Sing for Greece 2026: Ο D3lta έφερε rock αέρα στη σκηνή με το Mad about it

Το «Mad about it» ξεσήκωσε το κοινό στο Sing for Greece 2026 και βάζει υποψηφιότητα για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής και διεκδικεί μια θέση στη σκηνή της Eurovision 2026

Η βραδιά του Β’ ημιτελικού για το Sing for Greece 2026 συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και η σκηνή μόλις υποδέχτηκε έναν από τους καλλιτέχνες που είχαν συζητηθεί έντονα από την ημέρα που ανακοινώθηκαν οι συμμετοχές. Ο D3lta, με το γνώριμο πλέον «διεθνές» του στυλ, παρουσίασε το «Mad about it» και κατάφερε να αλλάξει την ενέργεια στο πλατό μέσα σε λίγα λεπτά.





Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισής του, έγινε σαφές ότι ο D3lta πατάει γερά στη σκηνή. Χωρίς υπερβολικά σκηνικά τεχνάσματα, βασίστηκε στην καθαρή rock ενέργεια του κομματιού και στη δική του χαρισματική παρουσία. Το «Mad about it» είναι ένα τραγούδι με δυνατό ρυθμό και κολλητικό ήχο, το οποίο φάνηκε να λειτουργεί εξαιρετικά σε συνθήκες live μετάδοσης.

Η σκηνοθεσία εστίασε στην ένταση των κινήσεών του, ενώ τα φώτα ακολούθησαν την κλιμάκωση του κομματιού, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο συναυλία παρά τηλεοπτικό διαγωνισμό. Φωνητικά, ο D3lta ήταν σταθερός, βγάζοντας το απαραίτητο «γρέζι» εκεί που χρειαζόταν, αποδεικνύοντας ότι το αγγλόφωνο rock έχει τη δική του θέση στη φετινή διοργάνωση.

Το κοινό στο στούντιο φάνηκε να παρασύρεται από τον ρυθμό, με το χειροκρότημα στο τέλος να είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικό. Ο D3lta κατάφερε να μεταδώσει μια θετική ορμή, αποφεύγοντας τις «στημένες» κινήσεις και ποντάροντας στον αυθορμητισμό. Ήταν μια παρουσίαση που είχε συνοχή, χαρακτήρα και, κυρίως, αισθητική που ξεχωρίζει.

Με 14 καλλιτέχνες να διεκδικούν τα 7 εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (15/2), ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Ωστόσο, η σημερινή εμφάνιση του D3lta τον τοποθετεί ψηλά στις προτιμήσεις όσων αναζητούν κάτι πιο εναλλακτικό και φρέσκο. Αν η ενέργεια που είδαμε πριν λίγο μεταφραστεί και σε ψήφους, τότε μάλλον θα τον ξαναδούμε στη σκηνή σε λιγότερο από 48 ώρες.

Δες τη πρώτη εμφάνιση του D3lta με το «Mad about it»:

