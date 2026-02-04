Τα 10 υγιεινά σνακ που προτιμούν να τρώνε οι διαιτολόγοι

Τι τρώνε πραγματικά ανάμεσα στα γεύματα οι ειδικοί της διατροφής και γιατί αυτές οι επιλογές λειτουργούν

Το περιεχόμενο τύπου «τι τρώω μέσα στη μέρα» από ειδικούς διατροφής συγκεντρώνει σταθερά μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί θέλουν να δουν όχι τι προτείνουν θεωρητικά οι διαιτολόγοι, αλλά τι επιλέγουν στην πράξη όταν πεινούν ανάμεσα στα γεύματα. Με αυτό το σκεπτικό, 9 επαγγελματίες διαιτολόγοι μοιράστηκαν τα σνακ που καταναλώνουν οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους. Κοινός παρονομαστής όλων των επιλογών είναι ότι συνδυάζουν θρεπτικά συστατικά, ετοιμάζονται γρήγορα και προσφέρουν κορεσμό.

1. Αποξηραμένα edamame

Η Amy Davis, RDN, δηλώνει ότι τα αποξηραμένα φασόλια edamame είναι από τα βασικά σνακ της. Προσφέρουν τραγανή υφή και αλμυρή γεύση, ενώ περιέχουν περίπου 14 γραμμάρια φυτικής πρωτεΐνης και 5 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 1/3 φλιτζανιού. Είναι σταθερά στο ράφι, μεταφέρονται εύκολα και συμβάλλουν στον κορεσμό μέχρι το επόμενο γεύμα, ενώ παρέχουν και πολύτιμα φυτοθρεπτικά συστατικά.

2. Φρυγανιά ολικής άλεσης με φυστικοβούτυρο και μπανάνα

Η Megan Huff, RD, επιλέγει έναν διαχρονικό συνδυασμό. Το ψωμί ολικής άλεσης με φυστικοβούτυρο και μπανάνα προσφέρει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα. Η επιλογή φυστικοβούτυρου με λίγα συστατικά μειώνει την πρόσληψη πρόσθετων σακχάρων.

3. Γιαούρτι με μούρα και ξηρούς καρπούς

Η Lisa Andrews, MEd, RD, LD, επιλέγει γιαούρτι με φρούτα και ξηρούς καρπούς για ένα σνακ που συνδυάζει πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Οι ξηροί καρποί προσθέτουν καλά λιπαρά, ενισχύοντας το αίσθημα πληρότητας και προσφέροντας αντιφλεγμονώδη δράση.

4. Ρεβίθια ψημένα στον φούρνο

Η Sapna Peruvemba, MS, RDN, προτιμά τα ψημένα ρεβίθια ως αλμυρή εναλλακτική αντί για πατατάκια. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και βασικά μέταλλα, ενώ μπορούν να αρωματιστούν με μπαχαρικά της επιλογής. Η τακτική κατανάλωση οσπρίων συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και μακροζωία.

5. Αλμυρό μπολ με cottage cheese

Η Samina Kalloo, RDN, αντιμετωπίζει τα σνακ ως μικρά γεύματα. Το cottage cheese συνδυάζεται με αγγούρι, ντομάτα, κόκκινο κρεμμύδι και μυρωδικά, προσφέροντας ποιοτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Το αποτέλεσμα είναι ένα σνακ που υποστηρίζει τη μυϊκή υγεία, την πέψη και τον κορεσμό.

6. Μπισκότα βρώμης τύπου breakfast cookies

Η Rebecca Jaspan, RD, έχει πάντα στην κατάψυξη σπιτικά μπισκότα βρώμης για γρήγορο σνακ. Περιέχουν συστατικά όπως λιναρόσπορο, βούτυρο αμυγδάλου και κολοκύθα, προσφέροντας φυτικές ίνες, καλά λιπαρά και μικροθρεπτικά στοιχεία, αρκεί να περιορίζονται τα πρόσθετα σάκχαρα.

7. Χουρμάδες με ταχίνι

Η Roxana Ehsani, MS, RD, εμπνεύστηκε αυτόν τον συνδυασμό από τη Μέση Ανατολή. Οι χουρμάδες Medjool προσφέρουν σύνθετους υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, ενώ το ταχίνι προσθέτει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, συμβάλλοντας στον έλεγχο της πείνας και της γλυκόζης.

8. Μίνι πιπεριές γεμιστές με κατσικίσιο τυρί

Η Eliza Whitaker, MS, RDN, κόβει μικρές πιπεριές, τις γεμίζει με κατσικίσιο τυρί και προσθέτει μείγμα μπαχαρικών. Οι πιπεριές προσφέρουν φυτικές ίνες και βιταμίνες Α και C, ενώ το τυρί προσθέτει πρωτεΐνη, δημιουργώντας ισορροπημένο σνακ.

9. Φέτες αγγουριού με τόνο

Η Kristen Carli, MS, RD, βασίζεται στον συνδυασμό πρωτεΐνης και λαχανικών. Ο τόνος με γιαούρτι πάνω σε αγγούρι προσφέρει πρωτεΐνη, ωμέγα-3 λιπαρά, ενυδάτωση και προβιοτικά, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες ενός χορταστικού σνακ.

10. Το κοινό μυστικό όλων των επιλογών

Παρότι τα σνακ διαφέρουν, όλα βασίζονται στον ίδιο κανόνα. Συνδυασμός πρωτεΐνης, φυτικών ινών και καλών λιπαρών. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει κορεσμό, σταθερή ενέργεια και καλύτερο έλεγχο της πείνας ανάμεσα στα γεύματα.

Οι επιλογές των διαιτολόγων δείχνουν ότι το υγιεινό σνακ δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο. Με λίγα, σωστά υλικά, μπορεί να γίνει και απολαυστικό και θρεπτικό.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

