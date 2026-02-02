Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 02.02.2026

Γενέθλια για την Έλενα Παπαρίζου – Έκλεισε τα 44 αλλά έσβησε… 8 κεριά στην τούρτα της!

Η τραγουδίστρια γιόρτασε τα γενέθλιά της με πρωτότυπο τρόπο έχοντας στο πλευρό της φίλους και συνεργάτες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Χαρούμενα γενέθλια γιόρτασε η Έλενα Παπαρίζου, η οποία την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου συμπλήρωσε τα 44 της χρόνια.

Η τραγουδίστρια τίμησε την ημέρα με φίλους και συνεργάτες σε γνωστό εστιατόριο, απολαμβάνοντας μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η τούρτα γενεθλίων, η οποία αποτέλεσε το κεντρικό σημείο της γιορτής.

https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/

Διάβασε επίσης: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Η εξομολόγηση για την άγνωστη μάχη με την υγεία της

Η πρωτοτυπία της βραδιάς ήταν η επιλογή των κεριών. Αντί για 44 ξεχωριστά κεράκια ή δύο κεριά με τα νούμερα 4, η Έλενα Παπαρίζου έσβησε μόνο το κερί με το «8», ακολουθώντας το απλό μαθηματικό παιχνίδι 4+4=8.


Μετά τα τραγούδια των αγαπημένων της ανθρώπων και το κλασικό happy birthday, η τραγουδίστρια έκανε την ευχή της και σβήνοντας το κεράκι ολοκλήρωσε την ιδιαίτερη στιγμή.

Διάβασε επίσης: Η Gisele Bündchen γιορτάζει τα πρώτα γενέθλια του γιου της με σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΓΕΝΕΘΛΙΑ Έλενα Παπαρίζου ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σία Κοσιώνη: Το πρώτο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο

Σία Κοσιώνη: Το πρώτο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο

02.02.2026
Επόμενο
Μαγική εμφάνιση της Lady Gaga στα Grammy με το Abracadabra

Μαγική εμφάνιση της Lady Gaga στα Grammy με το Abracadabra

02.02.2026

Δες επίσης

Σία Κοσιώνη: Το πρώτο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο
Celeb News

Σία Κοσιώνη: Το πρώτο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο

02.02.2026
Πέτρος Λαγούτης και Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης
Celeb News

Πέτρος Λαγούτης και Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης

02.02.2026
Η Nicola Peltz παίρνει «χαρτζιλίκι» 1 εκατ. δολάρια τον μήνα
Celeb News

Η Nicola Peltz παίρνει «χαρτζιλίκι» 1 εκατ. δολάρια τον μήνα

30.01.2026
Η Oprah Winfrey «έκλεισε» τα 72 και στέλνει μήνυμα ανανέωσης
Celeb News

Η Oprah Winfrey «έκλεισε» τα 72 και στέλνει μήνυμα ανανέωσης

30.01.2026
Η Dua Lipa και ο Callum Turner αγκαλιά στο παριζιάνικο μετρό
Celeb News

Η Dua Lipa και ο Callum Turner αγκαλιά στο παριζιάνικο μετρό

30.01.2026
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Η εξομολόγηση για την άγνωστη μάχη με την υγεία της
Celeb News

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Η εξομολόγηση για την άγνωστη μάχη με την υγεία της

30.01.2026
«Δεν βλέπω τίποτα»: Η Dame Judi Dench απαντά στους φωτογράφους που την πιέζουν να κοιτάξει την κάμερα
Celeb News

«Δεν βλέπω τίποτα»: Η Dame Judi Dench απαντά στους φωτογράφους που την πιέζουν να κοιτάξει την κάμερα

30.01.2026
Η Kate Winslet και ο βασιλιάς Κάρολος σε θερμή συνάντηση στο κάστρο Windsor
Celeb News

Η Kate Winslet και ο βασιλιάς Κάρολος σε θερμή συνάντηση στο κάστρο Windsor

30.01.2026
Η Gisele Bündchen γιορτάζει τα πρώτα γενέθλια του γιου της με σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες
Celeb News

Η Gisele Bündchen γιορτάζει τα πρώτα γενέθλια του γιου της με σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες

30.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει