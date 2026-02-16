Sing for Greece 2026: Το μήνυμα που έστειλε ο Γιάννης Πάριος στον γιο του, Good Job Nicky

Ο Good Job Nicky μίλησε μετά τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 για το αποτέλεσμα και το συγκινητικό μήνυμα που δέχθηκε από τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο

Ο Good Job Nicky μίλησε στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών λίγο μετά την ολοκλήρωση του Sing for Greece 2026, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της εμφάνισής του και της συνολικής εμπειρίας του στον διαγωνισμό. Ο νεαρός καλλιτέχνης δεν δίστασε να αναφερθεί στα τεχνικά ζητήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς, επισημαίνοντας ότι δεν είναι σωστό να μετατίθενται οι ευθύνες αποκλειστικά σε τρίτους.

Όπως τόνισε, θεωρεί πως όλοι έχουν το μερίδιο που τους αναλογεί και πως τέτοιες εμπειρίες αποτελούν μέρος της πορείας κάθε καλλιτέχνη. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ένα αποτέλεσμα σε έναν διαγωνισμό δεν καθορίζει τη ζωή ή την καριέρα κανενός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βλέπει τη συνέχεια με αισιοδοξία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο μήνυμα που δέχθηκε από τον πατέρα του, τον Γιάννη Πάριο, λίγο μετά το τέλος της βραδιάς. Όπως αποκάλυψε, το μήνυμα ήταν ιδιαίτερα τρυφερό και προσωπικό, με τον γνωστό ερμηνευτή να του εκφράζει την αγάπη και τη στήριξή του, κάτι που τον συγκίνησε. «Ο πατέρας μου μού έστειλε μήνυμα, μου είπε… αγέρα μου, αγάπη μου, dna μου».





Να υπενθυμίσουμε πως ο Good Job Nicky παρουσίασε στη σκηνή το τραγούδι «Dark Side Of The Moon» στον τελικό του Sing for Greece, όντας ένα από τα φαβορί για τη νίκη. Τελικά, κατέκτησε τη δεύτερη θέση της κατάταξης, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς, ενώ η εμφάνισή του απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό που βρισκόταν στην αίθουσα. Στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς βρέθηκαν αγαπημένα του πρόσωπα, τα οποία τον στήριξαν από τις πρώτες σειρές. Ανάμεσά τους ήταν η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, καθώς και ο αδελφός του, Μιχαήλ Βαρθακούρης. Η γνωστή παρουσιάστρια παρακολούθησε με περηφάνια τον γιο της πάνω στη σκηνή, απολαμβάνοντας την εμφάνισή του και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του, στηρίζοντας κάθε επαγγελματικό του βήμα.

Παρά το αποτέλεσμα, ο Good Job Nicky έδειξε ψύχραιμος και συγκεντρωμένος στη συνέχεια της πορείας του, τονίζοντας πως ο διαγωνισμός ήταν μια σημαντική εμπειρία και ένα ακόμα βήμα στην καλλιτεχνική του εξέλιξη.

