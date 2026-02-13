Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Β’ Ημιτελικού της Eurovision

Tianora, «Anatello»

Το «Anatello» της Tianora αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, με την ερμηνεία της να χαρακτηρίζεται από έντονο πάθος και ενέργεια που ανέδειξαν τις εντυπωσιακές φωνητικές της δυνατότητες. Η καλλιτέχνιδα παρουσίασε ένα τραγούδι που παντρεύει την ελληνική παράδοση με σύγχρονα μουσικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα απόλυτα μοντέρνο αλλά βαθιά συνδεδεμένο με τις Ελληνικές ρίζες. Ο ελληνικός στίχος λειτούργησε άμεσα, επικοινωνώντας με το κοινό και μεταφέροντας συναίσθημα από την πρώτη κιόλας νότα.





Victoria Anastasia, «Whatcha Doin To Me»

Η Victoria Anastasia έφερε στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 μια φρέσκια και ζωντανή ενέργεια με το τραγούδι της «Whatcha Doin To Me», δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ήταν ταυτόχρονα χαρούμενο, δυναμικό και γεμάτο πάθος. Η εμφάνισή της ξεχώρισε για την αμεσότητα και τη ζωντάνια της. Οι ρυθμοί του τραγουδιού, οι εναλλαγές και οι μελωδίες που έντυναν ένα σύγχρονο ποπ ύφος, έκαναν το κοινό κουνηθεί στον ρυθμό. Η Victoria Anastasia κατάφερε να μεταφέρει τη χαρά και τον ενθουσιασμό του τραγουδιού, αφήνοντας μια αίσθηση ελαφρότητας και διασκέδασης, χωρίς να χάνει τη μουσική ουσία και την ελληνική ταυτότητα του κομματιού.





BASILICA, «Set Everything On Fire»

Η εμφάνιση της BASILICA στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 με το τραγούδι «Set Everything On Fire» ήταν εκρηκτική και γεμάτη ενέργεια, αφήνοντας το κοινό και τους κριτές άφωνους. Η σκηνική της παρουσία ανέδειξε μια δυναμική που συνδύαζε πάθος, ένταση και αμεσότητα, μετατρέποντας το τραγούδι σε μια εμπειρία που «άναψε» τον χώρο και την ατμόσφαιρα του ημιτελικού.Παρά τη μεγάλη πίεση και τον σύντομο χρόνο προετοιμασίας, η BASILICA κατάφερε να δώσει μια performance γεμάτη αυτοπεποίθηση. Το τραγούδι δεν είχε αρχικά δημιουργηθεί για τη Eurovision, αλλά η ανάγκη της να κάνει το ντεμπούτο της επί σκηνής την οδήγησε να ολοκληρώσει και να παρουσιάσει το κομμάτι μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες. Η ένταση, η αφοσίωση και η αδιάκοπη δουλειά φάνηκαν σε κάθε νότα και κίνηση, ενώ η αίσθηση της «πίεσης που κινητοποιεί» πρόσθεσε μια αυθεντική δυναμική στην ερμηνεία.





Good Job Nicky, «Dark Side of the Moon»

Η εμφάνιση του Good Job Nicky στο Sing for Greece 2026 με το «Dark Side of the Moon» ξεχώρισε για την έντονη ενέργεια και τον pop χαρακτήρα του κομματιού. Από τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, η μουσική γέμισε τον χώρο με δυναμική και συναίσθημα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που κρατάει το κοινό σε εγρήγορση από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα. Η σκηνική παρουσία του ήταν προσεγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Το σκηνικό και τα φωτιστικά στοιχεία ανέδειξαν την ενέργεια του τραγουδιού, ενώ η ερμηνεία του Good Job Nicky απέδωσε με ένταση και συναίσθημα τη δυναμική και τις μεταπτώσεις του «Dark Side of the Moon». Το αποτέλεσμα ήταν μια performance που συνδύασε pop αίσθηση, έντονο ρυθμό και συναισθηματικό βάθος, αφήνοντας ισχυρή εντύπωση σε κοινό και κριτές.





Koza Mostra, «Bulletproof»

Οι Koza Mostra ξέρουν καλά πώς να διαχειρίζονται τη σκηνή ενός τηλεοπτικού show και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Το «Bulletproof» είναι ένα κομμάτι που στηρίζεται πολύ στην ομαδικότητα και την κίνηση, και η μπάντα κατάφερε να μεταδώσει αυτή την αίσθηση «παρέας» στο κοινό. Χωρίς να καταφύγουν σε υπερβολές, παρουσίασαν ένα act με ροή και νεύρο, που κράτησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών αμείωτο. Φωνητικά, η εμφάνιση ήταν σωστά τοποθετημένη, με τα πνευστά να δίνουν το απαραίτητο «χρώμα» που περιμένει κανείς από τους Koza Mostra. Η σκηνοθεσία ακολούθησε τον γρήγορο ρυθμό του τραγουδιού, αναδεικνύοντας τη ζωντάνια του συγκροτήματος χωρίς να κουράζει το μάτι. Το κοινό αντέδρασε θετικά στον ρυθμό του «Bulletproof», συνοδεύοντας το συγκρότημα με ρυθμικά χειροκρότημα. Ήταν μια από τις στιγμές της βραδιάς που ο διαγωνισμός απέκτησε έναν πιο «φεστιβαλικό» χαρακτήρα, κάτι που πάντα λειτουργεί υπέρ της ατμόσφαιρας στον ημιτελικό.





LeroyBroughtFlowers, «Sabotage!»

Η εμφάνιση του LeroyBroughtFlowers στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 ξεχώρισε για την ηρεμία και το βάθος της. Το τραγούδι του, «Sabotage!», δεν είναι ένας απλός μουσικός ύμνος, αλλά μια προσωπική εξομολόγηση που φέρνει στο προσκήνιο τις εσωτερικές μάχες και τα συναισθηματικά διλήμματα που βιώνει ο καθένας.Στη σκηνή, η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη αλλά έντονα φορτισμένη, με τη μουσική και τη φωνή του καλλιτέχνη να δημιουργούν ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Μέσα από το «Sabotage!», ο LeroyBroughtFlowers εξερευνά το σαμποτάζ που συχνά κάνουμε στον ίδιο μας τον εαυτό, είτε στις ερωτικές σχέσεις είτε σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Το τραγούδι καταφέρνει να μετατρέψει αυτήν την προσωπική αναζήτηση σε μια καθολική εμπειρία, που μιλάει σε κάθε θεατή ξεχωριστά.





Η εκρηκτική εμφάνιση της Antigoni με το Jalla για την Κύπρο

Η πανέμορφη εκπρόσωπος της Κύπρου για την Eurovision 2026 απέδειξε πως ξέρει να κρατά το κοινό στα χέρια της, μεταδίδοντας αβίαστα τον ρυθμό και την ενέργειά της σε ολόκληρη την αρένα. Με ένα λευκό boho σετ που ανέδειξε τη σκηνική της αύρα και τα μαλλιά της σε χαλαρούς κυματισμούς, δημιούργησε μια εικόνα καλοκαιρινής ανεμελιάς με έντονο ethnic ταμπεραμέντο. Στο πλευρό της, οι χορευτές της ενίσχυσαν δυναμικά την παρουσία της, με χορογραφίες που «έδεναν» ιδανικά με τους ανατολίτικους ήχους και το έντονο στοιχείο του τσιφτετελιού, ξεσηκώνοντας το κοινό που δεν σταμάτησε να χειροκροτεί και να κινείται στον ρυθμό. Η εμφάνισή της δεν λειτούργησε απλώς ως μουσικό διάλειμμα της βραδιάς, αλλά ως μια δυνατή υπενθύμιση πως η κυπριακή συμμετοχή έρχεται αποφασισμένη να κλέψει τις εντυπώσεις. Με αυτοπεποίθηση, σκηνική άνεση και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα, η Antigoni έδωσε μια γεύση από αυτό που μπορούμε να περιμένουμε στη σκηνή της Eurovision 2026, και όλα δείχνουν πως θα είναι μια από τις συμμετοχές που θα συζητηθούν έντονα.

Η επιτροπή που επέλεξε τα υποψήφια τραγούδια του Sing for Greece 2026

Η ΕΡΤ, γνωστοποίησε μέσα από τον Β’ Ημιτελικό τα μέλη της Πρωτοβάθμιας Κριτικής Επιτροπής που είχαν την ευθύνη επιλογής των 28 τραγουδιών για το φετινό Sing for Greece, μέσω του οποίου θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026. Όπως ανακοίνωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης, η επιτροπή αποτελούνταν από πρόσωπα με εμπειρία στον χώρο της μουσικής, της παραγωγής και της τηλεόρασης: Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και μέλη: η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη, η διευθύντρια ραδιοφωνικών σταθμών Δέσποινα Κρητικού, ο τραγουδοποιός Monsieur Minimal, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος και η τραγουδοποιός Μαριέττα Φαφούτη.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τάμτα

Στη σκηνή ανέβηκε η Tamta, ένα όνομα άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Eurovision, καθώς είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο το 2019 με το «Replay» και είχε συμμετάσχει στον εθνικό τελικό το 2007. Πλαισιωμένη από την ΕΡΤ και την ορχήστρα της, παρέδωσε μια καθηλωτική, ατμοσφαιρική εμφάνιση ερμηνεύοντας τα «Allo ti leo», «Khorumi», «Se eida se mena», «Unloved» και «With Love». Στο «Khorumi», ειδικά, δημιούργησε έναν σκοτεινό, σχεδόν τελετουργικό τόνο, με αποκορύφωμα την εντυπωσιακή χορογραφία όπου οι χορευτές την σήκωσαν ψηλά, προσδίδοντας κινηματογραφική διάσταση στην performance. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι ενδυματολογικές της επιλογές. Στην αρχή εμφανίστηκε με ένα λευκό τούλινο φόρεμα του Βρεττός Βρεττάκος, με oversized ώμους και ελληνικές λέξεις όπως «Θύμα» και «Φίλη» γραμμένες επάνω του, ένα φόρεμα που είχε παρουσιαστεί στο θεατρικό ντεφιλέ Dramodé στο πλαίσιο του 1ου Greek Fashion Festival στην Πειραιώς 260. Το κομμάτι λειτουργούσε ως μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης και σχόλιο για τη σύγχρονη κοινωνία, συνδέοντας τη μόδα με κοινωνικά ζητήματα. Η εμφάνιση κορυφώθηκε με την επανερμηνεία του «With Love», του τραγουδιού με το οποίο η Τάμτα είχε διαγωνιστεί το 2007 στον εθνικό τελικό. Τότε, με afro μαλλιά και κουκούλα, είχε δεχθεί κριτική καθώς η αναμενόμενη χιονόπτωση δεν ήρθε ποτέ. Σήμερα, φορώντας ξανά κουκούλα και συνοδευόμενη από πραγματική χιονόπτωση πάνω στη σκηνή, η Τάμτα απέδωσε διακριτικά την απάντησή της στην κριτική, αποδεικνύοντας ότι η σκηνή ανήκει σε όσους τολμούν και εξελίσσονται, ενώ η τέχνη γίνεται η καλύτερη απάντηση.

Οι 7 υποψήφιοι που πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο Τελικό

Στη σκηνή του «Sing for Greece» ανέβηκε ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής, Κωνσταντίνος Παντζόγλου, κρατώντας έναν φάκελο με τα ονόματα των καλλιτεχνών που προκρίθηκαν στον Μεγάλο Τελικό. Τον παρέδωσε στη Κατερίνα Βρανά, η οποία έβαλε τέλος στην αγωνία, αποκαλύπωντας τα 7 τραγούδια που θα συνεχίσουν τη μάχη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής.

1. «Dark Side of the Moon» – Good job Nicky





2. «Labyrinth» – Mikay





3. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» – Μαρίκα





4. «Mad About It» – D3lta





5. «SABOTAGE!» – LeroyBroughtFlowers





6. «Bulletproof» – KOZA MOSTRA





7. «ASTEIO» – ZAF





