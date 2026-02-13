Βιβλίο 13.02.2026

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025: Η πλήρης λίστα των βραβευμένων

Το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων 2025 απονέμεται ισότιμα και από κοινού στους νεοελληνιστές Vincenzo Rotolo, Jacques Bouchard, Roderick Beaton και Μόσχο Μορφακίδη-Φυλακτό, για τη συνολική προσφορά τους στα Γράμματα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας, Λογοτεχνικής Μετάφρασης και Παιδικού Βιβλίου έτους 2025 (για τις εκδόσεις 2024). Στη διαδικασία εφαρμόζεται η νομοθεσία που διέπει τον θεσμό των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων (Ν. 3905/2010, Άρθρο 40), και βάσει αυτής ορίστηκαν οι τρεις αρμόδιες Επιτροπές (ΦΕΚ 867/ΥΟΔΔ/17.07.2025 και ΦΕΚ 1651/ΥΟΔΔ/19.12.2025), που εξέτασαν διεξοδικά τη βιβλιοπαραγωγή του έτους 2024.

Αναλυτικά, ανακοινώνονται σήμερα: 

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025

1. Το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων 2025 απονέμεται εξ ολοκλήρου, ισότιμα και από κοινού σε κάθε έναν από τους εξής Νεοελληνιστές: Vincenzo Rotolo (Βιντσέντζο Ρότολο), Jacques Bouchard (Ζακ Μπουσάρ), Roderick Beaton (Ρόντρικ Μπήτον) και Μόσχο Μορφακίδη-Φυλακτό, για τη συνολική προσφορά τους στα Γράμματα.

2. Το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2025 απονέμεται ομόφωνα στον Μίνω Ευσταθιάδη, για το έργο του Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους, εκδόσεις Μεταίχμιο.

3. Το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος-Νουβέλας 2025 απονέμεται κατά πλειοψηφία στη Μαρία Μαμαλίγκα, για το έργο της Μερκάντο, εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της «Εστίας».

4. Το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2025 απονέμεται κατά πλειοψηφία στη Δήμητρα Κωτούλα, για το έργο της Λάμια, εκδόσεις Πατάκη.

5. Το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου – Κριτικής 2025 απονέμεται ομόφωνα εξ ημισείας: στον Λυκούργο Κουρκουβέλα, για το έργο του Φραντς Κάφκα. Πολιτική και Κουλτούρα στη Μεταπολεμική Εποχή, εκδόσεις Πεδίο, και στον Στέφανο Τραχανά, για το έργο του Ο κύκλος. Επιστήμη και δημοκρατία σε ανήσυχους καιρούς, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

6. Το Κρατικό Βραβείο Μαρτυρίας-Bιογραφίας-Χρονικού-Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας 2025 απονέμεται ομόφωνα στον Κωστή Καρπόζηλο, για το έργο του Ελληνικός κομμουνισμός. Μια διεθνική ιστορία (1912-1974), εκδόσεις Αντίποδες.

7. Το Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα 2025 απονέμεται ομόφωνα στον Θοδωρή Τσομίδη, για το έργο του Η γέννα. Μια ιστορία σε τρεις εποχές, εκδόσεις Πατάκη.

8. Το Ειδικό Κρατικό Βραβείο 2025 για βιβλίο που προάγει σημαντικά τον διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, απονέμεται ομόφωνα στον Νικήτα Σινιόσογλου, για το έργο του Απομονωτήριο λοιμυπόπτων ζώων, εκδόσεις Κίχλη.

9. Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την απονομή Τιμητικής Διάκρισης στα περιοδικά: Byzantine and Modern Greek Studies και Journal of Modern Greek Studies, για τη συνεισφορά τους στη διάδοση των νεοελληνικών σπουδών διεθνώς.

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης 2025

1. Το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ξένης Λογοτεχνίας στην Ελληνική Γλώσσα 2025, απονέμεται ομόφωνα εξ ημισείας στην Τιτίκα Δημητρούλια για τη μετάφραση του έργου της Σεσίλ Κουλόν, Ένα θηρίο στον παράδεισο, εκδόσεις Gutenberg και στη Δήμητρα Δότση για τη μετάφραση του έργου του Ίταλο Καλβίνο, Ο δρόμος του Σαν Τζοβάνι, εκδόσεις Καστανιώτη.

2. Το Κρατικό Βραβείο Απόδοσης Έργου Της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά 2025 απονέμεται ομόφωνα εξ ημισείας στην Τασούλα Καραγεωργίου, για τη μετάφραση του έργου της Ανύτης της Τεγεάτιδος, Τα ποιήματα, εκδόσεις Νίκας και στον Βάιο Λιαπή, για τη μετάφραση του έργου των Λουκιανού, Πλούταρχου, Θεόφραστου, Σημεία και τέρατα, Η δεισιδαιμονία και οι επικριτές της στην αρχαία Ελλάδα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

3. Το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ελληνικής Λογοτεχνίας σε Ξένη Γλώσσα 2025 απονέμεται ομόφωνα εξ ημισείας στον Eusebi Ayensa, για τη μετάφραση του έργου του Κωνσταντίνου Καβάφη, Poesia completa (τόμοι Ι & ΙΙ), εκδ. Flâneur και στον Khaled Raouf, για τη μετάφραση του έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη, Η Αυλή των θαυμάτων, εκδόσεις Jusur Publishing.

Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου 2025

1. Το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2025 απονέμεται κατά πλειοψηφία στον Κυριάκο Αθανασιάδη για το έργο με τίτλο Ο παράξενος Αδάμ και το φεγγάρι, (εικονογράφηση Ναταλία Καπατσούλια), εκδόσεις Ψυχογιός.

2. Το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού – Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2025 απονέμεται κατά πλειοψηφία στην Άννα Κουππάνου για το έργο με τίτλο Όταν μας άφησε η θάλασσα, εκδόσεις Πατάκη.

3. Το Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου 2025 απονέμεται ομόφωνα στην εικονογράφο Αγγελική Μπόζου για το έργο με τίτλο Τι κοιτάζουν;, εκδόσεις Μικρή Σελήνη.

4. Το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 2025 απονέμεται εξ ημισείας στους Νίκο Μαθιουδάκη – Μάνο Μπονάνο για το έργο με τίτλο Το όνομά μου είναι… Κική Δημουλά, (εικονογράφηση Αγγελική Μπόζου), εκδόσεις Ίκαρος και στην Αλεξάνδρα Σέλελη για το έργο με τίτλο Ιστορίες για εφτάψυχα σκουπίδια, (εικονογράφηση Πετρούλα Κρίγκου), εκδόσεις Καλέντης.

Υπενθυμίζεται η σύνθεση των αρμόδιων Επιτροπών:

Επιτροπή για τα ετήσια Βραβεία Λογοτεχνίας και το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων, το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα, το Ειδικό Θεματικό Βραβείο και τα Βραβεία Δοκιμίου – Μαρτυρίας:

  1. Ευριπίδης Γαραντούδης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου), Πρόεδρος.
  2. Ηλίας Καφάογλου, Κριτικός-Συγγραφέας, Αντιπρόεδρος.
  3. Βασιλική Δημουλά, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου), Μέλος.
  4. Βασίλειος Λέτσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Λογοτεχνικής Γραμματείας μεταφρασμένης από Ξένες Γλώσσες στα Νέα Ελληνικά στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου (μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου), Μέλος.
  5. Δημήτριος Βαρβαρήγος, Κριτικός – Συγγραφέας, Μέλος.
  6. Κωνσταντίνα (Ντίνα) Σαρακηνού, Κριτικός, Μέλος.
  7. Ηλίας Παπαμόσχος, Συγγραφέας, Μέλος.
  8. Ισμήνη Καρυωτάκη, Συγγραφέας, Μέλος.
  9. Άννα Γρίβα, Συγγραφέας, Μέλος.
Επιτροπή για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης:

  1. Ιωάννης Δημ. Τσόλκας, Καθηγητής Ιστορίας της Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι γνωστικού αντικειμένου σχετικού με την ελληνική ιστορία, κοινωνία ή πολιτική), Πρόεδρος
  2. Ρουμπίνη Δημοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λατινικής Λογοτεχνίας του Μεσαίωνα και Αναγέννησης στον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος Δ.Ε.Π. ΑΕΙ γνωστικού αντικειμένου σχετικού με τη φιλολογία), Αντιπρόεδρος
  3. Καλλιόπη Πλουμιστάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια με αντικείμενο την ελληνογαλλική συγκριτική γραμματολογία και μετάφραση στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι γνωστικού αντικειμένου σχετικού με τη μετάφραση), Μέλος
  4. Βασίλειος Σαμπατακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Lund (Σουηδία), Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Νεοελληνιστής, Μέλος
  5. Βασίλειος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νεοελληνιστής, Μέλος
  6. Άννα Αφεντουλίδου, Κριτικός, Μέλος
  7. Αθανάσιος Βασιλείου, Κριτικός, Μέλος
  8. Ιωάννα-Άννα Μεϊτάνη, Μεταφράστρια, Μέλος
  9. Laura Salas Rodríguez, Μεταφράστρια, Μέλος
Επιτροπή για τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου:

  1. Γεωργία (Τζίνα) Καλογήρου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Διδακτικής της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος  Δημοτικής Εκπαίδευσης), Πρόεδρος.
  2. Νικολέττα Τσιτσανούδη, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Μέλος Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης), Αντιπρόεδρος
  3. Βασιλική Οικονομοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους και Διδακτικές Εφαρμογές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου)
  4. Μαρία (Μαίρη) Μπιρμπίλη, Κριτικός, Μέλος
  5. Χρυσούλα (Σίσσυ) Τσιφλίδου, Κριτικός Παιδικής Λογοτεχνίας, Εκπαιδευτικός, Μέλος
  6. Φραντζέσκα Αλεξοπούλου, Συγγραφέας, Μέλος
  7. Αγαθή Δημητρούκα, Συγγραφέας, Μέλος
  8. Δανιέλα (Ντανιέλα) Σταματιάδη, Εικονογράφος, Μέλος
  9. Ζαχαρένια (Ρένια) Μεταλληνού, Εικονογράφος, Μέλος
Τέλος, όπως ορίζει η νομοθεσία που διέπει τον θεσμό των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας (ν. 3905/2010), δίνεται στη δημοσιότητα το σκεπτικό βράβευσης των αρμόδιων Επιτροπών για κάθε κατηγορία.

