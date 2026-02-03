Mad Bubble
Mad Bubble
Living 03.02.2026

Τα 10 τρόφιμα που δεν αξίζει να αγοράζεις σε μεγάλες συσκευασίες

Γιατί η αγορά μεγάλων συσκευασιών δεν είναι πάντα οικονομική επιλογή και πότε καταλήγουν σε σπατάλη χρημάτων και τροφίμων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αγορά μεγάλων συσκευασιών δημιουργεί συχνά την ψευδαίσθηση της εξοικονόμησης χρημάτων και της οικονομίας. Μεγάλες συσκευασίες, σε εντυπωσιακά χαμηλότερες τιμές μοιάζουν συχνά η ιδανική επιλογή για οικονομικότερες αγορές και κάνουν ακόμη και τον πιο πειθαρχημένο καταναλωτή να εγκαταλείπει τη λίστα του. Ωστόσο, η χαμηλή τιμή ανά τεμάχιο δεν ισοδυναμεί πάντα με πραγματικό όφελος, ειδικά όταν τα προϊόντα αλλοιώνονται πριν καταναλωθούν. Σε πολλές περιπτώσεις, το αποτέλεσμα είναι διπλή απώλεια, τόσο χρηματική όσο και διατροφική. Η αγορά σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να είναι αποδοτική όταν αφορά πολυμελείς οικογένειες ή κοινωνικές συναθροίσεις. Για τις συνηθισμένες εβδομαδιαίες αγορές, όμως, υπάρχουν κατηγορίες τροφίμων που είναι προτιμότερο να αγοράζονται σε μικρότερες ποσότητες από το σούπερ μάρκετ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο: Tips για να μην κάνει φτερά ο μισθός σου σε 10 μέρες

1. Ψωμί και αρτοσκευάσματα

Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα χάνουν πολύ γρήγορα τη φρεσκάδα τους. Εκτός αν προορίζονται για άμεση κατανάλωση, οι μεγάλες ποσότητες οδηγούν συχνά σε μπαγιάτεμα ή κατάψυξη που αλλοιώνει γεύση και υφή. Η αγορά τους έχει νόημα μόνο για λίγες ημέρες.

unsplash.com

2. Αποξηραμένα μυρωδικά και μπαχαρικά

Παρότι δείχνουν ανθεκτικά στον χρόνο, τα μπαχαρικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Μεγάλες συσκευασίες χάνουν το άρωμά τους πριν προλάβουν να χρησιμοποιηθούν, καταλήγοντας άχρηστες στο ντουλάπι.

3. Μαγειρικά έλαια

Τα ποιοτικά έλαια απαιτούν σωστή αποθήκευση και κατανάλωση μέσα σε περίπου 6 μήνες από το άνοιγμα. Οι μεγάλες ποσότητες αυξάνουν τον κίνδυνο αλλοίωσης και απώλειας ποιότητας.

www.freepik.com

4. Γαλακτοκομικά προϊόντα

Γάλα, γιαούρτι και συναφή προϊόντα αλλοιώνονται λίγες ημέρες μετά το άνοιγμα. Οι μεγάλες συσκευασίες συχνά ξεπερνούν τον ρυθμό κατανάλωσης ενός νοικοκυριού και καταλήγουν στα σκουπίδια.

5. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Τα φρέσκα προϊόντα έχουν εκ φύσεως μικρή διάρκεια ζωής. Η αγορά τους σε μεγάλες ποσότητες σπάνια αποδεικνύεται συμφέρουσα, καθώς μεγάλο μέρος καταλήγει να χαλάει πριν καταναλωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

6. Καρυκεύματα και σάλτσες

Μαγιονέζα, κέτσαπ και διάφορες σάλτσες έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα. Παρότι κάποια διατηρούνται έως 6 μήνες, άλλες αλλοιώνονται σε 1 ή 2 μήνες, καθιστώντας τις μεγάλες συσκευασίες ασύμφορες.

7. Δημητριακά ολικής άλεσης και ξηροί καρποί

Τα προϊόντα που πωλούνται χύμα εκτίθενται στον αέρα και χάνουν γρήγορα τη φρεσκάδα τους. Χωρίς σαφή ένδειξη ημερομηνίας, συχνά αλλοιώνονται νωρίτερα από το αναμενόμενο.

www.freepik.com

8. Αναψυκτικά

Τα αναψυκτικά βρίσκονται σχεδόν πάντα σε προσφορά. Η αγορά μεγάλων ποσοτήτων δεν είναι αναγκαία και συχνά οδηγεί σε απώλεια ανθρακικού ή κακή αποθήκευση.

9. Πατατάκια και αλμυρά σνακ

Μόλις ανοιχτούν, τα σνακ χάνουν γρήγορα τη φρεσκάδα τους. Οι μεγάλες συσκευασίες έχουν νόημα μόνο σε περιπτώσεις αυξημένης κατανάλωσης, διαφορετικά μπαγιατεύουν.

10. Κατεψυγμένα τρόφιμα

Οι μεγάλες ποσότητες δεσμεύουν πολύτιμο χώρο στην κατάψυξη και συχνά ξεχνιούνται. Αν δεν καταναλωθούν μέσα σε λίγους μήνες, υποβαθμίζονται ποιοτικά και τελικά απορρίπτονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αγορά σε μεγάλες συσκευασίες δεν είναι από μόνη της λανθασμένη επιλογή. Απαιτεί όμως ρεαλιστική εκτίμηση αναγκών, ρυθμού κατανάλωσης και διάρκειας ζωής. Διαφορετικά, το φαινομενικό όφελος μετατρέπεται εύκολα σε περιττή σπατάλη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το κόλπο που κανείς δεν σου είπε: πώς εξοικονομείς χρήματα χωρίς θυσίες

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

διατροφή οικονομία σούπερ μάρκετ τρόφιμα ψώνια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
7 σημάδια ότι το ψωμί που τρως δεν είναι τόσο υγιεινό όσο νομίζεις

7 σημάδια ότι το ψωμί που τρως δεν είναι τόσο υγιεινό όσο νομίζεις

03.02.2026
Επόμενο
Το ρόφημα που οι γιατροί συστήνουν πάντα όταν είσαι άρρωστος

Το ρόφημα που οι γιατροί συστήνουν πάντα όταν είσαι άρρωστος

03.02.2026

Δες επίσης

6 λάθη διακόσμησης που σαμποτάρουν την αισθητική του σπιτιού σου
Life

6 λάθη διακόσμησης που σαμποτάρουν την αισθητική του σπιτιού σου

03.02.2026
Το μυστικό για να κρατάς πάντα φρέσκο το σέλερι στο ψυγείο
Life

Το μυστικό για να κρατάς πάντα φρέσκο το σέλερι στο ψυγείο

03.02.2026
Ένας δύσκολος κύκλος κλείνει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου
Life

Ένας δύσκολος κύκλος κλείνει για 3 ζώδια μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου

03.02.2026
6 δραστηριότητες που αυξάνουν φυσικά τη διάθεσή σου
Life

6 δραστηριότητες που αυξάνουν φυσικά τη διάθεσή σου

03.02.2026
8 καρναβάλια εντός και εκτός Ελλάδας που αξίζει να ζήσεις τουλάχιστον μία φορά
Life

8 καρναβάλια εντός και εκτός Ελλάδας που αξίζει να ζήσεις τουλάχιστον μία φορά

03.02.2026
Το ρόφημα που οι γιατροί συστήνουν πάντα όταν είσαι άρρωστος
Life

Το ρόφημα που οι γιατροί συστήνουν πάντα όταν είσαι άρρωστος

03.02.2026
7 σημάδια ότι το ψωμί που τρως δεν είναι τόσο υγιεινό όσο νομίζεις
Food

7 σημάδια ότι το ψωμί που τρως δεν είναι τόσο υγιεινό όσο νομίζεις

03.02.2026
Τσικνοπέμπτη χωρίς bbq; 8 DIY λύσεις για να τσικνίσεις ακόμη κι αν δεν έχεις ψησταριά
Food

Τσικνοπέμπτη χωρίς bbq; 8 DIY λύσεις για να τσικνίσεις ακόμη κι αν δεν έχεις ψησταριά

03.02.2026
Πεινάς ανάμεσα στα γεύματα; Αυτά τα 10 σνακ θα σε κρατήσουν χορτάτο και γεμάτο ενέργεια
Life

Πεινάς ανάμεσα στα γεύματα; Αυτά τα 10 σνακ θα σε κρατήσουν χορτάτο και γεμάτο ενέργεια

03.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει