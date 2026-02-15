Sing for Greece 2026: Το Labyrinth της Mikay καθήλωσε με ένταση και συναίσθημα

Με εκφραστική σκηνική παρουσία, η Mikay μετέτρεψε το «Labyrinth» σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Sing for Greece 2026

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς βρισκόμαστε στον Μεγάλο Τελικό του εθνικού διαγωνισμού Sing for Greece 2026. Η Mikay ανέβηκε στη σκηνή με το «Labyrinth» και από τα πρώτα δευτερόλεπτα κατόρθωσε να καθηλώσει κοινό και κριτές με την ατμοσφαιρική και συναισθηματικά φορτισμένη εμφάνισή της.

Η μουσική και η παρουσία της δημιούργησαν ένα ταξίδι συναισθημάτων, όπου η ένταση και η ευαισθησία συνδυάστηκαν με τρόπο που έκανε τη στιγμή μοναδική.

Η σκηνική παρουσία της ήταν εντυπωσιακή και μελετημένη. Ντυμένη με κομψό σκηνικό outfit που ανέδειξε την κίνηση και την εκφραστικότητά της, και πλαισιωμένη από φωτισμούς που τόνιζαν το δραματικό βάθος του «Labyrinth», κατάφερε να αποδώσει τη συμβολική πορεία του τραγουδιού: ένα ταξίδι από το σκοτάδι στο φως, από την αμφιβολία στην απελευθέρωση.

Η φωνή της, με δύναμη και ευαισθησία, μετέτρεψε το τραγούδι σε μια εμπειρία που δεν περιοριζόταν μόνο στο να ακουστεί, αλλά και στο να νιώσει βαθιά κάθε θεατής.

Η ατμόσφαιρα που δημιούργησε ήταν ταυτόχρονα προσωπική και καθολική, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στον τελικό. Το «Labyrinth» αναδείχθηκε ως μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, κερδίζοντας το χειροκρότημα και το ενδιαφέρον του κοινού.

Τώρα, η τελική απόφαση για το ποιο τραγούδι θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα καθοριστεί από τον συνδυασμό των ψήφων του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, ελληνικής και διεθνούς.

