Μουσικά Νέα 13.02.2026

B’ Ημιτελικός Eurovision: Τα 7 τραγούδια που περνούν στον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026

Αυτά είναι τα 7 τραγούδια του Β' Ημιτελικού που πήραν το εισιτήριο μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η διαδικασία επιλογής για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της, και η αγωνία στο «Sing for Greece» χτυπά κόκκινο. Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων του Β’ Ημιτελικού όπου και οι 14 διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, πραγματοποιήθηκε η 20λεπτη διαδικασία της ψηφοφορίας κατά την οποία η αγωνία χτύπησε κόκκινο.

Στη σκηνή του «Sing for Greece» ανέβηκε ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής, Κωνσταντίνος Παντζόγλου, κρατώντας έναν φάκελο με τα ονόματα των καλλιτεχνών που προκρίθηκαν στον Μεγάλο Τελικό. Τον παρέδωσε στη Κατερίνα Βρανά, η οποία έβαλε τέλος στην αγωνία, αποκαλύπτοντας τα 7 τραγούδια που θα συνεχίσουν τη μάχη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής.

Οι καλλιτέχνες που πέρασαν στον τελικό σύμφωνα με τη σειρά που ανακοινώθηκαν:

1. «Dark Side of the Moon» – Good job Nicky

2. «Labyrinth» – Mikay

3. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)» – Μαρίκα

4. «Mad About It» – D3lta

5. «SABOTAGE!» – LeroyBroughtFlowers

6. «Bulletproof» – KOZA MOSTRA

7. «ASTEIO» – ZAF

Αξίζει να αναφέρουμε ότι Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και μέλη: η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη, η διευθύντρια ραδιοφωνικών σταθμών Δέσποινα Κρητικού, ο τραγουδοποιός Monsieur Minimal, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος και η τραγουδοποιός Μαριέττα Φαφούτη. Οι παραπάνω επιλέξαν τα 28 τραγούδια από τις 263 συμμετοχές που κατατέθηκαν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

Οι οικοδεσπότες του «Sing for Greece 2026» Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού που ανυπομονούσε να τους απολαύσει!

Στις εκπλήξεις της βραδιάς, 2 εντυπωσιακές καλεσμένες.

Η εκρηκτική Τάμτα ανέβηκε στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» και παρουσίασε ένα εντυπωσιακό show σε συνεργασία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Η ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής ερμήνευσε με ξεχωριστό τρόπο αγαπημένα της τραγούδια σε ενορχήστρωση Αχιλλέα Γουάστωρ.

Η Antigoni, με την εκπληκτική παρουσία της, ξεσήκωσε το κοινό παρουσιάζοντας, για πρώτη φορά ζωντανά, το «Jalla», το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον φετινό Διαγωνισμό της Eurovision.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του show ανακοινώθηκαν τα ονόματα της Επιτροπής Α’ φάσης, η οποία επέλεξε τα 28 τραγούδια που διαγωνίστηκαν στο «Sing for Greece 2026». Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και μέλη η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη, η διευθύντρια ραδιοφωνικών σταθμών Δέσποινα Κρητικού, ο τραγουδοποιός Monsieur Minimal, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος και η τραγουδοποιός Μαριέττα Φαφούτη.

Μετά το διαγωνιστικό μέρος του Β’ Ημιτελικού, οι επτά υποψήφιοι που προκρίθηκαν στον Τελικό μίλησαν στον Γιώργο Καπουτζίδη και έγινε η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισής τους στον Μεγάλο Τελικό.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον Τελικό είναι:

1. «YOU & I», STYLIANOS
2. «Mad About it», D3lta
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «Χάνομαι», Marseaux
6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
8. «Europa», STEFI
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
10. «Paréa», Evangelia
11. «ASTEIO», ZAF
12. «Ferto», Akylas
13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Η μεγάλη βραδιά έρχεται! Στον Μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00, οι 14 υποψήφιοι διαγωνίζονται διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026!

