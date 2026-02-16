Akylas: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026

Ο Akylas, μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, μιλά συγκινημένος για τη στιγμή της ανακοίνωσης

Μια από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές στιγμές της φετινής σεζόν χάρισε ο Akylas, αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη. Ο νεαρός καλλιτέχνης, που κατάφερε να ξεχωρίσει με το «Ferto», δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ζώντας μπροστά στις κάμερες τη μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα πορείας του.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στο κοινό, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος, αγκαλιάζοντας τη μητέρα του και την ομάδα του. Λίγα λεπτά αργότερα, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, προσπάθησε να περιγράψει όσα ένιωθε, χωρίς όμως να μπορεί να κρύψει το σοκ και τη φόρτισή του.

Οι πρώτες του δηλώσεις

«Με βλέπατε, έκλαιγα σαν μικρό παιδί γιατί δεν το πίστευα πραγματικά όλο αυτό το πράγμα και από την επιτροπή μας, από τη διεθνή επιτροπή, τον κόσμο. Είναι πραγματικά συγκινημένος και ανατριχιάζω και τώρα που σας μιλάω παιδιά. Είμαι ακόμη σε σοκ, οπότε χάνω λίγο λόγια. Είδαμε και τη μαμά μου, η μαμά μου είναι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη. Δηλαδή στην αγκαλιά ήμασταν σε φάση “δηλαδή εδώ τώρα τι συμβαίνει” λέγαμε γιατί είναι απίστευτο, δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι συνέβη κάτι τόσο μεγάλο.

“Έσκασε” από το πουθενά όλο αυτό. Είχα πάρει την αγάπη του κόσμου, οπότε ήξερα ότι θα τα πάμε καλά αλλά δεν ήξερα ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσω να βάλω τα δυνατά μου να κάνω περήφανους όλους όσους με πίστεψαν και με στήριξαν. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου».

Με τη συγκίνηση ακόμη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ο Akylas έστειλε το δικό του μήνυμα ευγνωμοσύνης, δίνοντας το σύνθημα για τη μεγάλη προετοιμασία που ξεκινά με στόχο μια δυναμική ελληνική παρουσία στη Βιέννη.

