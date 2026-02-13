Μουσικά Νέα 13.02.2026

Ο Zaf ανεβάζει τον παλμό με το Asteio στο Sing for Greece 2026

Με urban αισθητική και έντονη σκηνική παρουσία στο στο Sing for Greece 2026 ο Zaf διεκδικεί μια θέση στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής για την Eurovision 2026
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Η εθνική διαδικασία εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της, καθώς κατά τον Α Ημιτελικό που διεξήχθη την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ο πήχης ανέβηκε πολύ ψηλά και οι προσδοκίες του κοινού αυξήθηκαν αισθητά. Σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στον Β Ημιτελικό 14 υποψήφιοι ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας μια θέση στον Μεγάλο Τελικό του «Sing for Greece 2026» που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί μέσα από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Α’ Ημιτελικού

Η εμφάνιση του Zaf με το ρυθμικό pop «Asteio» αποτέλεσε μία από τις στιγμές που άλλαξαν τον ρυθμό της βραδιάς, προσθέτοντας παιχνιδιάρικη ένταση και σύγχρονη αισθητική στο διαγωνιστικό μέρος. Ήδη από τη πρώτη νότα ο Zaf  κατέκτησε τη σκηνή και δέσποζε σε αυτή. Εμφανίστηκε με σταθερή σκηνική παρουσία και αυτοπεποίθηση, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή μια ατμόσφαιρα που κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.

Οι χορευτές κινήθηκαν συγχρονισμένα γύρω του, σχηματίζοντας γεωμετρικές κινήσεις που ενίσχυσαν τον ρυθμό της σύνθεσης και έδωσαν στο act την αίσθηση ενός σύγχρονου pop show ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Στο άρτια εκτελεσμένο performance με urban αισθητική, ο Zaf παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σκηνικό αποτέλεσμα σε πλήρη αρμονία με τους χορευτές και το οπτικοακουστικό περιβάλλον, με κάθε κίνηση να λειτουργεί ως προέκταση της μουσικής αφήγησης και της ταυτότητας του τραγουδιού. Το «Asteio» εξελίχθηκε σε μια δυναμική σκηνική εμπειρία όπου η μουσική, ο φωτισμός και η κίνηση συνδυάστηκαν σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα που διατήρησε την ένταση μέχρι την τελευταία νότα.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2026 θα είναι η 70ή διοργάνωση του θεσμού και θα διεξαχθεί στη Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026, σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό για έναν διαγωνισμό που εδώ και δεκαετίες ενώνει μουσικά την Ευρώπη και συνεχίζει να αναδεικνύει νέες φωνές και καλλιτεχνικές τάσεις.

Δες την πρώτη εμφάνιση του Zaf με το «Asteio»

