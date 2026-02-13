Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης στο Spill the Tea: «Δεν είμαι η συνέχεια του Παντελή»

Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης μιλά στον Ανδρέα Ζωίτσα για τον αδερφό του Παντελή, τα τραγούδια, τη ζωή του σήμερα και τη συμμετοχή του στο J2US

Καλεσμένος του Spill the Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα ήταν ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, ο οποίος μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία του, την οικογένειά του και τη σχέση του με τον αδερφό του, Παντελής Παντελίδης.

Ο νεαρός τραγουδιστής τόνισε πως το συρτάρι του Παντελή «έχει ακόμη αρκετά τραγούδια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το κοινό θα ακούσει και άλλα ανέκδοτα κομμάτια στο μέλλον. Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως τόσο ο Παντελής όσο και ο πατέρας τους παραμένουν ζωντανοί μέσα στην καθημερινότητά του, επηρεάζοντας τις σκέψεις, τις αποφάσεις και την πορεία του.

Μιλώντας για τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του «συνέχεια» του αδερφού του, αλλά τον άνθρωπο που τον ενέπνευσε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Όπως είπε, ο Παντελής είναι το είδωλό του και η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θέλει να τον αντιγράψει ή να βαδίσει ακριβώς στα ίδια βήματα.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στο J2US, δήλωσε πως πέρασε όμορφα και ήταν μια εμπειρία που τον βοήθησε, ωστόσο δεν πιστεύει ότι θα επέστρεφε ξανά στο συγκεκριμένο concept. Στο μουσικό μέρος της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης ερμήνευσε ζωντανά τα τραγούδια «Τι θυμάσαι» των Σκοπελίτη Λεμονή και Θεοδώρου Φώντα, καθώς και το «Δώσ’ μου λίγο οξυγόνο», σε μουσική και στίχους του Παντελή Παντελίδη, χαρίζοντας στο κοινό δύο ιδιαίτερα φορτισμένες στιγμές.

Δες εδώ ολόκληρη τη συνέντευξή του:

