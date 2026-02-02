Σία Κοσιώνη: Το πρώτο μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο

Η πρώτη ανάρτηση της παρουσιάστριας μετά την περιπέτεια υγείας της

Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά τη σοβαρή δοκιμασία της υγείας της έκανε η Σία Κοσιώνη το πρωί της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μοιράστηκε μια ανάρτηση στα social media, λίγες ημέρες μετά τη νοσηλεία της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, αναγράφεται η φράση: «Ο Ιανουάριος ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε», στέλνοντας ένα λιτό αλλά αισιόδοξο μήνυμα δύναμης και ανάρρωσης.

Η Σία Κοσιώνη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ωστόσο η κατάστασή της παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και πλέον μετρά αντίστροφα για το εξιτήριο και την επιστροφή της στην καθημερινότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιογράφος παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και αναπνευστικά προβλήματα, γεγονός που την εμπόδισε να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία της στην Εντατική.





