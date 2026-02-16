Beauty 16.02.2026

Πώς θα απαλλαγείς εύκολα από τη λιπαρότητα στα μαλλιά

mallia
Λιπαρά μαλλιά που βαραίνουν γρήγορα; Δες πώς θα απαλλαγείς από τη λιπαρότητα και θα διατηρήσεις τα μαλλιά σου φρέσκα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα λιπαρά μαλλιά είναι για σένα μια καθημερινή πρόκληση. Μια ατελείωτη μάχη με τη λιπαρότητα, που σε κάνει να νιώθεις πως ό,τι κι αν κάνεις, το αποτέλεσμα κρατά λιγότερο απ’ όσο θα ήθελες. Αν ανήκεις σε αυτόν τον τύπο μαλλιών, ξέρεις καλά πόσο εκνευριστικό είναι να χρειάζεται να λούζεσαι σχεδόν κάθε μέρα για να δείχνουν φρέσκα και καθαρά.

Η αίσθηση καθαριότητας και αναζωογόνησης μόλις βγεις από το ντους είναι μοναδική, όμως όταν το τριχωτό σου είναι λιπαρό, δεν κρατά για πολύ. Έτσι ξεκινά ο φαύλος κύκλος του συχνού λουσίματος, συχνά με ακατάλληλα προϊόντα, που οδηγεί σε ακόμα περισσότερη λιπαρότητα και τελικά σε ακόμη συχνότερο λούσιμο.

mallia_makria
unsplash

Διάβασε επίσης: Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Η συχνότητα του λουσίματος

Όταν λούζεσαι είτε πολύ συχνά είτε πολύ αραιά, μπορεί άθελά σου να ενισχύεις τη λιπαρότητα. Αν παρατηρείς ότι τα μαλλιά σου λαδώνουν γρήγορα, η ισορροπία στη συχνότητα παίζει καθοριστικό ρόλο και εξαρτάται από τον τύπο των μαλλιών σου και την ευαισθησία του τριχωτού.

Η επιλογή του σαμπουάν

Το σαμπουάν που χρησιμοποιείς επηρεάζει άμεσα τη λιπαρότητα. Προϊόντα με βαριά έλαια μπορούν να βαραίνουν τα μαλλιά, ενώ πιο ελαφριές συνθέσεις με καθαριστικά και φυτικά συστατικά βοηθούν να διατηρείται το τριχωτό καθαρό χωρίς να επιβαρύνεται.

pexels

Η εβδομαδιαία φροντίδα

Όταν οι ρίζες σου είναι λιπαρές αλλά οι άκρες δείχνουν ξηρές, η σωστή εβδομαδιαία φροντίδα παίζει σημαντικό ρόλο. Η ενυδάτωση στις άκρες συμβάλλει στη συνολική ισορροπία των μαλλιών χωρίς να ενισχύει τη λιπαρότητα στη ρίζα.

Το σωστό ξέβγαλμα

Τα κατάλοιπα προϊόντων μπορούν να κάνουν τα μαλλιά σου να δείχνουν πιο βαριά και λιπαρά. Το σχολαστικό ξέβγαλμα μετά το λούσιμο βοηθά να παραμένουν ανάλαφρα και καθαρά για περισσότερη ώρα.

Το λιπαρό τριχωτό χρειάζεται προσοχή. Προϊόντα που βαραίνουν ή φράζουν τους πόρους μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση, ενώ η τακτική απομάκρυνση υπολειμμάτων συμβάλλει σε πιο καθαρή και υγιή όψη.

mallia
unsplash.com

Extra tip

Οι βούρτσες, οι μαξιλαροθήκες και οι πετσέτες που χρησιμοποιείς έρχονται καθημερινά σε επαφή με τα μαλλιά σου. Όταν δεν καθαρίζονται συχνά, συσσωρεύουν ρύπους και ιδρώτα που μεταφέρονται ξανά στο τριχωτό και ενισχύουν τη λιπαρότητα.

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που τα μαλλιά δείχνουν πιο άτονα μόλις πέσει η θερμοκρασία

Δες κι αυτό…

beauty beauty hacks μαλλιά
