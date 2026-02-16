Μουσικά Νέα 16.02.2026

Akylas: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026

akylas_ferto
Ο Akylas, μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, μιλά συγκινημένος για τη στιγμή της ανακοίνωσης
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές στιγμές της φετινής σεζόν χάρισε ο Akylas, αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη. Ο νεαρός καλλιτέχνης, που κατάφερε να ξεχωρίσει με το «Ferto», δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ζώντας μπροστά στις κάμερες τη μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα πορείας του.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στο κοινό, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος, αγκαλιάζοντας τη μητέρα του και την ομάδα του. Λίγα λεπτά αργότερα, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, προσπάθησε να περιγράψει όσα ένιωθε, χωρίς όμως να μπορεί να κρύψει το σοκ και τη φόρτισή του.

Διάβασε επίσης: Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το «Ferto»

Οι πρώτες του δηλώσεις

«Με βλέπατε, έκλαιγα σαν μικρό παιδί γιατί δεν το πίστευα πραγματικά όλο αυτό το πράγμα και από την επιτροπή μας, από τη διεθνή επιτροπή, τον κόσμο. Είναι πραγματικά συγκινημένος και ανατριχιάζω και τώρα που σας μιλάω παιδιά. Είμαι ακόμη σε σοκ, οπότε χάνω λίγο λόγια. Είδαμε και τη μαμά μου, η μαμά μου είναι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη. Δηλαδή στην αγκαλιά ήμασταν σε φάση “δηλαδή εδώ τώρα τι συμβαίνει” λέγαμε γιατί είναι απίστευτο, δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι συνέβη κάτι τόσο μεγάλο.

“Έσκασε” από το πουθενά όλο αυτό. Είχα πάρει την αγάπη του κόσμου, οπότε ήξερα ότι θα τα πάμε καλά αλλά δεν ήξερα ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσω να βάλω τα δυνατά μου να κάνω περήφανους όλους όσους με πίστεψαν και με στήριξαν. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου».

Με τη συγκίνηση ακόμη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ο Akylas έστειλε το δικό του μήνυμα ευγνωμοσύνης, δίνοντας το σύνθημα για τη μεγάλη προετοιμασία που ξεκινά με στόχο μια δυναμική ελληνική παρουσία στη Βιέννη.

Διάβασε επίσης: Η συγκινητική στιγμή που ο Akylas ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή του Sing for Greece 2026 κλαίγοντας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece Sing for Greece 2026 Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Λούκας Γιώρκας στο Mad Radio 106,2: «Θα ξανά πήγαινα στη Eurovision αν είχα το κατάλληλο τραγούδι»

Ο Λούκας Γιώρκας στο Mad Radio 106,2: «Θα ξανά πήγαινα στη Eurovision αν είχα το κατάλληλο τραγούδι»

16.02.2026
Επόμενο
Sing for Greece 2026: Σάρωσε ο Εθνικός Τελικός σε τηλεθέαση

Sing for Greece 2026: Σάρωσε ο Εθνικός Τελικός σε τηλεθέαση

16.02.2026

Δες επίσης

Sing for Greece 2026: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ τραγούδησε το νικητήριο «Ferto» του Akyla και έγινε viral
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ τραγούδησε το νικητήριο «Ferto» του Akyla και έγινε viral

16.02.2026
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ντύθηκε Akylas και τραγούδησε «Ferto» – Δες το viral video
Μουσικά Νέα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ντύθηκε Akylas και τραγούδησε «Ferto» – Δες το viral video

16.02.2026
H Νάνα Μούσχουρη βραβεύτηκε από τον Νίκο Αλιάγα στα γαλλικά Grammys (Video)
Μουσικά Νέα

H Νάνα Μούσχουρη βραβεύτηκε από τον Νίκο Αλιάγα στα γαλλικά Grammys (Video)

16.02.2026
Sing for Greece 2026: Το μήνυμα που έστειλε ο Γιάννης Πάριος στον γιο του, Good Job Nicky
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Το μήνυμα που έστειλε ο Γιάννης Πάριος στον γιο του, Good Job Nicky

16.02.2026
Sing for Greece 2026: Σάρωσε ο Εθνικός Τελικός σε τηλεθέαση
TV

Sing for Greece 2026: Σάρωσε ο Εθνικός Τελικός σε τηλεθέαση

16.02.2026
Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Μεγάλου Τελικού της Eurovision
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Μεγάλου Τελικού της Eurovision

16.02.2026
Η συγκινητική στιγμή που ο Akylas ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή του Sing for Greece 2026 κλαίγοντας
Μουσικά Νέα

Η συγκινητική στιγμή που ο Akylas ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή του Sing for Greece 2026 κλαίγοντας

16.02.2026
Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το «Ferto»
Μουσικά Νέα

Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το «Ferto»

16.02.2026
Ο Χρήστος Μάστορας ξεσήκωσε το κοινό στον τελικό Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Ο Χρήστος Μάστορας ξεσήκωσε το κοινό στον τελικό Sing for Greece 2026

15.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ