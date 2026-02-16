Τα Minions επιστρέφουν με χάος και τέρατα στο νέο spin off του Despicable Me (Video)

Το «Minions & Monsters» μεταφέρει τους αγαπημένους ήρωες στο Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1920 και συνεχίζει τη σαρωτική πορεία του πιο επιτυχημένου animation franchise

Tα Minions επιστρέφουν δυναμικά στις κινηματογραφικές αίθουσες με το «Minions & Monsters», το νέο spin off του σύμπαντος «Despicable Me», το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μέσα από το επίσημο trailer που έδωσε στη δημοσιότητα η Universal Pictures κατά τη διάρκεια του Super Bowl. Η ταινία αποτελεί την έβδομη συνολικά προσθήκη στο franchise και τη συνέχεια του «Minions The Rise of Gru» του 2022.

Η νέα περιπέτεια των χαρακτηριστικών κίτρινων πλασμάτων τοποθετείται στο Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1920, όπου τα Minions επιχειρούν να γυρίσουν τη δική τους ταινία τρόμου. Αντί να υπηρετούν τον Gru, οι Minions ξεκινούν ένα χαοτικό ταξίδι αναζήτησης τρομακτικών πλασμάτων που θα πρωταγωνιστήσουν ως κακοί στη monster movie τους, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ένα απροσδόκητο ταλέντο στη σεναριογραφία.

Στο trailer, οι Minions συμμαχούν με ένα χαριτωμένο πράσινο πλάσμα και έρχονται αντιμέτωποι με θαλάσσια τέρατα, έναν γιγάντιο ροζ λαγό με επιθετική διάθεση και μία μούμια, από την οποία κατά λάθος ξετυλίγουν τους επίδεσμούς της μέχρι να αποκαλυφθεί ο σκελετός της. Το χιούμορ παραμένει έντονα σουρεαλιστικό, διατηρώντας το αναγνωρίσιμο ύφος της σειράς.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο υποψήφιος για Όσκαρ Pierre Coffin. Ο τελευταίος αποτελεί κεντρική φιγούρα του franchise, καθώς έχει σκηνοθετήσει τις πρώτες τρεις ταινίες «Despicable Me», την πρώτη ταινία «Minions» και δανείζει τη φωνή του στους Minions από την πρώτη τους εμφάνιση το 2010. Ο χαρακτήρας του Gru, ηγέτη των Minions στο σύμπαν «Despicable Me», συνεχίζει να ακούγεται με τη φωνή του Steve Carell. Το «Minions & Monsters» ακολουθεί την τεράστια εμπορική επιτυχία του «Despicable Me 4», το οποίο άνοιξε με 230 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το 2024.

Συνολικά, μέσα σε διάστημα 15 ετών, το franchise «Despicable Me» έχει ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, καθιστώντας το το πιο επιτυχημένο animated franchise στην ιστορία του box office. Το «Minions & Monsters» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Ιουλίου, φιλοδοξώντας να συνεχίσει την αδιάκοπη επιτυχία ενός franchise που έχει μετατρέψει τους Minions σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και σε σταθερή δύναμη του σύγχρονου animation.

