Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 02.02.2026

Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση – απάντηση στα αιχμηρά σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

Ο δημοσιογράφος είχε μιλήσει για την απόφασή της να βρίσκεται κοντά στον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία προκαλώντας κύμα αντιδράσεων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την δική της απάντηση στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα έκανε η Ελένη Βουλγαράκη μέσα από μια ανάρτηση στα social media, λίγες μέρες μετά την αποχώρησή της από την καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή που συμμετείχε μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Ο δημοσιογράφος, είχε κάνει ορισμένα σχόλια για την απόφασή της να βρίσκεται κοντά στον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία μέσα από το Happy Day, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια. Γιατί λίγα χρόνια διαρκούν οι καριέρες. Πόσα χρόνια έχει, 10; Νερό περνάνε. Και έχω να αλλάξω χώρα, και σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο που έχει την καριέρα του και την παρατάει και σου φορτώνει και όλο αυτό, ενώ έχεις τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία…».

https://www.instagram.com/voulgaraki_el/?hl=el

Διάβασε επίσης: Γενέθλια για την Έλενα Παπαρίζου – Έκλεισε τα 44 αλλά έσβησε… 8 κεριά στην τούρτα της!

Με αφορμή λοιπόν τις δηλώσεις του, η Ελένη Βουλγαράκη έγραψε: «Πριν από λίγο διάβασα μία ανάρτηση του κυρίου Παπανώτα που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές απόψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια. Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισoγυνιστικές απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δε σου ζήτησε. Και αντί γιαμια απλή συγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να “δικαιωθείς”. Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι “σύγχρονο” για μία γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω -και πιο σκληρά από ποσό μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη και μια γυναίκα επιλέξει αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί; Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, την στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται “φορτώνω τα προβλήματα μου”, είναι πραγματικά λυπηρό.

“Πάρε μία οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά – αριστερά” είπατε! Για εσάς, αυτό είναι η γυναίκα που αγαπάει ένας άνδρας; Μία γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές; Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι… Ευχαριστώ λοιπόν και την Σίσσυ και το Νίκο και όλους όσοι είπα το αυτονόητο… Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο -και παντελονάτο είναι να λες “συγγνώμη” όταν έχεις προσβάλει έναν άνθρωπο, μία σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ…!”.


Διάβασε επίσης: Σία Κοσιώνη: Το πρώτο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δημήτρης Παπανώτας ελένη Βουλγαράκη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
6 αρώματα που μυρίζουν σαν ξόρκι αγάπης

6 αρώματα που μυρίζουν σαν ξόρκι αγάπης

02.02.2026
Επόμενο
Αθηνά Οικονομάκου: Η ανάρτηση για το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου: Η ανάρτηση για το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα

02.02.2026

Δες επίσης

Evangelia: Παντρεύεται με τον Jay Stolar – Πότε και πού θα γίνει ο γάμος
Celeb News

Evangelia: Παντρεύεται με τον Jay Stolar – Πότε και πού θα γίνει ο γάμος

02.02.2026
Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Οι φήμες για το νέο celebrity couple
Celeb News

Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Οι φήμες για το νέο celebrity couple

02.02.2026
Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της
Celeb News

Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της

02.02.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Η ανάρτηση για το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Η ανάρτηση για το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα

02.02.2026
Γενέθλια για την Έλενα Παπαρίζου – Έκλεισε τα 44 αλλά έσβησε… 8 κεριά στην τούρτα της!
Celeb News

Γενέθλια για την Έλενα Παπαρίζου – Έκλεισε τα 44 αλλά έσβησε… 8 κεριά στην τούρτα της!

02.02.2026
Σία Κοσιώνη: Το πρώτο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο
Celeb News

Σία Κοσιώνη: Το πρώτο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο

02.02.2026
Πέτρος Λαγούτης και Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Celeb News

Πέτρος Λαγούτης και Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης

02.02.2026
Η Nicola Peltz παίρνει «χαρτζιλίκι» 1 εκατ. δολάρια τον μήνα
Celeb News

Η Nicola Peltz παίρνει «χαρτζιλίκι» 1 εκατ. δολάρια τον μήνα

30.01.2026
Η Oprah Winfrey «έκλεισε» τα 72 και στέλνει μήνυμα ανανέωσης
Celeb News

Η Oprah Winfrey «έκλεισε» τα 72 και στέλνει μήνυμα ανανέωσης

30.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει