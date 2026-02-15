Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το «Ferto»

Το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε με έντονη συγκίνηση και αγωνία ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece 2026, με τον Akyla να αναδεικνύεται νικητής με το εκρηκτικό «Ferto». Κερδίζοντας τόσο το κοινό όσο και τις επιτροπές, εξασφάλισε το εισιτήριο για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, αποσπώντας μάλιστα το πολυπόθητο «12άρι» τόσο από τη διεθνή όσο και από την ελληνική κριτική επιτροπή.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε όταν η Κλαυδία, μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού. Ο Akylas συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς (24 από τις επιτροπές και 24 από το televoting) και πήρε την τελική πρωτιά. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με 33 βαθμούς, ενώ τρίτη κατετάγη η Marseaux με 32.

Διάβασε επίσης: O Akylas με το «Ferto» έφερε neon ενέργεια στο Sing for Greece 2026

Η στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων κορυφώθηκε με μια ιδιαίτερα συγκινητική εικόνα, καθώς ο Akylas, εμφανώς φορτισμένος, ανέβασε στη σκηνή τη μητέρα του. Εκείνη αποτέλεσε την έμπνευση πίσω από το τραγούδι που του χάρισε το εισιτήριο για τη Eurovision, με τη σκηνή να γεμίζει συναίσθημα και το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα για αυτή τη βαθιά προσωπική και ανθρώπινη στιγμή.

Ένα act έτοιμο για τη σκηνή της Eurovision

Με έντονο παλμό και εκρηκτική ενέργεια, ο Akylas ανέβηκε δωδέκατος στη σειρά και παρέδωσε μια performance που θύμιζε σκηνή Eurovision. Το «Ferto» ξεκίνησε με δυναμική χορογραφία, εντυπωσιακά φωτιστικά εφέ και μια σκηνική παρουσία που δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, το κοινό βρέθηκε σε εγρήγορση, με χειροκροτήματα και ζητωκραυγές που κράτησαν μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Η αισθητική του performance κινήθηκε σε urban και digital ύφος. Ο Akylas φορούσε το χαρακτηριστικό του σκουφάκι με αυτάκια γάτας, oversized βερμούδα και puffer μπουφάν σε πορτοκαλί και μαύρο, με γούνινες κόκκινες μπότες. Το neon πορτοκαλί κολιέ σε σχήμα καρδιάς ολοκλήρωσε την έντονη οπτική ταυτότητα του καλλιτέχνη, που συνδύαζε αντιθέσεις, ρυθμό και εκφραστική παρουσία.

Η διαδρομή από τον Α’ Ημιτελικό μέχρι τον Μεγάλο Τελικό

Ο Akylas είχε ήδη ξεχωρίσει στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto». Η performance του ήταν άψογη από σκηνικής πλευράς και απέσπασε εντυπωσιακά σχόλια από το κοινό και τους κριτές. Από τα social media μέχρι τα YouTube streams, η αντίδραση ήταν ενθουσιώδης. Μέσα σε δύο μόλις ημέρες από την αποκάλυψη του τραγουδιού, το «Ferto» κατέκτησε την πρώτη θέση στις προβολές των συμμετοχών του ημιτελικού, φτάνοντας τις 462.333 προβολές.

Στον Μεγάλο Τελικό, ο συνδυασμός της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής και μιας διεθνούς, ανέδειξε τον Akylas νικητή. Η πορεία του από τον ημιτελικό μέχρι τη νίκη ήταν σταθερά ανοδική, με την ενέργεια και την προσωπικότητά του να κερδίζουν τις καρδιές των θεατών.

Η απήχηση του «Ferto» από τη στιγμή της κυκλοφορίας του στο YouTube

Το τραγούδι σημείωσε εξαιρετική πορεία στο YouTube, ξεπερνώντας τις 2 εκατομμύρια προβολές σε λίγες μέρες και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε προβολές μεταξύ των ελληνικών συμμετοχών για τη Eurovision 2026. Η δημοτικότητα του Akyla και η αίσθηση του showmanship που φέρνει μαζί του το καθιστούν ένα από τα πιο ισχυρά φαβορί για τη διεθνή σκηνή της Eurovision στη Βιέννη.

Το «Ferto» εντυπωσίασε το κοινό τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, με πολλούς να επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα κομμάτι που συνδυάζει διασκέδαση, ενέργεια και βαθύτερο μουσικό χαρακτήρα, έτοιμο να αφήσει το αποτύπωμά του στη διοργάνωση.

Καλλιτεχνική πορεία

Ο Akylas έχει κερδίσει το κοινό με τις εμφανίσεις του στο «The Voice of Greece», όπου εντυπωσίασε με ένα ευρύ ρεπερτόριο, από Lady Gaga μέχρι Edith Piaf και ελληνικά κλασικά τραγούδια όπως το «Πάμε Χαβάη» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Η συμμετοχή του με το «Ferto» στο Sing for Greece 2026 αποτελεί την πιο φρέσκια και δυναμική πρόταση για τη Eurovision, συνδυάζοντας pop, urban και dance στοιχεία.

Η ενεργή του παρουσία στα social media, κυρίως στο Instagram, ενίσχυσε την επικοινωνία με τους θαυμαστές του, ενώ τα σχόλια κάτω από τα βίντεο του ήταν στην πλειονότητά τους αποθεωτικά. Το «Ferto» αγαπήθηκε αμέσως, όχι μόνο για τον ρυθμό και τη σκηνική του παρουσία, αλλά και για την πρωτοτυπία του και την ενέργεια που μεταδίδει.

Eurovision Βιέννη 2026

Η νίκη του Akylas σηματοδοτεί την επίσημη εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Το ταξίδι συνεχίζεται στη Βιέννη, όπου το «Ferto» θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει διεθνή αναγνώριση και να μεταφέρει την ελληνική pop κουλτούρα σε όλη την Ευρώπη. Το κοινό και οι φαν της Eurovision περιμένουν με ανυπομονησία να δουν την εξέλιξη της συμμετοχής που ξεσήκωσε όλη την Ελλάδα.

Διάβασε επίσης: Όταν ο Akylas ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του στη Eurovision στο MAD TV

Δες κι αυτό…