Μουσικά Νέα 16.02.2026

Sing for Greece 2026: Η μητέρα και η αδερφή του Akyla μιλούν για την νίκη του – «Θα το φέρουμε»

Η οικογένειά του δήλωσε πανευτυχής και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και την στήριξη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό μίλησαν η αδερφή και η μητέρα του Akyla, μετά την νίκη του στον χθεσινό Εθνικό Τελικό του Sing for Greece 2026 για την Eurovision. Ο νεαρός τραγουδιστής θα εκπροσωπήσει την χώρα μας τον Μάιο στη Βιέννη με το τραγούδι «Ferto».

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η οικογένειά του δήλωσε πανευτυχής και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και την στήριξη. 

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, ευχαριστώ πάρα πολύ όλον τον κόσμο που τον στήριξε, καλή επιτυχία, σας αγαπώ όλους για την αγάπη που δώσατε στο παιδί μου», είπε βουρκωμένη η μητέρα του Akyla ενώ η αδέρφη του, επίσης συγκινημένη, τόνισε: «Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ψήφισε τον Ακύλα. Ο κόσμος αγάπησε το τραγούδι και φάνηκε. Εύχομαι και η Ευρώπη να το αγαπήσει και να μας το φέρει! Το ήθελε πάρα πολύ και το όνειρό του έγινε πραγματικότητα. Θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό, να είστε σίγουροι! Θα το φέρουμε!».


Λίγο αργότερα, στις κάμερες μίλησε και ο νικητής, Akylas, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με βλέπατε, έκλαιγα σαν μικρό παιδί γιατί δεν το πίστευα πραγματικά όλο αυτό το πράγμα και από την επιτροπή μας, από τη διεθνή επιτροπή, τον κόσμο. Είναι πραγματικά συγκινημένος και ανατριχιάζω και τώρα που σας μιλάω παιδιά. Είμαι ακόμη σε σοκ, οπότε χάνω λίγο λόγια. Είδαμε και τη μαμά μου, η μαμά μου είναι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη. Δηλαδή στην αγκαλιά ήμασταν σε φάση “δηλαδή εδώ τώρα τι συμβαίνει” λέγαμε γιατί είναι απίστευτο, δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι συνέβη κάτι τόσο μεγάλο. “Έσκασε” από το πουθενά όλο αυτό. Είχα πάρει την αγάπη του κόσμου, οπότε ήξερα ότι θα τα πάμε καλά αλλά δεν ήξερα ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσω να βάλω τα δυνατά μου να κάνω περήφανους όλους όσους με πίστεψαν και με στήριξαν. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου».


16.02.2026
