο αυτό, ενώ έχεις τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία…».

Με αφορμή λοιπόν τις δηλώσεις του, η Ελένη Βουλγαράκη έγραψε: «Πριν από λίγο διάβασα μία ανάρτηση του κυρίου Παπανώτα που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές απόψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια. Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισoγυνιστικές απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δε σου ζήτησε. Και αντί γιαμια απλή συγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να “δικαιωθείς”. Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι “σύγχρονο” για μία γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω -και πιο σκληρά από ποσό μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη και μια γυναίκα επιλέξει αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί; Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, την στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται “φορτώνω τα προβλήματα μου”, είναι πραγματικά λυπηρό.

“Πάρε μία οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά – αριστερά” είπατε! Για εσάς, αυτό είναι η γυναίκα που αγαπάει ένας άνδρας; Μία γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές; Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι… Ευχαριστώ λοιπόν και την Σίσσυ και το Νίκο και όλους όσοι είπα το αυτονόητο… Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο -και παντελονάτο είναι να λες “συγγνώμη” όταν έχεις προσβάλει έναν άνθρωπο, μία σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ…!”.





