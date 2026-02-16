Ο Λούκας Γιώρκας στο Mad Radio 106,2: «Θα ξανά πήγαινα στη Eurovision αν είχα το κατάλληλο τραγούδι»

Καλεσμένος στην ραδιοφωνική εκπομπή της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου, Mad Weekend Morning, στο Mad Radio 106,2 βρέθηκε ο Λούκας Γιώρκας, ο οποίος μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια αλλά και για την Eurovision, μιας και αυτή η εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν τα 3 μεγάλα live του Sing for Greece 2026!

Αρχικά, αυτή τη περίοδο ο τραγουδιστής βρισκόταν σε περίοδο προβών, μιας και χθες Κυριακή 15/2 ξεκίνησε τις εμφανίσεις του στο Κουκούτσι στον Πειραιά και θα είναι εκεί κάθε Κυριακή από 17.00 μέχρι 21:00. Επίσης, κυκλοφόρησε το νέο του κομμάτι, «Ο πρώτος άνθρωπος», από την Heaven.

Η συζήτηση λοιπόν ξεκίνησε με την Eurovision, υπενθυμίζοντας πως η δική του εμφάνιση μαζί με τον Stereo Mike είχε κερδίσει 7η θέση, ενώ στη ψηφοφορία του κοινού είχαν βγει 3οι! «Ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Πέγκυ Ζήνα ήταν συνέχεια διπλά μας, συζητούσαμε, το σχήμα εκείνο ήταν σαν μια οικογένεια και οι αναμνήσεις ήταν πολύ όμορφες και ξεχωριστές. Μπορεί να ξανά πήγαινα Eurovision, αν είχα το κατάλληλο τραγούδι, αλλά δεν μου είναι απωθημένο», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Αναφορικά με τον μεγάλο Εθνικό Τελικό και τα 14 υποψήφια τραγούδια, απάντησε: «Τα περισσότερα παιδιά που πρόλαβα να ακούσω είναι πολύ καλοί τραγουδιστές. Ο Ακύλας φαίνεται όμως να έχει μια σπίθα παραπάνω. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που κάθε χρόνο θέλει και κάτι διαφορετικό. Πέρσι πήγαμε με την Κλαυδία αλλά φέτος δείχνει να έχουμε ανάγκη ένα τραγούδι σαν του Ακύλα. Ο ίδιος το επικοινώνησε πάρα πολύ ωραία. Η ιδέα ήταν εύστοχη, το πήρε όλο πάνω του. Εγώ είμαι αυστηρός, αλλά ήταν πραγματικά κάτι πολύ ευχάριστο. Εγώ δεν τον γνώριζα πριν, αλλά μου προκαλεί ένα μεγάλο χαμόγελο».

Η κουβέντα έπειτα πήγε στα ζώδια με αφορμή εκείνα που δηλώνουν Eurovision fans μέχρι το κόκκαλο, με τον Λούκα να αποκαλύπτει αφενός πως είναι Ζυγός και αφετέρου πως παλαιότερα του άρεσε πολύ αλλά το έβλεπε ως απλά μια διασκεδαστική βραδιά, όμως από τότε που συμμετείχε, ξεκίνησε να την βλέπει με διαφορετικό και πιο βαθύ τρόπο. Με αφορμή την Βritney Spears και την απόφαση να πουλήσει όλον τον μουσικό της κατάλογο, ο τραγουδιστής είπε: «Θα το φανταζόμουν κι εγώ να το κάνω αλλά όχι σε αυτή την ηλικία. Να είμαστε καλά, να μεγαλώσουμε και βλέπουμε».

Αναφορικά με τον Brad Pitt ο οποίος επιστρέφει ως Cliff Booth στο πρώτο teaser της νέας ταινίας, τόνισε: «Ως άνθρωπος που του αρέσει ο κινηματογράφος, δεν σου κρύβω ότι ο Brad Pitt μου κέντρισε τη προσοχή στη συγκεκριμένη ταινία. Είναι πολύ καλός ηθοποιός αλλά επειδή η εμφάνισή του είναι αξεπέραστη, αυτό τον αδικεί σαν ηθοποιό. Όταν ξεκίνησα μικρός να ασχολούμαι με τη μουσική, ένας άνθρωπος μου είπε ότι η εμφάνισή μου είναι ευχή και κατάρα γιατί όλοι θα μιλούν για αυτήν κι όχι για την φωνή μου κι εγώ τότε βάλθηκα να χαλάσω την εμφάνισή μου έτσι ώστε να δώσουν όλοι βάση στη φωνή μου. Με στιγμάτισε εκείνη η ατάκα. Δεν με πρόσεχα, αλλά όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι αυτό ήταν απλά μια μπούρδα οπότε ξεκίνησα πάλι να φροντίζω τον εαυτό μου».