Μουσικά Νέα 13.02.2026

Sing for Greece 2026: Η Kianna έφερε το δικό της dance party με το «No More Drama»

Pop αισθητική και αυτοπεποίθηση στη σκηνή του Sing for Greece από την Kianna με το «No More Drama» που διεκδικεί μια θέση στη σκηνή της Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σκηνή του Sing for Greece 2026 γέμισε χρώμα και σύγχρονο ήχο, καθώς η Kianna παρουσίασε το «No More Drama» στον αποψινό B’ ημιτελικό. Με μια εμφάνιση που βασίστηκε στην pop αισθητική και τον χορευτικό ρυθμό, η νεαρή καλλιτέχνιδα προσπάθησε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη βραδιά, διεκδικώντας μια θέση στον τελικό της Κυριακής.


Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, η Kianna έδειξε ότι το «No More Drama» είναι ένα κομμάτι φτιαγμένο για τη σκηνή. Η παρουσίαση είχε έντονα στοιχεία performance, με τη χορογραφία να συμπληρώνει τον up-tempo ρυθμό του τραγουδιού. Η Kianna στάθηκε με αυτοπεποίθηση, καταφέρνοντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις του χορού και τη φωνητική της απόδοση.

Η σκηνοθεσία έπαιξε με έντονες εναλλαγές φώτων και visuals που ταίριαζαν απόλυτα με το ύφος του κομματιού, δημιουργώντας μια club ατμόσφαιρα στο πλατό. Ήταν ένα act που είχε συνοχή και φρεσκάδα, στοχεύοντας ξεκάθαρα στο κοινό που αναζητά τον σύγχρονο pop ήχο στον διαγωνισμό.

Το κοινό στο στούντιο φάνηκε να απολαμβάνει το upbeat κλίμα, με το «No More Drama» να προσφέρει μια ευχάριστη, ρυθμική στιγμή στη ροή του ημιτελικού. Η Kianna μετέδωσε μια θετική ενέργεια, αποφεύγοντας τις περιττές δραματικές εντάσεις, όπως λέει και ο τίτλος του τραγουδιού της και εστιάζοντας στη διασκέδαση.

Με τον ανταγωνισμό στον Β’ Ημιτελικό να είναι ιδιαίτερα αυξημένος, η Kianna έκανε μια αξιομνημόνευτη προσπάθεια που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη.

https://www.youtube.com/watch?v=Kj2rZrUuHZ0

Δες την πρώτη εμφάνιση της Kianna με το «No More Drama»:

