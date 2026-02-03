Mad Bubble
Το ρόφημα που οι γιατροί συστήνουν πάντα όταν είσαι άρρωστος

Σύμφωνα με τους γιατρούς, το πιο σημαντικό ρόφημα όταν είσαι άρρωστος δεν είναι άλλο από το νερό καθώς η πιο απλή επιλογή αποδεικνύεται και η πιο αποτελεσματική για την ανάρρωση του οργανισμού
Όταν είσαι ξαπλωμένος στον καναπέ με χαρτομάντιλα ή προσπαθείς να ανακουφιστείς από ναυτία και πυρετό, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι συνήθως είναι τι πρέπει να πίνεις. Κι όμως, η ενυδάτωση παίζει καθοριστικό ρόλο στο πόσο γρήγορα θα αναρρώσει ο οργανισμός. Παρότι πολλοί στρέφονται σε αφεψήματα, χυμούς ή ενεργειακά ποτά, οι ειδικοί συμφωνούν σε κάτι πολύ πιο απλό και προσιτό. Σύμφωνα με τους γιατρούς, το πιο σημαντικό ρόφημα όταν είσαι άρρωστος δεν είναι άλλο από το νερό.

Η Mariam Zakhary, DO, γιατρός αθλητιατρικής και κλινική σύμβουλος στο Ikon Recovery Center, τονίζει ότι το νερό αποτελεί τη βάση κάθε ανάρρωσης. Όπως εξηγεί, όταν ο οργανισμός νοσεί από κρυολόγημα, γρίπη, αλλεργίες ή οποιαδήποτε λοίμωξη, αυξάνονται τόσο οι απώλειες υγρών όσο και οι μεταβολικές ανάγκες του σώματος για να αντιμετωπίσει την ασθένεια. Η επαρκής ενυδάτωση είναι κρίσιμη, καθώς προλαμβάνει την αφυδάτωση, η οποία μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά την ανάρρωση.

Την ίδια άποψη συμμερίζεται και ο Matthew Heller, DO, οικογενειακός γιατρός και αναπληρωτής καθηγητής στο New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine. Όπως αναφέρει, παρότι διάφορα ροφήματα μπορεί να ανακουφίσουν επιμέρους συμπτώματα, το νερό παραμένει το πιο σημαντικό υγρό κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας. Η σωστή ενυδάτωση βοηθά τον οργανισμό να αποφύγει την αφυδάτωση την ώρα που το ανοσοποιητικό σύστημα βρίσκεται σε πλήρη δράση. Ο Matthew Heller σημειώνει ότι οι ανάγκες σε νερό διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, ωστόσο όταν κάποιος είναι άρρωστος οι απαιτήσεις αυξάνονται, ιδιαίτερα αν υπάρχει απώλεια υγρών λόγω πυρετού, εμετού ή διάρροιας.

Η κατανάλωση νερού προσφέρει πολλαπλά οφέλη πέρα από την απλή αναπλήρωση υγρών. Η Mariam Zakhary εξηγεί ότι η σωστή ενυδάτωση βοηθά στη διατήρηση του όγκου του αίματος, διασφαλίζοντας ότι οξυγόνο, θρεπτικά συστατικά, ηλεκτρολύτες και κύτταρα του ανοσοποιητικού μεταφέρονται αποτελεσματικά στους ιστούς. Αυτή η ομαλή κυκλοφορία επιτρέπει στον οργανισμό να κατευθύνει τις άμυνές του εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο.

Η ενυδάτωση συνδέεται επίσης άμεσα με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η Mariam Zakhary αναφέρεται σε μελέτες που δείχνουν ότι η αφυδάτωση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα κορτιζόλης, μιας ορμόνης που καταστέλλει την ανοσολογική απόκριση. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι ο περιορισμός της πρόσληψης νερού διαταράσσει την ισορροπία της εντερικής μικροχλωρίδας και μειώνει τον αριθμό των ανοσοκυττάρων, γεγονός που αποδυναμώνει την άμυνα του οργανισμού.

Το νερό συμβάλλει επίσης στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και στη σωστή λειτουργία του λεμφικού συστήματος. Σύμφωνα με τη Mariam Zakhary, η καλή ενυδάτωση βοηθά στη μεταφορά των ανοσοκυττάρων μέσω της λέμφου και υποστηρίζει τη λειτουργία των νεφρών, οι οποίοι αποβάλλουν τα απόβλητα και τα φλεγμονώδη υποπροϊόντα που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης. Σε περιπτώσεις πυρετού, το νερό αναπληρώνει τα χαμένα υγρά και υποστηρίζει τον μεταβολισμό και την ανοσολογική απόκριση.

Παράλληλα, το νερό προλαμβάνει επιπλέον ενοχλήσεις που συχνά συνοδεύουν την ασθένεια. Ο Matthew Heller αναφέρει ότι η επαρκής ενυδάτωση βοηθά στην αποφυγή της δυσκοιλιότητας, διατηρεί τους μυς ενυδατωμένους μειώνοντας τον κίνδυνο κραμπών και υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία των νεφρών.

Η ενυδάτωση επηρεάζει ακόμη και τη διάθεση. Όπως σημειώνει η Mariam Zakhary, ακόμη και ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκέντρωση, τη μνήμη, την εγρήγορση και τη ρύθμιση της διάθεσης, κάνοντας την ασθένεια να φαίνεται πιο βαριά από ό,τι είναι.

Όταν το νερό είναι δύσκολο να καταναλωθεί λόγω πονόλαιμου ή ναυτίας, υπάρχουν απλοί τρόποι να γίνει πιο ευχάριστο. Λίγες σταγόνες λεμονιού και λίγο μέλι μπορούν να το κάνουν πιο εύγευστο και να καταπραΰνουν τον λαιμό. Σε περιπτώσεις ναυτίας, φέτες αγγουριού ή λίγο τζίντζερ μπορούν να βοηθήσουν, καθώς κάνουν το νερό πιο ανεκτό και καταπραΰνουν το στομάχι.

Η θερμοκρασία παίζει επίσης ρόλο. Το χλιαρό νερό συχνά ανακουφίζει σε κρυολόγημα, ενώ το δροσερό, όχι παγωμένο, μπορεί να είναι πιο εύκολο στην κατανάλωση σε στομαχικές διαταραχές. Σε κάθε περίπτωση, μικρές και συχνές γουλιές είναι προτιμότερες από μεγάλες ποσότητες. Τελικά, όσο απλό κι αν ακούγεται, το νερό παραμένει το πιο αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύμμαχο του οργανισμού όταν αυτός προσπαθεί να αναρρώσει.

