Sing for Greece 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Μεγάλο Τελικό

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου η μεγάλη βραδιά του Sing for Greece 2026, με τα 14 υποψήφια τραγούδια να διεκδικούν το εισιτήριο για τη Eurovision 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς το Sing for Greece 2026 φτάνει στην πιο κρίσιμη στιγμή του. Με έντονο ανταγωνισμό, διαφορετικά μουσικά στυλ και υψηλές προσδοκίες από το κοινό, ο Μεγάλος Τελικός, που έχει θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, αναμένεται να αναδείξει τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη Ελλάδα στη Βιέννη.

Το αποτέλεσμα θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του τηλεοπτικού κοινού και δύο επιτροπών, μιας ελληνικής και μιας διεθνούς, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την πλατφόρμα ERTflix.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026:

1. «YOU & I» – STYLIANOS

2. «Mad About It» – D3lta

3. «Labyrinth» – Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» – Μαρίκα

5. «Χάνομαι» – Marseaux

6. «Dark Side of the Moon» – Good job Nicky

7. «Bulletproof» – KOZA MOSTRA

8. «Europa» – STEFI

9. «Άλμα» – Rosanna Mailan

10. «Paréa» – Evangelia

11. «ASTEIO» – ZAF

12. «Ferto» – Akylas

13. «SABOTAGE!» – LeroyBroughtFlowers

14.«The Other Side» – Alexandra Sieti

