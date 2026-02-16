Μυστικός γάμος για τη Maya Hawke και τον Christian Lee Hutson την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Μυστικός γάμος για τη Maya Hawke και τον Christian Lee Hutson με την οικογένεια και τους κοντινούς τους συνεργάτες να παρευρίσκοντα

Η Maya Hawke και ο μουσικός Christian Lee Hutson παντρεύτηκαν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, επιλέγοντας μια ρομαντική και διακριτική τελετή στη New York, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Σύμφωνα με το People, ο γάμος οργανώθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στην ξεχωριστή αυτή ημέρα βρέθηκαν στο πλευρό της νύφης οι γονείς της, ο Ethan Hawke και η Uma Thurman, καθώς και ο αδελφός της, Levon Roan Thurman-Hawke. Παρόντες ήταν επίσης αρκετοί συμπρωταγωνιστές της από τη δημοφιλή σειρά Stranger Things, μεταξύ των οποίων οι Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer και Joe Keery.

Η 27χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα λευκό νυφικό, το οποίο συνδύασε με χειμωνιάτικο παλτό, ταιριαστό με την εποχή και το ύφος της τελετής. Ο 35χρονος Hutson εμφανίστηκε με κλασικό σμόκιν. Μέχρι και την επόμενη ημέρα, εκπρόσωποι του ζευγαριού δεν είχαν προβεί σε κάποια επίσημη δήλωση.

Παρότι κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, η σχέση τους είχε απασχολήσει το τελευταίο διάστημα τα μέσα. Πριν από έναν χρόνο, ο Hutson είχε αναφέρει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι η Hawke ήταν αρραβωνιαστικιά του, ενώ λίγο αργότερα εκείνη είχε φωτογραφηθεί φορώντας εντυπωσιακό δαχτυλίδι.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Hawke είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για το γεγονός ότι η σχέση τους ξεκίνησε από βαθιά φιλία. Όπως είχε πει, θεωρεί πως το να ερωτεύεσαι έναν φίλο σου είναι κάτι πολύτιμο, καθώς υπάρχει ήδη ουσιαστική γνώση και αποδοχή του άλλου, χωρίς εξιδανικεύσεις ή προσδοκίες βασισμένες σε μια «τέλεια» εικόνα.

