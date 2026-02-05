Mad steilto
Ο λόγος που τα μαλλιά δείχνουν πιο άτονα μόλις πέσει η θερμοκρασία

Ξηρός αέρας, θέρμανση, τριβή και μικρές, κακές συνήθειες συνθέτουν το παζλ πίσω από τα άτονα μαλλιά του χειμώνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας μπορεί να είναι η αγαπημένη εποχή για layering, παλτό και cozy αξεσουάρ, αλλά για τα μαλλιά είναι συχνά η πιο δύσκολη περίοδος του χρόνου. Ξαφνικά δείχνουν πιο άτονα, χωρίς ζωντάνια και λάμψη, σαν να έχουν «βαρύνει» μαζί με τον καιρό. Και όσο κι αν το αποδίδουμε στο κρύο, η αλήθεια είναι λίγο πιο σύνθετη.

Η θαμπάδα των μαλλιών τον χειμώνα δεν εμφανίζεται τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της ξηρής ατμόσφαιρας, της θέρμανσης, της τριβής από ρούχα και αξεσουάρ, αλλά και μικρών συνηθειών που αλλάζουν χωρίς να το καταλάβουμε. Το καλό νέο είναι ότι δεν πρόκειται για μόνιμη κατάσταση, απλώς τα μαλλιά χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση αυτή την εποχή.

mallia_trends
Γιατί τα μαλλιά χάνουν τη λάμψη τους τον χειμώνα

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο ξηρός αέρας αφαιρούν την υγρασία τόσο από την τρίχα όσο και από το τριχωτό της κεφαλής. Παράλληλα, η συνεχής εναλλαγή από κρύο εξωτερικό περιβάλλον σε ζεστούς εσωτερικούς χώρους αποδυναμώνει τη φυσική ισορροπία των μαλλιών. Το αποτέλεσμα είναι πιο ξηρή υφή, λιγότερη ελαστικότητα και μια εικόνα που δείχνει κουρασμένη, ακόμα κι αν τα μαλλιά είναι καθαρά.

Η χειμερινή ρουτίνα που δεν αλλάζει, αλλά θα έπρεπε

Τον χειμώνα συχνά συνεχίζουμε να φροντίζουμε τα μαλλιά μας όπως το καλοκαίρι, παρότι οι ανάγκες τους έχουν αλλάξει. Η τρίχα χρειάζεται περισσότερη θρέψη και προστασία, καθώς η φυσική λιπαρότητα δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει την αφυδάτωση. Όταν αυτή η ανάγκη μένει ακάλυπτη, η λάμψη είναι από τα πρώτα στοιχεία που χάνονται.

mallia
www.pexels.com

Το τριχωτό της κεφαλής στο επίκεντρο

Η υγεία των μαλλιών ξεκινά πάντα από τη ρίζα. Τον χειμώνα, το τριχωτό μπορεί να γίνει πιο ξηρό ή να εμφανίσει ερεθισμούς, κάτι που επηρεάζει άμεσα την όψη των μαλλιών. Όταν το περιβάλλον της ρίζας δεν είναι ισορροπημένο, η τρίχα δυσκολεύεται να δείχνει λεία και φωτεινή, όσο κι αν φροντίζονται οι άκρες.

Το συχνό λούσιμο και οι κρυφές του συνέπειες

Τα ζεστά ντους είναι δελεαστικά τον χειμώνα, όμως μπορούν να επιβαρύνουν τα μαλλιά περισσότερο απ’ όσο φαίνεται. Το πολύ συχνό λούσιμο αφαιρεί τα φυσικά έλαια που προστατεύουν την τρίχα, ενισχύοντας την ξηρότητα και τη θαμπάδα. Σε συνθήκες ήδη χαμηλής υγρασίας, αυτό το αποτέλεσμα γίνεται ακόμα πιο έντονο.

Γιατί τα νωπά μαλλιά δεν αντέχουν το κρύο

Η έξοδος από το σπίτι με βρεγμένα ή νωπά μαλλιά τον χειμώνα δεν επηρεάζει μόνο το styling. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, το νερό μέσα στην τρίχα μπορεί να προκαλέσει φθορά στη δομή της, κάνοντάς την πιο εύθραυστη και επιρρεπή στο σπάσιμο. Αυτό συχνά οδηγεί σε έντονο φριζάρισμα και απώλεια λάμψης.

mallia
/www.pexels.com

Η τριβή που κάνει τη διαφορά

Σκούφοι, κασκόλ, παλτό και ακόμα και το μαξιλάρι παίζουν μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζουμε. Η συνεχής τριβή αλλοιώνει την επιφάνεια της τρίχας, δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό και κάνει τα μαλλιά να δείχνουν άγρια και άτονα. Μικρές, καθημερινές επαφές είναι συχνά αρκετές για να χαθεί η λεία όψη που επιδιώκουμε.

Ο χειμώνας δεν είναι εχθρός των μαλλιών, απλώς μια εποχή που απαιτεί προσαρμογή. Όταν οι ανάγκες τους γίνουν κατανοητές, η λάμψη δεν αργεί να επιστρέψει, ακόμα και στις πιο κρύες μέρες.

