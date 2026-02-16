Screen News 16.02.2026

Star Wars: Στο φως το trailer του The Mandalorian and Grogu  

Η εμφάνιση tauntauns και η παρουσία των Pedro Pascal και Grogu οδηγούν τους θαυμαστές σε νέα σενάρια για την πλοκή της ταινίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η προβολή του τηλεοπτικού σποτ του «The Mandalorian and Grogu» κατά τη διάρκεια του Super Bowl προκάλεσε έντονη συζήτηση στους κύκλους των θαυμαστών του Star Wars, καθώς παρότι δεν αποκάλυψε πολλές νέες λεπτομέρειες, άφησε σημαντικές ενδείξεις για την κατεύθυνση της ιστορίας. Το υλικό λειτούργησε περισσότερο ως δημιουργική αναφορά σε παλαιότερες διαφημίσεις του μεγάλου τελικού, ωστόσο ένα συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται από πολλούς καθοριστικό για μια δημοφιλή θεωρία γύρω από την ταινία.

Στο βίντεο, ο Pedro Pascal εμφανίζεται στον ρόλο του Din Djarin δίπλα στον Grogu, καθώς μετακινούνται μέσα σε χιονισμένο τοπίο με τη βοήθεια tauntauns, τα εμβληματικά δίποδα πλάσματα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην ταινία «The Empire Strikes Back». Η αφήγηση του Sam Elliott συνοδεύει τη σκηνή και καταλήγει με τη φράση «This Is The Way», υπογραμμίζοντας τον δεσμό ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες και ενισχύοντας τη νοσταλγική σύνδεση με την αρχική τριλογία.

Διάβασε επίσης: O Tom Cruise στο πλατό του Star Wars – Γύρισε σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο

Η παρουσία των tauntauns θεωρείται από αρκετούς ένδειξη ότι η ιστορία ίσως επιστρέψει σε έναν κλασικό πλανήτη του σύμπαντος Star Wars, πιθανότατα σε περιβάλλον παρόμοιο με εκείνο που είδαμε στην αρχική τριλογία. Η θεωρία αυτή ενισχύεται από προηγούμενα πλάνα teaser που είχαν δείξει τρεις AT AT walkers, στοιχείο που παραπέμπει σε γνώριμα σκηνικά και ενδεχομένως σε μια ιστορική τοποθεσία της saga.

Παρότι το διαφημιστικό σποτ δίχασε μέρος του κοινού, κυρίως επειδή δεν κυκλοφόρησε ακόμη πλήρες trailer λίγους μήνες πριν από την πρεμιέρα της ταινίας, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η επιλογή να δοθεί έμφαση σε συμβολικά στοιχεία αποτελεί συνειδητή στρατηγική. Η Lucasfilm φαίνεται να επενδύει στη δημιουργία προσμονής, αξιοποιώντας εικόνες που συνδέουν το νέο κεφάλαιο με την κλασική αισθητική της σειράς.

Η νέα παραγωγή με πρωταγωνιστές τον Pedro Pascal και τον Grogu επιχειρεί να γεφυρώσει τη δημοφιλία της τηλεοπτικής σειράς με τη μεγάλη οθόνη, μεταφέροντας την ιστορία σε πιο κινηματογραφική κλίμακα. Αν οι ενδείξεις επαληθευτούν, η επιστροφή σε γνώριμους πλανήτες και σύμβολα του Star Wars ενδέχεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά αφηγηματικά στηρίγματα της ταινίας, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον του franchise.

Διάβασε επίσης: Χορός εκατομμυρίων για το φωτόσπαθο του Darth Vader που βγαίνει σε δημοπρασία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Pedro Pascal Star Wars The Mandalorian and Grogu TRAILER ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς θα απαλλαγείς εύκολα από τη λιπαρότητα στα μαλλιά

Πώς θα απαλλαγείς εύκολα από τη λιπαρότητα στα μαλλιά

16.02.2026

Δες επίσης

Η Laura Dern μιλά για τις 150 απορρίψεις που καθόρισαν την καριέρα της
Cinema

Η Laura Dern μιλά για τις 150 απορρίψεις που καθόρισαν την καριέρα της

16.02.2026
Τα Minions επιστρέφουν με χάος και τέρατα στο νέο spin off του Despicable Me (Video)
Cinema

Τα Minions επιστρέφουν με χάος και τέρατα στο νέο spin off του Despicable Me (Video)

16.02.2026
The Mummy: Στα σκαριά η Μούμια που θα τιμά το κλασικό φιλμ του 1999
Cinema

The Mummy: Στα σκαριά η Μούμια που θα τιμά το κλασικό φιλμ του 1999

16.02.2026
Spider Noir: Ο Nicolas Cage μεταμορφώνεται στον πιο σκοτεινό ήρωα
Cinema

Spider Noir: Ο Nicolas Cage μεταμορφώνεται στον πιο σκοτεινό ήρωα

15.02.2026
Αποκαλύφθηκε το πρώτο trailer του Erupcja με την Charli XCX  
Cinema

Αποκαλύφθηκε το πρώτο trailer του Erupcja με την Charli XCX  

15.02.2026
Netflix: Το ντοκιμαντέρ του Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει ξανά στο Top 10 μετά από 6 χρόνια
Cinema

Netflix: Το ντοκιμαντέρ του Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει ξανά στο Top 10 μετά από 6 χρόνια

15.02.2026
Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper
Cinema

Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper

15.02.2026
Ο Leonardo DiCaprio δίνει update για το Sinatra του Martin Scorsese
Cinema

Ο Leonardo DiCaprio δίνει update για το Sinatra του Martin Scorsese

15.02.2026
The Riders: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Brad Pitt – Όσα γνωρίζουμε για τα γυρίσματα στην Ύδρα
Cinema

The Riders: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Brad Pitt – Όσα γνωρίζουμε για τα γυρίσματα στην Ύδρα

13.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ