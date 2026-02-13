Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Β’ Ημιτελικού της Eurovision

Η αγωνία γύρω από την επιλογή του τραγουδιού που θα σηκώσει τη σημαία της Ελλάδας στη Eurovision 2026 είναι πιο έντονη από ποτέ, μιας και ο δεύτερος και τελευταίος ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» μόλις ολοκληρώθηκε. Ο πρώτος ημιτελικός πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με 14 συμμετοχές να ανεβαίνουν στη σκηνή, ενώ άλλες τόσες παρουσιάστηκαν σήμερα, στον Β’ ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε βραδιά, 7 τραγούδια παίρνουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το τελικό αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο επιτροπών, μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.
Η αυλαία του Β’ Ημιτελικού μόλις έπεσε για αυτό πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα έγιναν σήμερα!
Η εντυπωσιακή έναρξη
Η αποψινή βραδιά ξεκίνησε με ένα βίντεο από τους υπόλοιπους 14 υποψήφιους, οι οποίοι τραγούδησαν όλοι μαζί μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν περάσει από την Eurovisio. Αμέσως μετά ακολούθησε η εντυπωσιακή εμφάνιση των παρουσιαστών της βραδιάς, Γιώργος Καπουτζίδης, Κατερίνα Βρανά και Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι εμφανίστηκαν στη σκηνή μέσα σε θερμό χειροκρότημα. Με χιούμορ και καλή διάθεση καλωσόρισαν το κοινό, ενημερώνοντας για τη διάρκεια της βραδιάς. H Μπέττυ επέλεξε ενα ανδρόγυνο look, η Κατερίνα ένα πουά φόρεμα ενώ ο Γιώργος ένα ιδιαίτερα χρωματιστό κουστούμι.
Rikki, «Agapi»
Ο Rikki εμφανίστηκε στη σκηνή με μια λιτή αλλά ουσιαστική προσέγγιση. Το «Agapi» είναι ένα κομμάτι που απαιτεί φωνητικό έλεγχο και συναισθηματική εμπλοκή, και ο καλλιτέχνης φάνηκε να ανταποκρίνεται με επιτυχία και στα δύο. Χωρίς την ανάγκη για φορτωμένα σκηνικά, η εμφάνιση βασίστηκε στην επαφή του με την κάμερα και στην ικανότητά του να μεταδίδει το νόημα του τραγουδιού στο κοινό. Η σκηνοθεσία ακολούθησε την κλιμάκωση της μελωδίας, με τους φωτισμούς να δημιουργούν μια ζεστή και οικεία ατμόσφαιρα που ταίριαζε απόλυτα με το θέμα του κομματιού. Φωνητικά, ο Rikki ήταν σταθερός, δίνοντας έμφαση στις δυναμικές του τραγουδιού και κρατώντας μια ισορροπία που κέρδισε τις εντυπώσεις.
Garvin, «Back In The Game»
Ο Garvin εμφανίστηκε με το «Back In The Game», ένα δυναμικό uptempo rock κομμάτι που άλλαξε άμεσα την ατμόσφαιρα της βραδιάς. Ο χαρακτηριστικός ρυθμός της εισαγωγής έγινε αναγνωρίσιμος από τα πρώτα δευτερόλεπτα, δίνοντας τον τόνο μιας εκρηκτικής εμφάνισης με γρήγορο τέμπο και έντονη ενέργεια. Η σκηνική παρουσία του Garvin κινήθηκε σε καθαρά συναυλιακά μονοπάτια, με δυναμική στάση σώματος και συνεχή ένταση που κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού σταθερά υψηλό.
Mikay, «Labyrinth»
Η εμφάνιση της Mikay στον Β’ Ημιτελικό ήταν ατμοσφαιρική και βαθιά προσωπική, αφήνοντας έντονη εντύπωση στο κοινό και τους κριτές. Από τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, η μουσική και η παρουσία της δημιούργησαν ένα ταξίδι συναισθημάτων, όπου η ένταση και η ευαισθησία συνδυάστηκαν με έναν τρόπο που σπάνια βλέπουμε στον εθνικό διαγωνισμό.
Marika, «Daughters of the Sun»
Ανάμεσα στις εμφανίσεις που διαφοροποιήθηκαν αισθητικά βρέθηκε το «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» της Marika, ένα τραγούδι με έντονη μελωδική γραμμή και ρυθμικό ρεφρέν που έδωσε έναν πιο ατμοσφαιρικό τόνο στη βραδιά. Η σύνθεση κινείται σε ένα υβριδικό μουσικό τοπίο, όπου σύγχρονες pop αναφορές συναντούν στοιχεία που θυμίζουν παραδοσιακή ελληνική μουσική, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα με ξεκάθαρη ταυτότητα.
D3lta, «Mad about it»
Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισής του, έγινε σαφές ότι ο D3lta πατάει γερά στη σκηνή. Χωρίς υπερβολικά σκηνικά τεχνάσματα, βασίστηκε στην καθαρή rock ενέργεια του κομματιού και στη δική του χαρισματική παρουσία. Το «Mad about it» είναι ένα τραγούδι με δυνατό ρυθμό και κολλητικό ήχο, το οποίο φάνηκε να λειτουργεί εξαιρετικά σε συνθήκες live μετάδοσης.
Zaf, «Asteio»
Η εμφάνιση του Zaf με το ρυθμικό pop «Asteio» αποτέλεσε μία από τις στιγμές που άλλαξαν τον ρυθμό της βραδιάς, προσθέτοντας παιχνιδιάρικη ένταση και σύγχρονη αισθητική στο διαγωνιστικό μέρος. Ήδη από τη πρώτη νότα ο Zaf κατέκτησε τη σκηνή και δέσποζε σε αυτή. Εμφανίστηκε με σταθερή σκηνική παρουσία και αυτοπεποίθηση, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή μια ατμόσφαιρα που κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.
Kianna, «No More Drama»
Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, η Kianna έδειξε ότι το «No More Drama» είναι ένα κομμάτι φτιαγμένο για τη σκηνή. Η παρουσίαση είχε έντονα στοιχεία performance, με τη χορογραφία να συμπληρώνει τον up-tempo ρυθμό του τραγουδιού. Η Kianna στάθηκε με αυτοπεποίθηση, καταφέρνοντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις του χορού και τη φωνητική της απόδοση. Η σκηνοθεσία έπαιξε με έντονες εναλλαγές φώτων και visuals που ταίριαζαν απόλυτα με το ύφος του κομματιού, δημιουργώντας μια club ατμόσφαιρα στο πλατό. Ήταν ένα act που είχε συνοχή και φρεσκάδα, στοχεύοντας ξεκάθαρα στο κοινό που αναζητά τον σύγχρονο pop ήχο στον διαγωνισμό.
Stella Kay, «You Are The Fire»
Σε μια βραδιά που τα είχε όλα, η Stella Kay πόνταρε στη φωνητική της σταθερότητα και σε μια παρουσίαση που εξέπεμπε δυναμισμό, κερδίζοντας δίκαια το χειροκρότημα του κοινού. Το «You Are The Fire» είναι ένα κομμάτι που βασίζεται στις υψηλές φωνητικές απαιτήσεις και η Stella Kay έδειξε από την αρχή ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Η εμφάνισή της είχε έναν αέρα σιγουριάς, με την ίδια να κυριαρχεί στο κέντρο της σκηνής. Η παρουσίαση δεν αναλώθηκε σε περίπλοκα χορευτικά, αλλά εστίασε στην ένταση της ερμηνείας και στη σύνδεση της καλλιτέχνιδας με τους στίχους.
Tianora, «Anatello»
Το «Anatello» της Tianora αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, με την ερμηνεία της να χαρακτηρίζεται από έντονο πάθος και ενέργεια που ανέδειξαν τις εντυπωσιακές φωνητικές της δυνατότητες. Η καλλιτέχνιδα παρουσίασε ένα τραγούδι που παντρεύει την ελληνική παράδοση με σύγχρονα μουσικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα απόλυτα μοντέρνο αλλά βαθιά συνδεδεμένο με τις Ελληνικές ρίζες. Ο ελληνικός στίχος λειτούργησε άμεσα, επικοινωνώντας με το κοινό και μεταφέροντας συναίσθημα από την πρώτη κιόλας νότα.
Victoria Anastasia, «Whatcha Doin To Me»
Η Victoria Anastasia έφερε στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 μια φρέσκια και ζωντανή ενέργεια με το τραγούδι της «Whatcha Doin To Me», δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ήταν ταυτόχρονα χαρούμενο, δυναμικό και γεμάτο πάθος. Η εμφάνισή της ξεχώρισε για την αμεσότητα και τη ζωντάνια της. Οι ρυθμοί του τραγουδιού, οι εναλλαγές και οι μελωδίες που έντυναν ένα σύγχρονο ποπ ύφος, έκαναν το κοινό κουνηθεί στον ρυθμό. Η Victoria Anastasia κατάφερε να μεταφέρει τη χαρά και τον ενθουσιασμό του τραγουδιού, αφήνοντας μια αίσθηση ελαφρότητας και διασκέδασης, χωρίς να χάνει τη μουσική ουσία και την ελληνική ταυτότητα του κομματιού.
BASILICA, «Set Everything On Fire»
Η εμφάνιση της BASILICA στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 με το τραγούδι «Set Everything On Fire» ήταν εκρηκτική και γεμάτη ενέργεια, αφήνοντας το κοινό και τους κριτές άφωνους. Η σκηνική της παρουσία ανέδειξε μια δυναμική που συνδύαζε πάθος, ένταση και αμεσότητα, μετατρέποντας το τραγούδι σε μια εμπειρία που «άναψε» τον χώρο και την ατμόσφαιρα του ημιτελικού.Παρά τη μεγάλη πίεση και τον σύντομο χρόνο προετοιμασίας, η BASILICA κατάφερε να δώσει μια performance γεμάτη αυτοπεποίθηση. Το τραγούδι δεν είχε αρχικά δημιουργηθεί για τη Eurovision, αλλά η ανάγκη της να κάνει το ντεμπούτο της επί σκηνής την οδήγησε να ολοκληρώσει και να παρουσιάσει το κομμάτι μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες. Η ένταση, η αφοσίωση και η αδιάκοπη δουλειά φάνηκαν σε κάθε νότα και κίνηση, ενώ η αίσθηση της «πίεσης που κινητοποιεί» πρόσθεσε μια αυθεντική δυναμική στην ερμηνεία.
Good Job Nicky, «Dark Side of the Moon»
Η εμφάνιση του Good Job Nicky στο Sing for Greece 2026 με το «Dark Side of the Moon» ξεχώρισε για την έντονη ενέργεια και τον pop χαρακτήρα του κομματιού. Από τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, η μουσική γέμισε τον χώρο με δυναμική και συναίσθημα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που κρατάει το κοινό σε εγρήγορση από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα. Η σκηνική παρουσία του ήταν προσεγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Το σκηνικό και τα φωτιστικά στοιχεία ανέδειξαν την ενέργεια του τραγουδιού, ενώ η ερμηνεία του Good Job Nicky απέδωσε με ένταση και συναίσθημα τη δυναμική και τις μεταπτώσεις του «Dark Side of the Moon». Το αποτέλεσμα ήταν μια performance που συνδύασε pop αίσθηση, έντονο ρυθμό και συναισθηματικό βάθος, αφήνοντας ισχυρή εντύπωση σε κοινό και κριτές.
Koza Mostra, «Bulletproof»
Οι Koza Mostra ξέρουν καλά πώς να διαχειρίζονται τη σκηνή ενός τηλεοπτικού show και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Το «Bulletproof» είναι ένα κομμάτι που στηρίζεται πολύ στην ομαδικότητα και την κίνηση, και η μπάντα κατάφερε να μεταδώσει αυτή την αίσθηση «παρέας» στο κοινό. Χωρίς να καταφύγουν σε υπερβολές, παρουσίασαν ένα act με ροή και νεύρο, που κράτησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών αμείωτο. Φωνητικά, η εμφάνιση ήταν σωστά τοποθετημένη, με τα πνευστά να δίνουν το απαραίτητο «χρώμα» που περιμένει κανείς από τους Koza Mostra. Η σκηνοθεσία ακολούθησε τον γρήγορο ρυθμό του τραγουδιού, αναδεικνύοντας τη ζωντάνια του συγκροτήματος χωρίς να κουράζει το μάτι. Το κοινό αντέδρασε θετικά στον ρυθμό του «Bulletproof», συνοδεύοντας το συγκρότημα με ρυθμικά χειροκρότημα. Ήταν μια από τις στιγμές της βραδιάς που ο διαγωνισμός απέκτησε έναν πιο «φεστιβαλικό» χαρακτήρα, κάτι που πάντα λειτουργεί υπέρ της ατμόσφαιρας στον ημιτελικό.
LeroyBroughtFlowers, «Sabotage!»
Η εμφάνιση του LeroyBroughtFlowers στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 ξεχώρισε για την ηρεμία και το βάθος της. Το τραγούδι του, «Sabotage!», δεν είναι ένας απλός μουσικός ύμνος, αλλά μια προσωπική εξομολόγηση που φέρνει στο προσκήνιο τις εσωτερικές μάχες και τα συναισθηματικά διλήμματα που βιώνει ο καθένας.Στη σκηνή, η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη αλλά έντονα φορτισμένη, με τη μουσική και τη φωνή του καλλιτέχνη να δημιουργούν ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Μέσα από το «Sabotage!», ο LeroyBroughtFlowers εξερευνά το σαμποτάζ που συχνά κάνουμε στον ίδιο μας τον εαυτό, είτε στις ερωτικές σχέσεις είτε σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Το τραγούδι καταφέρνει να μετατρέψει αυτήν την προσωπική αναζήτηση σε μια καθολική εμπειρία, που μιλάει σε κάθε θεατή ξεχωριστά.
Η εκρηκτική εμφάνιση της Antigoni με το Jalla για την Κύπρο
Η πανέμορφη εκπρόσωπος της Κύπρου για την Eurovision 2026 απέδειξε πως ξέρει να κρατά το κοινό στα χέρια της, μεταδίδοντας αβίαστα τον ρυθμό και την ενέργειά της σε ολόκληρη την αρένα. Με ένα λευκό boho σετ που ανέδειξε τη σκηνική της αύρα και τα μαλλιά της σε χαλαρούς κυματισμούς, δημιούργησε μια εικόνα καλοκαιρινής ανεμελιάς με έντονο ethnic ταμπεραμέντο. Στο πλευρό της, οι χορευτές της ενίσχυσαν δυναμικά την παρουσία της, με χορογραφίες που «έδεναν» ιδανικά με τους ανατολίτικους ήχους και το έντονο στοιχείο του τσιφτετελιού, ξεσηκώνοντας το κοινό που δεν σταμάτησε να χειροκροτεί και να κινείται στον ρυθμό. Η εμφάνισή της δεν λειτούργησε απλώς ως μουσικό διάλειμμα της βραδιάς, αλλά ως μια δυνατή υπενθύμιση πως η κυπριακή συμμετοχή έρχεται αποφασισμένη να κλέψει τις εντυπώσεις. Με αυτοπεποίθηση, σκηνική άνεση και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα, η Antigoni έδωσε μια γεύση από αυτό που μπορούμε να περιμένουμε στη σκηνή της Eurovision 2026, και όλα δείχνουν πως θα είναι μια από τις συμμετοχές που θα συζητηθούν έντονα.
Η επιτροπή που επέλεξε τα υποψήφια τραγούδια του Sing for Greece 2026
Η ΕΡΤ, γνωστοποίησε μέσα από τον Β’ Ημιτελικό τα μέλη της Πρωτοβάθμιας Κριτικής Επιτροπής που είχαν την ευθύνη επιλογής των 28 τραγουδιών για το φετινό Sing for Greece, μέσω του οποίου θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026. Όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης, η επιτροπή αποτελούνταν από πρόσωπα με εμπειρία στον χώρο της μουσικής, της παραγωγής και της τηλεόρασης: Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και μέλη: η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη, η διευθύντρια ραδιοφωνικών σταθμών Δέσποινα Κρητικού, ο τραγουδοποιός Monsieur Minimal, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος και η τραγουδοποιός Μαριέττα Φαφούτη.
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τάμτα
Στη σκηνή ανέβηκε η Tamta, ένα όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Eurovision, καθώς είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο το 2019 με το «Replay» και είχε συμμετάσχει στον εθνικό τελικό το 2007. Πλαισιωμένη από την ΕΡΤ και την ορχήστρα της, παρέδωσε μια καθηλωτική, ατμοσφαιρική εμφάνιση ερμηνεύοντας τα «Allo ti leo», «Khorumi», «Se eida se mena», «Unloved» και «With Love». Στο «Khorumi», ειδικά, δημιούργησε έναν σκοτεινό, σχεδόν τελετουργικό τόνο, με αποκορύφωμα την εντυπωσιακή χορογραφία όπου οι χορευτές την σήκωσαν ψηλά, προσδίδοντας κινηματογραφική διάσταση στην performance. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι ενδυματολογικές της επιλογές. Στην αρχή εμφανίστηκε με ένα λευκό τούλινο φόρεμα του Βρεττός Βρεττάκος, με oversized ώμους και ελληνικές λέξεις όπως «Θύμα» και «Φίλη» γραμμένες επάνω του, ένα φόρεμα που είχε παρουσιαστεί στο θεατρικό ντεφιλέ Dramodé στο πλαίσιο του 1ου Greek Fashion Festival στην Πειραιώς 260. Το κομμάτι λειτουργούσε ως μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης και σχόλιο για τη σύγχρονη κοινωνία, συνδέοντας τη μόδα με κοινωνικά ζητήματα. Η εμφάνιση κορυφώθηκε με την επανερμηνεία του «With Love», του τραγουδιού με το οποίο η Τάμτα είχε διαγωνιστεί το 2007 στον εθνικό τελικό. Τότε, με afro μαλλιά και κουκούλα, είχε δεχθεί κριτική καθώς η αναμενόμενη χιονόπτωση δεν ήρθε ποτέ. Σήμερα, φορώντας ξανά κουκούλα και συνοδευόμενη από πραγματική χιονόπτωση πάνω στη σκηνή, η Τάμτα απέδωσε διακριτικά την απάντησή της στην κριτική, αποδεικνύοντας ότι η σκηνή ανήκει σε όσους τολμούν και εξελίσσονται, ενώ η τέχνη γίνεται η καλύτερη απάντηση.
Οι 7 υποψήφιοι που πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο Τελικό
Στη σκηνή του «Sing for Greece» ανέβηκε ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής, Κωνσταντίνος Παντζόγλου, κρατώντας έναν φάκελο με τα ονόματα των καλλιτεχνών που προκρίθηκαν στον Μεγάλο Τελικό. Τον παρέδωσε στη Κατερίνα Βρανά, η οποία έβαλε τέλος στην αγωνία, αποκαλύπωντας τα 7 τραγούδια που θα συνεχίσουν τη μάχη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής.
1. «Dark Side of the Moon» – Good job Nicky
2. «Labyrinth» – Mikay
3. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» – Μαρίκα
4. «Mad About It» – D3lta
5. «SABOTAGE!» – LeroyBroughtFlowers
6. «Bulletproof» – KOZA MOSTRA
7. «ASTEIO» – ZAF
