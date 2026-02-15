Η glam-rock εμφάνιση του D3lta στον τελικό του Sing for Greeece 2026 με το Mad About It

Ο D3lta εντυπωσίασε στον μεγάλο τελικό του Sing for Greece 2026 με το «Mad About It» και διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026

Ο D3lta ανέβηκε 2ος στη σκηνή του μεγάλου τελικού του Sing for Greece 2026 για τη Eurovision και μάγεψε το κοινό με το τραγούδι του Mad About It, χαρίζοντας μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και δυναμικές εμφανίσεις της βραδιάς. Με έντονη σκηνική παρουσία, ιδιαίτερη αισθητική και μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα και ένταση, κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό και να κερδίσει το πιο θερμό χειροκρότημα.

Ο 34χρονος καλλιτέχνης, που συγκαταλέγεται στα φαβορί της διοργάνωσης, παρουσίασε ένα act με κινηματογραφικό χαρακτήρα, προσεγμένο φωτισμό και δυνατή σκηνική ενέργεια, αποδεικνύοντας ότι ξέρει πώς να δημιουργεί ατμόσφαιρα και να κρατά τα βλέμματα στραμμένα πάνω του από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η εμφάνισή του στη σκηνή θύμιζε μια glam-rock εποχή των ’80s, με έντονη αισθητική και theatrical διάθεση. Εμπνευσμένος από είδωλα όπως ο David Bowie, ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Mad About It», φορώντας δερμάτινο παντελόνι, μπολερό και ασημένιες cowboy μπότες, μεταδίδοντας με κάθε κίνηση και βλέμμα τη δυναμική, αστραφτερή rock αύρα της δεκαετίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι απόψε πραγματοποιείται ο μεγάλος τελικός του Sing for Greece, όπου θα αποκαλυφθεί το όνομα του καλλιτέχνη που θα σηκώσει τη σημαία της χώρας μας στον Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, στο πλαίσιο του επετειακού, 70ού διαγωνισμού.

Ποιος είναι ο D3lta

Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα D3lta βρίσκεται ο Ρομπέρτο Κούστας, ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική πορεία ζωής, αξιοποιώντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Ωστόσο, επέλεξε συνειδητά να κυνηγήσει το προσωπικό του όνειρο στη μουσική, χαράσσοντας τον δικό του δρόμο. Με ελληνικές και βρετανικές ρίζες, μεγάλωσε στα Νότια Προάστια της Αθήνας και σήμερα μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην ελληνική πρωτεύουσα και το Λονδίνο, όπου δραστηριοποιείται μουσικά.

Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, όταν ο πατέρας του, που παίζει πιάνο, τον παρότρυνε να μάθει κι εκείνος ένα όργανο. Έτσι, μόλις στα πέντε του χρόνια, άρχισε μαθήματα πιάνου. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, στην αρχή το έβλεπε σαν υποχρέωση, όμως μεγαλώνοντας κατάλαβε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το πρώτο βήμα. Η μουσική εξελίχθηκε σε βασικό τρόπο έκφρασης και αυτογνωσίας, ένα μέσο για να κατανοήσει βαθύτερα τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του.

Χωρίς να πιεστεί από την οικογένειά του να ακολουθήσει τον καλλιτεχνικό δρόμο, η απόφασή του να ασχοληθεί με τη μουσική προέκυψε αυθόρμητα, από μια εσωτερική ανάγκη για δημιουργία και έκφραση. Έτσι, άρχισε να χτίζει τη δική του ταυτότητα στον χώρο, με ήχο και αισθητική που ξεχωρίζουν.

