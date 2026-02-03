Mad Bubble
Mad Bubble
Ταξίδι 03.02.2026

5+1 ρομαντικοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο

Από βόλτες δίπλα στη θάλασσα μέχρι βουνίσια τοπία, τζάκι, κρασί και ηλιοβασιλέματα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι η τέλεια αφορμή για να αφήσεις πίσω την καθημερινότητα, να κλείσεις το κινητό και να χαθείς έστω για μέρα σε έναν προορισμό που μυρίζει ρομαντισμό. Κι αν δεν θέλεις πολύωρα ταξίδια ή ακριβά εισιτήρια, η Αττική και οι γύρω περιοχές κρύβουν μικρούς «παραδείσους» για ζευγάρια που θέλουν απλώς να είναι μαζί.

Από βόλτες δίπλα στη θάλασσα μέχρι βουνίσια τοπία, τζάκι, κρασί και ηλιοβασιλέματα, αυτοί είναι 5+1 ρομαντικοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα που κάνουν τον Άγιο Βαλεντίνο… αξέχαστο.

Διάβασε επίσης: Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όταν είσαι σε situationship

1. Ναύπλιο

Το Ναύπλιο είναι ίσως η πιο κλασική ρομαντική απόδραση και όχι άδικα. Πλακόστρωτα σοκάκια, νεοκλασικά κτίρια, βόλτες χέρι-χέρι στην παλιά πόλη και θέα στο Μπούρτζι που μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ. Το βράδυ, ένα δείπνο υπό το φως των κεριών και ένα ποτήρι κρασί είναι αρκετά για να νιώσεις πως ο χρόνος σταματά.


2. Αράχωβα

Αν ο έρωτας για εσάς σημαίνει τζάκι, ζεστή σοκολάτα και κουβέρτα, η Αράχωβα είναι η τέλεια επιλογή. Η χειμερινή της ατμόσφαιρα, τα πετρόχτιστα σπίτια και τα cozy καταλύματα δημιουργούν το απόλυτο σκηνικό για ζευγάρια. Ιδανική για όσους θέλουν πολυτέλεια, χαλάρωση και λίγο… χειμωνιάτικο πάθος.

Pinterest.com

3. Πόρος

Μόλις λίγη ώρα από την Αθήνα, ο Πόρος είναι ο ορισμός του ρομαντικού «slow living». Στενά δρομάκια, ήρεμοι περίπατοι δίπλα στη θάλασσα και φαγητό με θέα το ηλιοβασίλεμα. Είναι ιδανικός για ζευγάρια που θέλουν να αποσυνδεθούν από όλα και να συνδεθούν μόνο μεταξύ τους.

4. Γαλαξίδι

Το Γαλαξίδι είναι ο απόλυτος προορισμός για όσους αναζητούν ηρεμία και αυθεντικότητα. Η παραθαλάσσια βόλτα, τα παλιά αρχοντικά και η γαλήνη του τοπίου δημιουργούν ένα περιβάλλον που σε κάνει να χαμηλώσεις ρυθμούς και να απολαύσεις τον άνθρωπό σου χωρίς περισπασμούς.


5. Λίμνη Βουλιαγμένης

Αν δεν έχετε χρόνο για ταξίδι, η Λίμνη Βουλιαγμένης είναι η πιο εύκολη και απρόσμενα ρομαντική επιλογή. Ένα ζεστό μπάνιο στα ιαματικά νερά, χαλάρωση και θέα στη φύση μπορούν να μετατρέψουν μια απλή ημέρα σε εμπειρία Αγίου Βαλεντίνου.

6. Σούνιο

Το Σούνιο δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο ναός του Ποσειδώνα, το απέραντο γαλάζιο και το ηλιοβασίλεμα δημιουργούν ένα από τα πιο ρομαντικά σκηνικά της Ελλάδας. Ιδανικό για μια ημερήσια απόδραση ή για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

www.lavreotiki.gr

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης: Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος; Η ιστορία πίσω από τη μέρα των ερωτευμένων που λίγοι γνωρίζουν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Άγιος Βαλεντίνος ΑΘΗΝΑ προορισμοί στείλτο ταξίδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
10 DIY ιδέες που θα δώσουν χαρακτήρα στο σπίτι σου

10 DIY ιδέες που θα δώσουν χαρακτήρα στο σπίτι σου

03.02.2026
Επόμενο
Αστεροειδής μπορεί να κάνει κάθε κάτοικο της γης δισεκατομμυριούχο

Αστεροειδής μπορεί να κάνει κάθε κάτοικο της γης δισεκατομμυριούχο

03.02.2026

Δες επίσης

10 DIY ιδέες που θα δώσουν χαρακτήρα στο σπίτι σου
Life

10 DIY ιδέες που θα δώσουν χαρακτήρα στο σπίτι σου

03.02.2026
Ο καφές με φρούτα είναι το επόμενο food trend που πρέπει να δοκιμάσεις
Food

Ο καφές με φρούτα είναι το επόμενο food trend που πρέπει να δοκιμάσεις

03.02.2026
Δερμάτινη φούστα με χρώμα: To fashion item που θα φοράς όλον τον χρόνο
Fashion

Δερμάτινη φούστα με χρώμα: To fashion item που θα φοράς όλον τον χρόνο

03.02.2026
Fontana Di Trevi: Εισιτήριο 2 ευρώ για τους τουρίστες από εδώ και στο εξής
Life

Fontana Di Trevi: Εισιτήριο 2 ευρώ για τους τουρίστες από εδώ και στο εξής

03.02.2026
O Harry Styles με σακάκι Dior από τη γυναικεία συλλογή στα Grammys 2026
Fashion

O Harry Styles με σακάκι Dior από τη γυναικεία συλλογή στα Grammys 2026

03.02.2026
Ντιπ για τους λάτρεις του σκόρδου
Food

Ντιπ για τους λάτρεις του σκόρδου

03.02.2026
Y2K Mania: Γιατί τα «άσχημα» ρούχα του 2005 είναι ό,τι πιο cool φοράμε σήμερα
Fashion

Y2K Mania: Γιατί τα «άσχημα» ρούχα του 2005 είναι ό,τι πιο cool φοράμε σήμερα

03.02.2026
Η Margot Robbie με manicure διαμαντιών και ρουμπινιών άνω του ενός καρατιού
Beauty

Η Margot Robbie με manicure διαμαντιών και ρουμπινιών άνω του ενός καρατιού

03.02.2026
Αυγά με βούτυρο ή λάδι στο τηγάνι; Τι προτείνουν οι σεφ για τέλειο αποτέλεσμα
Food

Αυγά με βούτυρο ή λάδι στο τηγάνι; Τι προτείνουν οι σεφ για τέλειο αποτέλεσμα

03.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει