Γενέθλια για την Έλενα Παπαρίζου – Έκλεισε τα 44 αλλά έσβησε… 8 κεριά στην τούρτα της!

Η τραγουδίστρια γιόρτασε τα γενέθλιά της με πρωτότυπο τρόπο έχοντας στο πλευρό της φίλους και συνεργάτες

Χαρούμενα γενέθλια γιόρτασε η Έλενα Παπαρίζου, η οποία την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου συμπλήρωσε τα 44 της χρόνια.

Η τραγουδίστρια τίμησε την ημέρα με φίλους και συνεργάτες σε γνωστό εστιατόριο, απολαμβάνοντας μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η τούρτα γενεθλίων, η οποία αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της γιορτής.

Η πρωτοτυπία της βραδιάς ήταν η επιλογή των κεριών. Αντί για 44 ξεχωριστά κεράκια ή δύο κεριά με τα νούμερα 4, η Έλενα Παπαρίζου έσβησε μόνο το κερί με το «8», ακολουθώντας το απλό μαθηματικό παιχνίδι 4+4=8.





Μετά τα τραγούδια των αγαπημένων της ανθρώπων και το κλασικό happy birthday, η τραγουδίστρια έκανε την ευχή της και σβήνοντας το κεράκι ολοκλήρωσε την ιδιαίτερη στιγμή.

