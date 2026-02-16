Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Τάνια Τσανακλίδου

Η Τάνια Τσανακλίδου μεταφέρθηκε εκτάκτως σε νοσοκομείο το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2026, καθώς ένιωσε έντονους και αφόρητους πόνους. Οι ιατρικές εξετάσεις, όμως, δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και η ίδια δηλώνει αισιόδοξη ότι πολύ σύντομα θα ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η καλλιτέχνιδα βρισκόταν στο θέατρο Ακροπόλ, συμμετέχοντας στην παράσταση «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας». Από νωρίς το βράδυ αισθανόταν έντονη αδιαθεσία, ωστόσο εμφανίστηκε στην σκηνή υποβασταζόμενη με μπαστούνι, ώστε η παράσταση να συνεχιστεί χωρίς διακοπή. Τελικά, όμως, οι πόνοι επιδεινώθηκαν και η Τάνια Τσανακλίδου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να διασφαλιστεί ότι η κατάσταση δεν ήταν σοβαρή.

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ίδια εξήγησε ότι η αδιαθεσία οφειλόταν στην κούραση και σε έναν παλιό τραυματισμό: «Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει ότι σε δυο – τρεις ημέρες, με παυσίπονα και ξεκούραση, θα είμαι εντάξει, γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό».





Η ίδια, παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη για την αναβολή των παραστάσεων: «Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε τη χθεσινή και τη σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε πάλι στις επάλξεις. Στην τελευταία σκηνή ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη, και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν. Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χαθούν δύο παραστάσεις».

Προ ημερών, η Τάνια Τσανακλίδου είχε δείξει απόλυτα συμβιβασμένη με την ηλικία της, δηλώνοντας γεμάτη ικανοποίηση για όλα όσα έχει καταφέρει στη μακρά καριέρα της, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη της για τη μουσική και τη σκηνή παραμένει αμείωτη.

