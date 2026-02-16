Mad Radio News 16.02.2026

Ο Λούκας Γιώρκας στο Mad Radio 106,2: «Θα ξανά πήγαινα στη Eurovision αν είχα το κατάλληλο τραγούδι»

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στην ραδιοφωνική εκπομπή της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου και μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια αλλά και για την Eurovision
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στην ραδιοφωνική εκπομπή της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου, Mad Weekend Morning, στο Mad Radio 106,2 βρέθηκε ο Λούκας Γιώρκας, ο οποίος μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια αλλά και για την Eurovision, μιας και αυτή η εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν τα 3 μεγάλα live του Sing for Greece 2026!

Αρχικά, αυτή τη περίοδο ο τραγουδιστής βρισκόταν σε περίοδο προβών, μιας και χθες Κυριακή 15/2 ξεκίνησε τις εμφανίσεις του στο Κουκούτσι στον Πειραιά και θα είναι εκεί κάθε Κυριακή από 17.00 μέχρι 21:00. Επίσης, κυκλοφόρησε το νέο του κομμάτι, «Ο πρώτος άνθρωπος», από την Heaven.

Διάβασε επίσης: Ο Πάνος Δημάκης στο Mad Radio 106,2: «Από τα φετινά τραγούδια για την Eurovision 2026 προτιμώ αυτό του Ακύλα»

Η συζήτηση λοιπόν ξεκίνησε με την Eurovision, υπενθυμίζοντας πως η δική του εμφάνιση μαζί με τον Stereo Mike είχε κερδίσει 7η θέση, ενώ στη ψηφοφορία του κοινού είχαν βγει 3οι! «Ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Πέγκυ Ζήνα ήταν συνέχεια διπλά μας, συζητούσαμε, το σχήμα εκείνο ήταν σαν μια οικογένεια και οι αναμνήσεις ήταν πολύ όμορφες και ξεχωριστές. Μπορεί να ξανά πήγαινα Eurovision, αν είχα το κατάλληλο τραγούδι, αλλά δεν μου είναι απωθημένο», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Αναφορικά με τον μεγάλο Εθνικό Τελικό και τα 14 υποψήφια τραγούδια, απάντησε: «Τα περισσότερα παιδιά που πρόλαβα να ακούσω είναι πολύ καλοί τραγουδιστές. Ο Ακύλας φαίνεται όμως να έχει μια σπίθα παραπάνω. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που κάθε χρόνο θέλει και κάτι διαφορετικό. Πέρσι πήγαμε με την Κλαυδία αλλά φέτος δείχνει να έχουμε ανάγκη ένα τραγούδι σαν του Ακύλα. Ο ίδιος το επικοινώνησε πάρα πολύ ωραία. Η ιδέα ήταν εύστοχη, το πήρε όλο πάνω του. Εγώ είμαι αυστηρός, αλλά ήταν πραγματικά κάτι πολύ ευχάριστο. Εγώ δεν τον γνώριζα πριν, αλλά μου προκαλεί ένα μεγάλο χαμόγελο».

Η κουβέντα έπειτα πήγε στα ζώδια με αφορμή εκείνα που δηλώνουν Eurovision fans μέχρι το κόκκαλο, με τον Λούκα να αποκαλύπτει αφενός πως είναι Ζυγός και αφετέρου πως παλαιότερα του άρεσε πολύ αλλά το έβλεπε ως απλά μια διασκεδαστική βραδιά, όμως από τότε που συμμετείχε, ξεκίνησε να την βλέπει με διαφορετικό και πιο βαθύ τρόπο. Με αφορμή την Βritney Spears και την απόφαση να πουλήσει όλον τον μουσικό της κατάλογο, ο τραγουδιστής είπε: «Θα το φανταζόμουν κι εγώ να το κάνω αλλά όχι σε αυτή την ηλικία. Να είμαστε καλά, να μεγαλώσουμε και βλέπουμε».

Αναφορικά με τον Brad Pitt ο οποίος επιστρέφει ως Cliff Booth στο πρώτο teaser της νέας ταινίας, τόνισε: «Ως άνθρωπος που του αρέσει ο κινηματογράφος, δεν σου κρύβω ότι ο Brad Pitt μου κέντρισε τη προσοχή στη συγκεκριμένη ταινία. Είναι πολύ καλός ηθοποιός αλλά επειδή η εμφάνισή του είναι αξεπέραστη, αυτό τον αδικεί σαν ηθοποιό. Όταν ξεκίνησα μικρός να ασχολούμαι με τη μουσική, ένας άνθρωπος μου είπε ότι η εμφάνισή μου είναι ευχή και κατάρα γιατί όλοι θα μιλούν για αυτήν κι όχι για την φωνή μου κι εγώ τότε βάλθηκα να χαλάσω την εμφάνισή μου έτσι ώστε να δώσουν όλοι βάση στη φωνή μου. Με στιγμάτισε εκείνη η ατάκα. Δεν με πρόσεχα, αλλά όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι αυτό ήταν απλά μια μπούρδα οπότε ξεκίνησα πάλι να φροντίζω τον εαυτό μου».

Σχετικά με τα 10 τρόφιμα που δεν αξίζει να αγοράζεις σε μεγάλες συσκευασίες, ο Λούκας Γιώρκας δήλωσε πως πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και τότε γίνεται… υπερκαταναλωτικός, ενώ κανονικά δεν είναι! Τέλος, μιλώντας για τις απλές συνήθειες και χόμπι που μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και να φέρουν περισσότερη χαρά στις καθημερινές σου στιγμές, αποκάλυψε: «Από μικρός έπαιζα παζλ και πρόσφατα ολοκλήρωσα ένα με 5 χιλιάδες κομμάτια, το οποίο το έκανα και κορνίζα. Είναι η Δημιουργία του Αδάμ. Επίσης, ερασιτεχνικά παίζω ποδόσφαιρο, μου αρέσει πάρα πολύ». 

Διάβασε επίσης: Η Natasha Kay στο Mad Radio 106,2: «Του χρόνου θα στείλω τραγούδι για τη Eurovision»

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision mad radio 106.2 Λούκας Γιώργας Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Star Wars: Στο φως το trailer του The Mandalorian and Grogu  

Star Wars: Στο φως το trailer του The Mandalorian and Grogu  

16.02.2026
Επόμενο
Akylas: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026

Akylas: Οι πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του στο Sing for Greece 2026

16.02.2026

Δες επίσης

Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Mad Radio 106,2: «Όταν πήγα στη Eurovision όλοι με έκριναν για την οικονομία της Ελλάδας»
MAD RADIO 106.2

Η Ελευθερία Ελευθερίου στο Mad Radio 106,2: «Όταν πήγα στη Eurovision όλοι με έκριναν για την οικονομία της Ελλάδας»

15.02.2026
Ρίξε μου το ραβασάκι: To viral σημείωμα που έστειλε κοπέλα στο airplane crush της
Social & Tech

Ρίξε μου το ραβασάκι: To viral σημείωμα που έστειλε κοπέλα στο airplane crush της

13.02.2026
Brad Pitt και Tom Cruise σε AI βίντεο που «θολώνει» τα όρια της πραγματικότητας
Social & Tech

Brad Pitt και Tom Cruise σε AI βίντεο που «θολώνει» τα όρια της πραγματικότητας

13.02.2026
Το TikTok trend που φέρνει τέλος στις παρορμητικές αγορές
Social & Tech

Το TikTok trend που φέρνει τέλος στις παρορμητικές αγορές

12.02.2026
Mad Tech News: Από την ΑΙ αναβάθμιση του Firefox μέχρι τα ρεκόρ του GTA 5 και του Switch
Mad TV News

Mad Tech News: Από την ΑΙ αναβάθμιση του Firefox μέχρι τα ρεκόρ του GTA 5 και του Switch

12.02.2026
Anti-Valentine’s Guide: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 φτιάχνουν την playlist με τα αγαπημένα τους «Breakup Anthems»
MAD RADIO 106.2

Anti-Valentine’s Guide: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106,2 φτιάχνουν την playlist με τα αγαπημένα τους «Breakup Anthems»

11.02.2026
Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής
City Guide

Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

10.02.2026
Ο Πάνος Δημάκης στο Mad Radio 106,2: «Από τα φετινά τραγούδια για την Eurovision 2026 προτιμώ αυτό του Ακύλα»
Mad Radio News

Ο Πάνος Δημάκης στο Mad Radio 106,2: «Από τα φετινά τραγούδια για την Eurovision 2026 προτιμώ αυτό του Ακύλα»

09.02.2026
Sabrina Carpenter: Το βλέμμα της προς τον Bad Bunny που έγινε viral
Social & Tech

Sabrina Carpenter: Το βλέμμα της προς τον Bad Bunny που έγινε viral

06.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ