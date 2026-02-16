Μουσικά Νέα 16.02.2026

H Νάνα Μούσχουρη βραβεύτηκε από τον Νίκο Αλιάγα στα γαλλικά Grammys (Video)

Η Νάνα Μούσχουρη, τιμήθηκε με το κορυφαίο βραβείο «Victoire de l’Honneur» στα Βραβεία Victoires de la Musique
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Νάνα Μούσχουρη με δάκρυα στα μάτια παρέλαβε το μεγαλύτερο μουσικό βραβείο της Γαλλίας, το τιμητικό «Victoire de l’Honneur» στα γαλλικά Grammys, τα επονομαζόμενα Victoire de la Musique. Το βραβείο στη Νάνα Μούσχουρη απένειμε ο Νίκος Αλιάγας. Tα βραβεία μεταδόθηκαν ζωντανά από το κρατικό κανάλι και η στιγμή της βράβευσης της Νάνας Μούσχουρη έφτασε τα 2 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Αντώνης Ρέμος: Η on air έκπληξη στον Νίκο Αλιάγα και η αντίδρασή του (video)

Ο Νίκος Αλιάγας μίλησε με πολύ συγκινητικά λόγια όχι μόνο για την τεράστια καριέρα της Νάνας Μούσχουρη αλλά για την προσωπικότητά της, το χαρακτήρα της, το ήθος της και το παράδειγμα που εξακολουθεί να αποτελεί για πάρα πολύ κόσμο. Ο δημοσιογράφος ευχαρίστησε στα Ελληνικά την κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη «Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα , είμαι λέφτερος».

Η Νάνα Μούσχουρη βαθιά συγκινημένη αφιέρωσε το βραβείο στην Γαλλία και για όσα της έμαθε, στο γαλλικό κοινό για την αγάπη που της έδωσε από τα πρώτα βήματα της διεθνούς της καριέρας, στον αγαπημένο της γιο Νίκο Πετσίλα, που παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά, στον αγαπημένο της παραγωγό σύζυγο και συνοδοιπόρο μιας ολόκληρης ζωής, τον Andre Chapelle αλλά και στον γιό του Fabrice Chapele.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος για την Νάνα Μούσχουρη προβλήθηκαν δύο πολύ συγκινητικά video του Serge Lama και της Line Renaud ενώ η γνωστή τραγουδίστρια Isabelle Boulay ερμήνευσε την τεράστια επιτυχία της Νάνας «L’amour en heritage» και ο Vincent Dedienne και η Valérie Lemercier τραγούδησαν το «Quand on s’aime».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Συγκίνηση στη γαλλική τηλεόραση – Η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας ερμήνευσαν το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Victoires de la Musique ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΑΓΑΣ
