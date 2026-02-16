Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ντύθηκε Akylas και τραγούδησε «Ferto» – Δες το viral video

Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, το «Ferto» του Akyla κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του κοινού και να ξεχωρίσει. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, το τραγούδι άρχισε να κάνει έντονη παρουσία στα social media, με χρήστες να το μοιράζονται, να το σχολιάζουν και να δημιουργούν δικά τους βίντεο, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο συζητημένα μουσικά trends των ημερών.

Η δυναμική που ανέπτυξε το τραγούδι δεν περιορίστηκε μόνο στον διαγωνισμό. Μετά τη νίκη του στον Εθνικό Τελικό, το «Ferto» εξασφάλισε το εισιτήριο για τον Eurovision Song Contest 2026, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το κοινό. Η απήχησή του, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στη μουσική σκηνή, αλλά επεκτάθηκε και στην τηλεόραση, αποκτώντας μια χιουμοριστική και ανατρεπτική… δεύτερη εκδοχή.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή The 2Night Show, ο παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίστηκε στη σκηνή ντυμένος και στιλιζαρισμένος με τρόπο που θύμιζε έντονα την εικόνα του καλλιτέχνη στο επίσημο βίντεο κλιπ των υποψήφιων τραγουδιών. Με εμφανώς χιουμοριστική διάθεση, ερμήνευσε το «Ferto», χαρίζοντας στο κοινό μια απρόσμενη και απολαυστική στιγμή.





Το σκηνικό, το ύφος και η συνολική αισθητική της εμφάνισης παρέπεμπαν άμεσα στο αυθεντικό κλιπ, δημιουργώντας μια πιστή αλλά ταυτόχρονα σατιρική αναπαράσταση. Για λίγα λεπτά, το πλατό της εκπομπής μετατράπηκε σε μια μικρή τηλεοπτική «σκηνή Eurovision», προσφέροντας ένα ευχάριστο διάλειμμα και επιβεβαιώνοντας πόσο γρήγορα το τραγούδι είχε ήδη περάσει στη σφαίρα της ποπ κουλτούρας. Η συγκεκριμένη στιγμή έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την εμφάνιση του παρουσιαστή και να μοιράζονται αποσπάσματα από την εκπομπή. Έτσι, το «Ferto» συνέχισε να κερδίζει δημοσιότητα και να διατηρεί τη δυναμική του, αποδεικνύοντας πως, πέρα από τη διαγωνιστική του επιτυχία, έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια της χρονιάς.

