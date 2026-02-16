Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα τραγούδια που δεν πήραν κανέναν βαθμό στον Εθνικό Τελικό

Ο Akylas αναδείχθηκε νικητής του Εθνικού Τελικού για τη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto», συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς και εξασφαλίζοντας την 1η θέση. Η νίκη του ήταν σαρωτική, καθώς το τραγούδι κέρδισε τόσο το κοινό όσο και τις επιτροπές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχησή του.

Τη 2η θέση κατέκτησε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Marseaux με το τραγούδι «Χάνομαι», λαμβάνοντας 32 βαθμούς. Η κορυφή του διαγωνισμού ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τα 3 πρώτα τραγούδια να ξεχωρίζουν για διαφορετικούς λόγους: η ερμηνεία, η σκηνική παρουσία και η μουσική ταυτότητα.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Το μήνυμα που έστειλε ο Γιάννης Πάριος στον γιο του, Good Job Nicky

Στον αντίποδα, δύο συμμετοχές δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν κανέναν βαθμό: το «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» της Μαρίκα και το «SABOTAGE!» του leroybroughtflowers. Παρά τη δημιουργικότητά τους και τη μοναδική σκηνική τους ταυτότητα, τα τραγούδια αυτά δεν κατάφεραν να κερδίσουν την προτίμηση κοινού ή επιτροπών τη βραδιά του τελικού. Η αντίθεση ανάμεσα στη σαρωτική νίκη του Akylas και στα μηδενικά αποτελέσματα των τελευταίων συμμετοχών αναδεικνύει πόσο σημαντικός είναι ο συνδυασμός τραγουδιού, ερμηνείας και απήχησης στο κοινό σε έναν εθνικό τελικό.





Αναλυτικά, η βαθμολογία των τραγουδιών στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 έχει ως εξής:

«Ferto», Akylas – 48 βαθμοί «Dark Side of the Moon», Good Job Nicky – 33 βαθμοί «Χάνομαι», Marseaux – 32 βαθμοί «Paréa», Evangelia – 24 βαθμοί «ASTEIO», ZAF – 23 βαθμοί «Mad About it», D3lta – 21 βαθμοί «YOU & I», STYLIANOS – 18 βαθμοί «The Other Side», Alexandra Sieti – 17 βαθμοί «Bulletproof», KOZA MOSTRA – 9 βαθμοί «Labyrinth», Mikay – 4 βαθμοί «Άλμα», Rosanna Mailan – 2 βαθμοί «Europa», STEFI – 1 βαθμός «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα – 0 βαθμοί «SABOTAGE!», leroybroughtflowers – 0 βαθμοί

Η βραδιά του τελικού επιβεβαίωσε τη σημασία του συνδυασμού πρωτότυπης μουσικής, δυναμικής σκηνικής παρουσίας και συνολικής απήχησης στο κοινό για την κατάκτηση της κορυφής σε έναν εθνικό μουσικό διαγωνισμό.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Σάρωσε ο Εθνικός Τελικός σε τηλεθέαση

Δες κι αυτό…