Ταξίδι 03.02.2026

8 καρναβάλια εντός και εκτός Ελλάδας που αξίζει να ζήσεις τουλάχιστον μία φορά

carnival
Από την Πάτρα και την Ξάνθη μέχρι τη Βενετία και το Ρίο ντε Τζανέιρο, τα καρναβάλια μεταμορφώνουν τις πόλεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι Απόκριες φέρνουν μαζί τους μια αίσθηση χαράς, δημιουργικότητας και συλλογικής διάθεσης για γιορτή. Από τα ελληνικά έθιμα μέχρι τα διάσημα καρναβάλια της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης, αυτή η περίοδος του χρόνου συνδυάζει παράδοση, κουλτούρα και μοναδικές εμπειρίες που αξίζει να ζήσει κανείς.

Το ταξίδι γίνεται αφορμή για να ανακαλύψεις διαφορετικούς πολιτισμούς και να ζήσεις μια ατμόσφαιρα που δύσκολα συναντάς αλλού. Κάθε καρναβάλι έχει τη δική του ταυτότητα, από την παραδοσιακή τελετουργία μέχρι τις μεγαλοπρεπείς παρελάσεις και τα εντυπωσιακά κοστούμια.

karnavali
unsplash.com

Πάτρα

Το Πατρινό Καρναβάλι είναι το μεγαλύτερο και πιο γνωστό στην Ελλάδα. Οι εβδομάδες εκδηλώσεων κορυφώνονται με τη μεγάλη παρέλαση αρμάτων και καρναβαλιστών, το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού και το κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου στο λιμάνι. Η πόλη ζει στον ρυθμό της αποκριάς από το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα.

Ξάνθη

Οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές συνδυάζουν παρελάσεις, μουσικές από τα Βαλκάνια και έντονο πολιτισμικό στοιχείο. Το καρναβάλι της Ξάνθης προσφέρει μια αυθεντική και πολυπολιτισμική εμπειρία, όπου η παράδοση ζωντανεύει μέσα στη γιορτή.

karnavali
unsplash.com

Ρέθυμνο

Με θεματικές παρελάσεις, δεκάδες ομάδες και εντυπωσιακά κοστούμια, το Ρέθυμνο μετατρέπει την παλιά πόλη σε σκηνικό γιορτής, συνδυάζοντας τη σύγχρονη διασκέδαση με την παραδοσιακή κρητική φιλοξενία.

Νάουσα

Οι «Γενίτσαροι και Μπούλες» δημιουργούν μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα. Μάσκες, παραδοσιακές φορεσιές και χοροί συνθέτουν ένα αποκριάτικο τελετουργικό με βαθιές ρίζες στην ιστορία.

Γαλαξίδι

Την Καθαρά Δευτέρα, το Γαλαξίδι γεμίζει χρώματα και ενέργεια. Ο αλευροπόλεμος είναι από τα πιο φωτογενή και εντυπωσιακά έθιμα, που προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

carnavali
unsplash.com

Βενετία

Το καρναβάλι της Βενετίας είναι συνώνυμο της φινέτσας. Πολυτελείς μάσκες, ιστορικά παλάτια και ατμόσφαιρα άλλης εποχής δημιουργούν ένα σκηνικό σαν να βγήκε από πίνακα ζωγραφικής.

Νίκαια

Στη Νίκαια, η Κυανή Ακτή γεμίζει χρώμα και μουσική με τις ανθοπαρελάσεις και τα εντυπωσιακά άρματα, προσφέροντας μια γιορτή που συνδυάζει την παράδοση με τη γαλλική φινέτσα.

karnavali (5)
unsplash.com

Ρίο ντε Τζανέιρο

Στο Ρίο, η σάμπα, οι παρελάσεις στο Sambadrome και τα street parties δημιουργούν ένα αξεπέραστο φεστιβάλ ενέργειας και χορού, που αποτελεί κορυφαία εμπειρία καρναβαλιού παγκοσμίως.

Απόκριες ταξίδι
