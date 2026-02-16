Celeb News 16.02.2026

Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Τάνια Τσανακλίδου

Η Τάνια Τσανακλίδου ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της παράστασης «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Τάνια Τσανακλίδου μεταφέρθηκε εκτάκτως σε νοσοκομείο το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026, καθώς ένιωσε έντονους και αφόρητους πόνους. Οι ιατρικές εξετάσεις, όμως, δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και η ίδια δηλώνει αισιόδοξη ότι πολύ σύντομα θα ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η καλλιτέχνιδα βρισκόταν στο θέατρο Ακροπόλ, συμμετέχοντας στην παράσταση «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας». Από νωρίς το βράδυ αισθανόταν έντονη αδιαθεσία, ωστόσο εμφανίστηκε στην σκηνή υποβασταζόμενη με μπαστούνι, ώστε η παράσταση να συνεχιστεί χωρίς διακοπή. Τελικά, όμως, οι πόνοι επιδεινώθηκαν και η Τάνια Τσανακλίδου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να διασφαλιστεί ότι η κατάσταση δεν ήταν σοβαρή.

https://www.instagram.com/tania_tsanaklidou_official/

Διάβασε επίσης: Πέθανε η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη – Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ίδια εξήγησε ότι η αδιαθεσία οφειλόταν στην κούραση και σε έναν παλιό τραυματισμό: «Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει ότι σε δυο – τρεις ημέρες, με παυσίπονα και ξεκούραση, θα είμαι εντάξει, γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό».


Η ίδια, παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη για την αναβολή των παραστάσεων: «Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε τη χθεσινή και τη σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε πάλι στις επάλξεις. Στην τελευταία σκηνή ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη, και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν. Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χαθούν δύο παραστάσεις».

https://www.instagram.com/tania_tsanaklidou_official/

Προ ημερών, η Τάνια Τσανακλίδου είχε δείξει απόλυτα συμβιβασμένη με την ηλικία της, δηλώνοντας γεμάτη ικανοποίηση για όλα όσα έχει καταφέρει στη μακρά καριέρα της, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη της για τη μουσική και τη σκηνή παραμένει αμείωτη.

Διάβασε επίσης: Ελένη Βουλγαράκη: «Ενώθηκε η κοινή λογική» μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale

Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale

16.02.2026
Επόμενο
Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα τραγούδια που δεν πήραν κανέναν βαθμό στον Εθνικό Τελικό

Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα τραγούδια που δεν πήραν κανέναν βαθμό στον Εθνικό Τελικό

16.02.2026

Δες επίσης

Sharon Stone: H κρίση πανικού της «χτύπησε» την πόρτα στο Vienna Opera Ball
Celeb News

Sharon Stone: H κρίση πανικού της «χτύπησε» την πόρτα στο Vienna Opera Ball

16.02.2026
Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης γιορτάσαν μαζί τα γενέθλιά τους – Φωτογραφίες από το πάρτι-έκπληξη
Celeb News

Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης γιορτάσαν μαζί τα γενέθλιά τους – Φωτογραφίες από το πάρτι-έκπληξη

16.02.2026
Meghan Markle: Η τρυφερή ανάρτηση με τον πρίγκιπα Harry και την κόρη τους για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Celeb News

Meghan Markle: Η τρυφερή ανάρτηση με τον πρίγκιπα Harry και την κόρη τους για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

16.02.2026
Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale
Celeb News

Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale

16.02.2026
Μυστικός γάμος για τη Maya Hawke και τον Christian Lee Hutson την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Celeb News

Μυστικός γάμος για τη Maya Hawke και τον Christian Lee Hutson την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

16.02.2026
Πέθανε η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη – Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής
Celeb News

Πέθανε η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη – Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

16.02.2026
Ελένη Βουλγαράκη: «Ενώθηκε η κοινή λογική» μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα
Celeb News

Ελένη Βουλγαράκη: «Ενώθηκε η κοινή λογική» μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

15.02.2026
Μαίρη Συνατσάκη για Αθηνά Οικονομάκου: «Θα πάω στον γάμο της Οικονομάκου όπου και να γίνει»
Celeb News

Μαίρη Συνατσάκη για Αθηνά Οικονομάκου: «Θα πάω στον γάμο της Οικονομάκου όπου και να γίνει»

15.02.2026
Άννα Βίσση: Η συνάντηση στη σκηνή με τον Apon και η πρόταση-έκπληξη που του έκανε
Celeb News

Άννα Βίσση: Η συνάντηση στη σκηνή με τον Apon και η πρόταση-έκπληξη που του έκανε

15.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ