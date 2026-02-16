Meghan Markle: Η τρυφερή ανάρτηση με τον πρίγκιπα Harry και την κόρη τους για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Μια τρυφερή ανάρτηση γεμάτη αγάπη και οικογενειακή ζεστασιά από τη Meghan Markle για τον φετινό Άγιο Βαλεντίνο

Η Meghan Markle μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ξεχωριστή εικόνα για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αφιερωμένη στην οικογένειά της και ειδικά στα παιδιά της.

Στη φωτογραφία, ο πρίγκιπας Harry στέκεται στο γρασίδι φορώντας σκούρο τζιν και μπλε T-shirt, κρατώντας στην αγκαλιά του τη μικρή τους κόρη, Lilibet. Η μικρή είναι ντυμένη με ένα απαλό ροζ φόρεμα και ασορτί καλσόν, ενώ τα μακριά κόκκινα μαλλιά της πέφτουν χαλαρά στην πλάτη της. Στο χέρι της κρατάει μερικά κόκκινα μπαλόνια, προσφέροντας μια εικόνα γεμάτη ζεστασιά και αθωότητα. Πρόκειται για μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του προσώπου της που έχει μοιραστεί η Duchess of Sussex.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Meghan έγραψε: «Αυτοί οι δύο + ο Archie = οι παντοτινοί μου Βαλεντίνοι», συνοδεύοντας τη φράση με μια κόκκινη καρδιά emoji, δείχνοντας ότι για εκείνη ο φετινός Άγιος Βαλεντίνου είχε περισσότερο οικογενειακό παρά ρομαντικό χαρακτήρα.

Μερικές ημέρες πριν, η Meghan είχε μοιραστεί και ένα πιο προσωπικό στιγμιότυπο από το σπίτι της στο Montecito, California, όπου ζει με τον Harry. Σε ένα σύντομο βίντεο, την βλέπουμε να μπαίνει χαριτωμένα στο γραφείο του πρίγκιπα, κρατώντας μια συσκευασία σοκολάτες από τη συνεργασία του δικού της brand, As Ever, με τον σοκολατοποιό Compartés.

Ο Harry φαίνεται εμφανώς χαρούμενος, διαλέγει μία σοκολάτα και της λέει «σ’ αγαπώ», δείχνοντας ότι οι μικρές καθημερινές εκπλήξεις είναι που κάνουν ξεχωριστή την οικογενειακή ζωή τους. Η ανάρτηση της Meghan Markle απέδειξε ότι για εκείνη η αγάπη δεν περιορίζεται μόνο στον σύντροφο, αλλά επεκτείνεται σε κάθε στιγμή με τα παιδιά και την οικογένεια.

