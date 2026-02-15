Μουσικά Νέα 15.02.2026

Η glam-rock εμφάνιση του D3lta στον τελικό του Sing for Greeece 2026 με το Mad About It

Ο D3lta εντυπωσίασε στον μεγάλο τελικό του Sing for Greece 2026 με το «Mad About It» και διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο D3lta ανέβηκε 2ος στη σκηνή του μεγάλου τελικού του Sing for Greece 2026 για τη Eurovision και μάγεψε το κοινό με το τραγούδι του Mad About It, χαρίζοντας μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και δυναμικές εμφανίσεις της βραδιάς. Με έντονη σκηνική παρουσία, ιδιαίτερη αισθητική και μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα και ένταση, κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό και να κερδίσει το πιο θερμό χειροκρότημα.

Ο 34χρονος καλλιτέχνης, που συγκαταλέγεται στα φαβορί της διοργάνωσης, παρουσίασε ένα act με κινηματογραφικό χαρακτήρα, προσεγμένο φωτισμό και δυνατή σκηνική ενέργεια, αποδεικνύοντας ότι ξέρει πώς να δημιουργεί ατμόσφαιρα και να κρατά τα βλέμματα στραμμένα πάνω του από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η εμφάνισή του στη σκηνή θύμιζε μια glam-rock εποχή των ’80s, με έντονη αισθητική και theatrical διάθεση. Εμπνευσμένος από είδωλα όπως ο David Bowie, ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Mad About It», φορώντας δερμάτινο παντελόνι, μπολερό και ασημένιες cowboy μπότες, μεταδίδοντας με κάθε κίνηση και βλέμμα τη δυναμική, αστραφτερή rock αύρα της δεκαετίας.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Να υπενθυμίσουμε ότι απόψε πραγματοποιείται ο μεγάλος τελικός του Sing for Greece, όπου θα αποκαλυφθεί το όνομα του καλλιτέχνη που θα σηκώσει τη σημαία της χώρας μας στον Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, στο πλαίσιο του επετειακού, 70ού διαγωνισμού.

Ποιος είναι ο D3lta

Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα D3lta βρίσκεται ο Ρομπέρτο Κούστας, ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική πορεία ζωής, αξιοποιώντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Ωστόσο, επέλεξε συνειδητά να κυνηγήσει το προσωπικό του όνειρο στη μουσική, χαράσσοντας τον δικό του δρόμο. Με ελληνικές και βρετανικές ρίζες, μεγάλωσε στα Νότια Προάστια της Αθήνας και σήμερα μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην ελληνική πρωτεύουσα και το Λονδίνο, όπου δραστηριοποιείται μουσικά.

Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, όταν ο πατέρας του, που παίζει πιάνο, τον παρότρυνε να μάθει κι εκείνος ένα όργανο. Έτσι, μόλις στα πέντε του χρόνια, άρχισε μαθήματα πιάνου. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, στην αρχή το έβλεπε σαν υποχρέωση, όμως μεγαλώνοντας κατάλαβε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το πρώτο βήμα. Η μουσική εξελίχθηκε σε βασικό τρόπο έκφρασης και αυτογνωσίας, ένα μέσο για να κατανοήσει βαθύτερα τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του.

Χωρίς να πιεστεί από την οικογένειά του να ακολουθήσει τον καλλιτεχνικό δρόμο, η απόφασή του να ασχοληθεί με τη μουσική προέκυψε αυθόρμητα, από μια εσωτερική ανάγκη για δημιουργία και έκφραση. Έτσι, άρχισε να χτίζει τη δική του ταυτότητα στον χώρο, με ήχο και αισθητική που ξεχωρίζουν.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Μεγάλο Τελικό

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

D3LTA Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sing for Greece 2026: Κατάθεση ψυχής από τον Styliano με το You & I

Sing for Greece 2026: Κατάθεση ψυχής από τον Styliano με το You & I

15.02.2026
Επόμενο
Sing for Greece 2026: Το Labyrinth της Mikay καθήλωσε με ένταση και συναίσθημα

Sing for Greece 2026: Το Labyrinth της Mikay καθήλωσε με ένταση και συναίσθημα

15.02.2026

Δες επίσης

Sing for Greece 2026: Εκρηκτικοί οι Koza Mostra με το Bulletproof
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Εκρηκτικοί οι Koza Mostra με το Bulletproof

15.02.2026
Το «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky έκανε τη σκηνή του Sing for Greece 2026 να αστράψει
Μουσικά Νέα

Το «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky έκανε τη σκηνή του Sing for Greece 2026 να αστράψει

15.02.2026
Eurovision: Η Marseaux μάγεψε τον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Χάνομαι
Μουσικά Νέα

Eurovision: Η Marseaux μάγεψε τον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Χάνομαι

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Συγκλόνισε Marika με το Daughters of the Sun
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Συγκλόνισε Marika με το Daughters of the Sun

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Το Labyrinth της Mikay καθήλωσε με ένταση και συναίσθημα
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Το Labyrinth της Mikay καθήλωσε με ένταση και συναίσθημα

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Κατάθεση ψυχής από τον Styliano με το You & I
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Κατάθεση ψυχής από τον Styliano με το You & I

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη του Μεγάλου Τελικού ήταν ένα party αφιερωμένο στη Eurovision
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη του Μεγάλου Τελικού ήταν ένα party αφιερωμένο στη Eurovision

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Ο Μεγάλος Τελικός έρχεται απόψε στην ΕΡΤ
Agenda

Sing for Greece 2026: Ο Μεγάλος Τελικός έρχεται απόψε στην ΕΡΤ

15.02.2026
Η Ariana Grande τρολάρει το biopic της – Οι πρωταγωνιστές που διάλεξε αφήνουν τους φαν άφωνους
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande τρολάρει το biopic της – Οι πρωταγωνιστές που διάλεξε αφήνουν τους φαν άφωνους

15.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ