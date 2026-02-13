Μουσικά Νέα 13.02.2026

Stan Αντιπαριώτης: Κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι «Μαζί στον παράδεισο»

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός μας δίνει για ακόμα μία φορά ένα τραγούδι που θα συντροφεύσει τις πιο όμορφες στιγμές μας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

O μοναδικός Stan Αντιπαριώτης, μετά την τεράστια επιτυχία του “Κράτα”, έρχεται πιο ερωτικός από ποτέ με το ολοκαίνουργιο τραγούδι του “Μαζί στον παράδεισο”! Με την ξεχωριστή χροιά του ο αγαπημένος τραγουδοποιός μας δίνει για ακόμα μία φορά ένα τραγούδι που θα συντροφεύσει τις πιο όμορφες στιγμές μας!

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Stan Αντιπαριώτης και κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης χειρουργείται το Σάββατο – Τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει

Μέσα από το τραγούδι «Μαζί στον παράδεισο» ο Stan Αντιπαριώτης δείχνει την τρυφερή πλευρά του, το αμέριστο ταλέντο του και αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως διαθέτει τη μοναδική ικανότητα να μας προσφέρει πάντα το σωστό τραγούδι, τη σωστή στιγμή — εκείνο που αγγίζει την καρδιά μας, εκφράζει όσα νιώθουμε και μένει μαζί μας για καιρό.

Δείτε εδώ σχετικό video:

@stan_antipariotis Πόσες ημέρες είπαμε ότι μένουν μέχρι την ημέρα του αγίου Βαλεντίνου ❤️‍ ! #stan #antipariotis #greekmusic #mazistoparadeiso #greeksinger @Minos EMI ♬ πρωτότυπος ήχος – STAN Antipariotis

Σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://stan.lnk.to/MaziStonParadiso

Διάβασε επίσης: Έκτακτο χειρουργείο για τον Χρήστο Δάντη – Αναβάλλονται οι συναυλίες

