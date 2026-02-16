Screen News 16.02.2026

The Mummy: Στα σκαριά η Μούμια που θα τιμά το κλασικό φιλμ του 1999

Οι Matt Bettinelli Olpin και Tyler Gillett σχεδιάζουν το επόμενο κεφάλαιο της δημοφιλούς περιπέτειας με φήμες για επιστροφή των Brendan Fraser και Rachel Weisz
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η επιστροφή του κινηματογραφικού σύμπαντος της «The Mummy» φαίνεται να αποκτά όλο και πιο ξεκάθαρη μορφή, καθώς ο Tyler Gillett αποκάλυψε ότι η νέα ταινία της σειράς πρέπει να διατηρήσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έκανε το φιλμ του 1999 τόσο αγαπητό στο κοινό. Οι δημιουργοί Matt Bettinelli Olpin και Tyler Gillett, γνωστοί από την επιτυχημένη αναβίωση της σειράς «Scream», εργάζονται πάνω σε ένα νέο κεφάλαιο που φιλοδοξεί να συνδυάσει περιπέτεια, τρόμο και χιούμορ.

Διάβασε επίσης: Διχάζουν τους κριτικούς τα «Ανεμοδαμένα Ύψη» – Στο φως η βαθμολογία του Rotten Tomatoes

Η αρχική ταινία «The Mummy» με πρωταγωνιστές τους Brendan Fraser και Rachel Weisz εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της Universal, ενώ ακολούθησαν τα «The Mummy Returns» το 2001 και «The Mummy Tomb Of The Dragon Emperor» το 2008. Οι πληροφορίες θέλουν τους Brendan Fraser και Rachel Weisz να βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή επιστροφή στους ρόλους των Rick και Evie, κάτι που θα ενίσχυε τη σύνδεση της νέας ιστορίας με την κλασική τριλογία.

Ο Tyler Gillett εξήγησε ότι η εμπειρία των δημιουργών από το franchise «Scream» τους έχει κάνει ιδιαίτερα προσεκτικούς στην επιλογή νέων πρότζεκτ, δηλώνοντας «όταν αναλαμβάνουμε μια ήδη αγαπημένη σειρά, πρέπει να αισθανόμαστε ότι έχει κάτι ξεχωριστό και το σενάριο του David Coggeshall το πετυχαίνει». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η νέα ιστορία είναι «όμορφη, επική, τρομακτική αλλά και διασκεδαστική», στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για μια ταινία του συγκεκριμένου σύμπαντος.

Η προσδοκία για το νέο «The Mummy» βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στη νοσταλγία και την ανανέωση, με τους δημιουργούς να επιδιώκουν μια ταινία που θα σέβεται την κληρονομιά της αρχικής παραγωγής αλλά θα προσφέρει και μια σύγχρονη κινηματογραφική εμπειρία. Αν οι φήμες για την επιστροφή των Brendan Fraser και Rachel Weisz επιβεβαιωθούν, η νέα συνέχεια αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο πολυσυζητημένες επιστροφές franchise των τελευταίων ετών.

Διάβασε επίσης: Άλλο ένα ρεκόρ «έσπασε» το Marty Supreme με τον τον Timothée Chalamet

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

The Mummy Μούμια ΣΕΙΡΑ ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Υδροχόος σκέφτεται διαφορετικά: 4+1 τρόποι που ξεχωρίζει από τους άλλους

Ο Υδροχόος σκέφτεται διαφορετικά: 4+1 τρόποι που ξεχωρίζει από τους άλλους

16.02.2026

Δες επίσης

Spider Noir: Ο Nicolas Cage μεταμορφώνεται στον πιο σκοτεινό ήρωα
Cinema

Spider Noir: Ο Nicolas Cage μεταμορφώνεται στον πιο σκοτεινό ήρωα

15.02.2026
Αποκαλύφθηκε το πρώτο trailer του Erupcja με την Charli XCX  
Cinema

Αποκαλύφθηκε το πρώτο trailer του Erupcja με την Charli XCX  

15.02.2026
Netflix: Το ντοκιμαντέρ του Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει ξανά στο Top 10 μετά από 6 χρόνια
Cinema

Netflix: Το ντοκιμαντέρ του Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει ξανά στο Top 10 μετά από 6 χρόνια

15.02.2026
Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper
Cinema

Ο Dustin Hoffman και ο Adam Sandler στη ταινία Time Out του Scott Cooper

15.02.2026
Ο Leonardo DiCaprio δίνει update για το Sinatra του Martin Scorsese
Cinema

Ο Leonardo DiCaprio δίνει update για το Sinatra του Martin Scorsese

15.02.2026
The Riders: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Brad Pitt – Όσα γνωρίζουμε για τα γυρίσματα στην Ύδρα
Cinema

The Riders: Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Brad Pitt – Όσα γνωρίζουμε για τα γυρίσματα στην Ύδρα

13.02.2026
Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe
Celeb News

Η Zoe Saldaña και ο Spielberg στηρίζουν την οικογένεια Van Der Beek – Πάνω από 2 εκατ. συγκεντρώθηκαν στο GoFundMe

13.02.2026
Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»
Cinema

Ο James Cameron αποθεώνει το Hamnet: «Πλάνταξα στο κλάμα και τις δύο φορές που το είδα»

13.02.2026
Αυλαία για τη 76η Berlinale με τον Wim Wenders να μιλά για τη δύναμη του κινηματογράφου
Cinema

Αυλαία για τη 76η Berlinale με τον Wim Wenders να μιλά για τη δύναμη του κινηματογράφου

13.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ