Μουσικά Νέα 15.02.2026

Sing for Greece 2026: Το Labyrinth της Mikay καθήλωσε με ένταση και συναίσθημα

Με εκφραστική σκηνική παρουσία, η Mikay μετέτρεψε το «Labyrinth» σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Sing for Greece 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς βρισκόμαστε στον Μεγάλο Τελικό του εθνικού διαγωνισμού Sing for Greece 2026. Η Mikay ανέβηκε στη σκηνή με το «Labyrinth» και από τα πρώτα δευτερόλεπτα κατόρθωσε να καθηλώσει κοινό και κριτές με την ατμοσφαιρική και συναισθηματικά φορτισμένη εμφάνισή της.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: To συναισθηματικό ταξίδι της Mikay μέσα από το «Labyrinth»

Η μουσική και η παρουσία της δημιούργησαν ένα ταξίδι συναισθημάτων, όπου η ένταση και η ευαισθησία συνδυάστηκαν με τρόπο που έκανε τη στιγμή μοναδική.

Η σκηνική παρουσία της ήταν εντυπωσιακή και μελετημένη. Ντυμένη με κομψό σκηνικό outfit που ανέδειξε την κίνηση και την εκφραστικότητά της, και πλαισιωμένη από φωτισμούς που τόνιζαν το δραματικό βάθος του «Labyrinth», κατάφερε να αποδώσει τη συμβολική πορεία του τραγουδιού: ένα ταξίδι από το σκοτάδι στο φως, από την αμφιβολία στην απελευθέρωση.

Η φωνή της, με δύναμη και ευαισθησία, μετέτρεψε το τραγούδι σε μια εμπειρία που δεν περιοριζόταν μόνο στο να ακουστεί, αλλά και στο να νιώσει βαθιά κάθε θεατής.

Η ατμόσφαιρα που δημιούργησε ήταν ταυτόχρονα προσωπική και καθολική, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στον τελικό. Το «Labyrinth» αναδείχθηκε ως μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, κερδίζοντας το χειροκρότημα και το ενδιαφέρον του κοινού.

Τώρα, η τελική απόφαση για το ποιο τραγούδι θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα καθοριστεί από τον συνδυασμό των ψήφων του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, ελληνικής και διεθνούς.

Δες τη Mikay στον Β’ Ημιτελικό:

Διάβασε επίσης: Η Mikay στο Unplugged Stories: «Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να βρεθώ στη σκηνή της Eurovision»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 mikay Sing for Greece Sing for Greece 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η glam-rock εμφάνιση του D3lta στον τελικό του Sing for Greeece 2026 με το Mad About It

Η glam-rock εμφάνιση του D3lta στον τελικό του Sing for Greeece 2026 με το Mad About It

15.02.2026
Επόμενο
Sing for Greece 2026: Συγκλόνισε Marika με το Daughters of the Sun

Sing for Greece 2026: Συγκλόνισε Marika με το Daughters of the Sun

15.02.2026

Δες επίσης

Sing for Greece 2026: Εκρηκτικοί οι Koza Mostra με το Bulletproof
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Εκρηκτικοί οι Koza Mostra με το Bulletproof

15.02.2026
Το «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky έκανε τη σκηνή του Sing for Greece 2026 να αστράψει
Μουσικά Νέα

Το «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky έκανε τη σκηνή του Sing for Greece 2026 να αστράψει

15.02.2026
Eurovision: Η Marseaux μάγεψε τον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Χάνομαι
Μουσικά Νέα

Eurovision: Η Marseaux μάγεψε τον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Χάνομαι

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Συγκλόνισε Marika με το Daughters of the Sun
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Συγκλόνισε Marika με το Daughters of the Sun

15.02.2026
Η glam-rock εμφάνιση του D3lta στον τελικό του Sing for Greeece 2026 με το Mad About It
Μουσικά Νέα

Η glam-rock εμφάνιση του D3lta στον τελικό του Sing for Greeece 2026 με το Mad About It

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Κατάθεση ψυχής από τον Styliano με το You & I
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Κατάθεση ψυχής από τον Styliano με το You & I

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη του Μεγάλου Τελικού ήταν ένα party αφιερωμένο στη Eurovision
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη του Μεγάλου Τελικού ήταν ένα party αφιερωμένο στη Eurovision

15.02.2026
Sing for Greece 2026: Ο Μεγάλος Τελικός έρχεται απόψε στην ΕΡΤ
Agenda

Sing for Greece 2026: Ο Μεγάλος Τελικός έρχεται απόψε στην ΕΡΤ

15.02.2026
Η Ariana Grande τρολάρει το biopic της – Οι πρωταγωνιστές που διάλεξε αφήνουν τους φαν άφωνους
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande τρολάρει το biopic της – Οι πρωταγωνιστές που διάλεξε αφήνουν τους φαν άφωνους

15.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ