5+1 ρομαντικοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο

Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι η τέλεια αφορμή για να αφήσεις πίσω την καθημερινότητα, να κλείσεις το κινητό και να χαθείς έστω για μέρα σε έναν προορισμό που μυρίζει ρομαντισμό. Κι αν δεν θέλεις πολύωρα ταξίδια ή ακριβά εισιτήρια, η Αττική και οι γύρω περιοχές κρύβουν μικρούς «παραδείσους» για ζευγάρια που θέλουν απλώς να είναι μαζί.

Από βόλτες δίπλα στη θάλασσα μέχρι βουνίσια τοπία, τζάκι, κρασί και ηλιοβασιλέματα, αυτοί είναι 5+1 ρομαντικοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα που κάνουν τον Άγιο Βαλεντίνο… αξέχαστο.

1. Ναύπλιο

Το Ναύπλιο είναι ίσως η πιο κλασική ρομαντική απόδραση και όχι άδικα. Πλακόστρωτα σοκάκια, νεοκλασικά κτίρια, βόλτες χέρι-χέρι στην παλιά πόλη και θέα στο Μπούρτζι που μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ. Το βράδυ, ένα δείπνο υπό το φως των κεριών και ένα ποτήρι κρασί είναι αρκετά για να νιώσεις πως ο χρόνος σταματά.





2. Αράχωβα

Αν ο έρωτας για εσάς σημαίνει τζάκι, ζεστή σοκολάτα και κουβέρτα, η Αράχωβα είναι η τέλεια επιλογή. Η χειμερινή της ατμόσφαιρα, τα πετρόχτιστα σπίτια και τα cozy καταλύματα δημιουργούν το απόλυτο σκηνικό για ζευγάρια. Ιδανική για όσους θέλουν πολυτέλεια, χαλάρωση και λίγο… χειμωνιάτικο πάθος.

3. Πόρος

Μόλις λίγη ώρα από την Αθήνα, ο Πόρος είναι ο ορισμός του ρομαντικού «slow living». Στενά δρομάκια, ήρεμοι περίπατοι δίπλα στη θάλασσα και φαγητό με θέα το ηλιοβασίλεμα. Είναι ιδανικός για ζευγάρια που θέλουν να αποσυνδεθούν από όλα και να συνδεθούν μόνο μεταξύ τους.

4. Γαλαξίδι

Το Γαλαξίδι είναι ο απόλυτος προορισμός για όσους αναζητούν ηρεμία και αυθεντικότητα. Η παραθαλάσσια βόλτα, τα παλιά αρχοντικά και η γαλήνη του τοπίου δημιουργούν ένα περιβάλλον που σε κάνει να χαμηλώσεις ρυθμούς και να απολαύσεις τον άνθρωπό σου χωρίς περισπασμούς.





5. Λίμνη Βουλιαγμένης

Αν δεν έχετε χρόνο για ταξίδι, η Λίμνη Βουλιαγμένης είναι η πιο εύκολη και απρόσμενα ρομαντική επιλογή. Ένα ζεστό μπάνιο στα ιαματικά νερά, χαλάρωση και θέα στη φύση μπορούν να μετατρέψουν μια απλή ημέρα σε εμπειρία Αγίου Βαλεντίνου.

6. Σούνιο

Το Σούνιο δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο ναός του Ποσειδώνα, το απέραντο γαλάζιο και το ηλιοβασίλεμα δημιουργούν ένα από τα πιο ρομαντικά σκηνικά της Ελλάδας. Ιδανικό για μια ημερήσια απόδραση ή για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

