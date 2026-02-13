Μουσικά Νέα 13.02.2026

Sing for Greece 2026: Η Marika γεφύρωσε την παράδοση με τον σύγχρονο ήχο με το Daughters of the Sun

Το μελωδικό τραγούδι «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» της Marika ξεχώρισε στον Β Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 για την Eurovision 2026
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με τη διαδικασία επιλογής για τη Eurovision 2026 να κορυφώνεται, το «Sing for Greece 2026» περνά στη φάση όπου κάθε εμφάνιση μπορεί να καθορίσει την τελική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής. Μετά τον Α Ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, ο Β Ημιτελικός της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου συγκεντρώνει 14 καλλιτέχνες που διεκδικούν την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου. Εκεί θα αποφασιστεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας μέσα από τη συνδυαστική ψήφο κοινού και δύο επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς, με τον τελικό προορισμό να είναι η Βιέννη και ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που διαφοροποιήθηκαν αισθητικά βρέθηκε το «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» της Marika, ένα τραγούδι με έντονη μελωδική γραμμή και ρυθμικό ρεφρέν που έδωσε έναν πιο ατμοσφαιρικό τόνο στη βραδιά. Η σύνθεση κινείται σε ένα υβριδικό μουσικό τοπίο, όπου σύγχρονες pop αναφορές συναντούν στοιχεία που θυμίζουν παραδοσιακή ελληνική μουσική, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα με ξεκάθαρη ταυτότητα.

Το όραμα της Marika αντλεί έμπνευση από την αρχαιοελληνική αισθητική και μεταφράζεται σε έναν ύμνο για τη μουσική κληρονομιά της Ελλάδας, με τη θεματική να μοιάζει να ταξιδεύει σε διαφορετικές εποχές.  Η σκηνική προσέγγιση της Marika βασίστηκε στη λιτότητα και στην ατμόσφαιρα, με φωτισμούς που ανέδειξαν τη μελωδικότητα της σύνθεσης και δημιούργησαν μια εικόνα διαχρονικότητας.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2026 θα αποτελέσει την 70ή διοργάνωση του θεσμού και θα φιλοξενηθεί στη Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026, σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό για έναν θεσμό που εδώ και δεκαετίες ενώνει μουσικά την Ευρώπη.

Δες την πρώτη εμφάνιση της Marika το «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» 

